Ранами Его мы исцелились

Когда Бог создавал человеческий организм, то обо всем позаботился. Он вложил в наше тело способность самозащиты и самовосстановления, иммунитет. Господь хотел видеть человека здоровым, способным трудиться. В этом была явлена Его любовь к человечеству.Но болезни начались с того времени, когда первый человек согрешил, ослушался Бога. Он имел заповедь не есть от плодов дерева познания добра и зла, находящегося в раю. Бог сказал Адаму:И в тот день, когда первые люди вкусили запретных плодов, они стали смертными. Они не умерли сразу, но дни их жизни ограничились. Поскольку здоровый человек не умирает, то люди стали болеть. И пока люди умирают, будут и болеть. И верующие люди тоже. Об этом хорошо написал Апостол Павел:Это он говорит о нашем теле, он его сравнивает с земным домом. Любой дом из года в год стареет и, в конце концов, приходит в негодность, даже если о нем заботятся. А если за домом не смотреть и вовремя не ремонтировать, то он разрушится еще быстрее. Так и человек. В молодости своей он здоров и крепок и не бережет свое здоровье. И чем старше он становится, тем чаще его беспокоят разные болезни. В книге Екклисиаста хорошо сказано об этом:Этот отрывок говорит о том, что в старости к человеку придут эти годы (если он до них еще доживет), когда будут одолевать его многие немощи и болезни: ослабеют ноги, глаза, будут проблемы с зубами, внутренними органами и т.д. Потому что жизнь человека ограничена. В Библии так сказано об этом:Как труд постоянно сопровождает человека, так и болезни. Они беспокоят одного меньше, другого больше, но все-таки сопровождают нас на протяжении всей жизни. Бог нам дал разум, чтобы мы могли заботиться о себе, беречь свое здоровье и лечиться, когда это необходимо. Но и тогда полностью избавиться от немощей не можем.Очень плохо, когда, заболев, верующий человек начинает думать, что это Бог его наказал за какие-то грехи. А еще хуже, когда так начинают думать другие. Так делать нельзя. Библия говорит:Таким обвинителям Иов, праведный, богобоязненный человек, которого Бог проводил через тяжелейшее испытание, сказал:Конечно, сам человек должен себя проверить, не виновен ли он в чем-то перед Богом. Но даже если человек согрешил пред Богом, и Бог наказывает его, то не обязательно только болезнь может быть наказанием.Некоторые люди "сортируют" болезни: такой болезнью верующий может болеть, а такой не может. Это тоже лжеучение, такого в Библии не написано. А вот так написано:Никто не знает, чем он может заболеть в будущем. Но при любой болезни Бог может посылать человеку облегчение и даже исцеление, если он просит об этом. Если сравнивать болезни, то нельзя сказать: вот эта болезнь лучше, а эта хуже. Главное не то, какой болезнью болеет человек, а то, каковы его отношения с Богом. Друзья Иова хотели помочь ему, но их помощь забирала последние силы у Иова. И в конце испытания Бог принял только молитву Иова за его друзей, чтобы Господь помиловал их.Когда Христос был на земле, Он очень много исцелял больных, показывая этим Свое могущество, Свою Божественность. И только немногим Он сказал:То есть не многие люди имели болезнь как наказание за грех. Конечно, Бог может наказать за грехи человека, но это крайняя мера. Больше Бог милует нас. В основном нас беспокоят естественные наши болезни, которые сопровождают людей на земле. Если даже мы не всегда наказываем своих детей, а милуем их, то тем более Отец наш Небесный.Любой человек имеет право просить Бога об исцелении, а тем более верующий. Иисус Христос часто говорил людям:Вера - это мощный источник силы, помогающий получить нам просимое. Но это не означает, что Бог обязан всегда нас исцелять. Это Он делает по Своей милости.В последнее время верующие люди стали попадать в заблуждение, считая, что христианин вообще не должен болеть. Это убеждение они обосновывают, как правило, одним местом Священного Писания:Давайте внимательнее рассмотрим этот вопрос.Христос умер не за наши болезни, а за наши грехи.От чего исцелились? От проказы греха, от болезни греха. Иисус Христос, проповедуя людям и видя, что они Его не понимают, говорит:Здесь тоже Господь говорит о духовном исцелении. Таких мест в Евангелии много, когда Христос грешников называет больными духовно, нуждающимися в исцелении.Получается, что когда люди обращаются к Богу, каются перед Ним в своих грехах, то все получают от Него исцеление от грехов (прощение и очищение). Так происходит, потому что Христос умер за грехи наши. И ранами Его мы исцелились от грехов наших. А от физических болезней не все исцеляются. Но верующие знают, что Бог силен исцелить их по Своей великой милости. Поэтому просят об этом Бога и многие получают просимое. Потому что написано, что