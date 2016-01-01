Может быть, кто-то из вас, дорогие читатели, удивится, услышав, что Библия свидетельствует о динозаврах. Ведь всем известно, что именно теория эволюции рассказывает о происхождении и жизни на Земле этих существ. Без сомнения, многие знают, что христиане всего мира отвергают теорию эволюции, потому что верят тому, что написано в Библии. Библия же свидетельствует нам, что именно Бог является Творцом всего видимого и невидимого и что наша Земля существует всего несколько тысяч лет.Может показаться, что если мы опровергаем теорию эволюции, то значит, опровергаем и все остальное, связанное с ней? Совсем нет! Теория эволюции, опираясь на научные изыскания, собранные со всего света, - к примеру, кости скелетов животных огромнейших размеров, - сделала неправильные выводы и навязала людям ложные представления о происхождении жизни на Земле! Правильные же ответы на интересующие нас вопросы можно найти только в Слове Божьем! Бог, сотворивший небо и землю, желает, чтобы люди знали и любили истину, поэтому на страницах Библии Он оставил для нас уникальные описания этих огромных и страшных животных, которые были также созданы Его рукой и жили (а некоторые виды, судя по всему, живут и сегодня) на Земле!В Библии в Книге Иова описывается, что Сам Бог, разговаривая с Иовом (праведным, богобоязненным человеком), свидетельствовал ему о Своем величии, могуществе и силе, проявленных в сотворении мира. В этом разговоре Бог описал нескольких животных, которых мы называем сегодня динозаврами. Эти описания уникальны. Вот, к примеру, характеристики животного, которого Бог называл «левиафаном»:Вот описание другого животного, названного Богом «бегемот». (Если внимательно прочитать описание, то становится ясно, что это животное явно отличается от сегодняшнего бегемота. На это указывают следующие факты: этому животному нечего было бояться, т.к. оно обладало огромной мощью; его хвост сравнивается с одним из самых больших деревьев - кедром; описывается, как много воды было нужно ему, чтобы утолить жажду и т.д.)В Книге пророка Исайи в 30 главе 6 стихом сказано о земле, в которой жили летучие змеи. А в неканонической Библии в Книге пророка Даниила рассказывается о драконе, который жил рядом с Вавилоном:Библия - Книга книг. В ней описано то, что было в прошлом, и то, что еще грядет на всю вселенную. Библия дана нам Самим Богом. Недаром сегодня многие ученые опровергают теорию эволюции и приходят к выводу, что наука не противоречит Библии, а, напротив, подтверждает ее. Динозавры были созданы рукой Творца. И жили они на Земле всегда вместе с другими животными и человеком. Во времена потопа Бог повелел Ною взять с собой на ковчег животных по паре (мужского и женского пола) каждого рода. Возможно, Ной взял на ковчег вместе с другими животными и динозавров. Ною тогда было 600 лет, он был достаточно умным, чтобы не брать взрослых животных. Скорее всего он взял их детенышей. Детеныши меньше употребляют пищи, больше спят, занимают меньше места и т.д. Впоследствии, когда человечество на земле умножилось, динозавры стали истребляться людьми по разным причинам. Во-первых, они представляли собой опасность, во-вторых, были хорошей добычей (много мяса) и т.д. Неслучайно в преданиях народов всего мира рассказывается о драконах, которые разоряли целые селения, с которыми сражались отважные воины. До нас дошло немало памятников искусства, на которых изображены чудовища, похожие на тех существ, которых сегодня мы называем динозаврами. Все это свидетельствует о том, что динозавры существовали всегда на Земле, жили рядом с человеком и являются Божьим творением. Мало того, ученые склонны считать, что динозавры существуют на Земле и сегодня. Об этом свидетельствуют рассказы и фотоснимки многих очевидцев. Скорее всего, их осталось на Земле очень мало, и они живут в недоступных для человека уголках нашей планеты, в основном в воде.