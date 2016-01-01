Библия свидетельствует о динозаврах!

Библия свидетельствует о динозаврах!

       Может быть, кто-то из вас, дорогие читатели, удивится, услышав, что Библия свидетельствует о динозаврах. Ведь всем известно, что именно теория эволюции рассказывает о происхождении и жизни на Земле этих существ. Без сомнения, многие знают, что христиане всего мира отвергают теорию эволюции, потому что верят тому, что написано в Библии. Библия же свидетельствует нам, что именно Бог является Творцом всего видимого и невидимого и что наша Земля существует всего несколько тысяч лет.
       Может показаться, что если мы опровергаем теорию эволюции, то значит, опровергаем и все остальное, связанное с ней? Совсем нет! Теория эволюции, опираясь на научные изыскания, собранные со всего света, - к примеру, кости скелетов животных огромнейших размеров, - сделала неправильные выводы и навязала людям ложные представления о происхождении жизни на Земле! Правильные же ответы на интересующие нас вопросы можно найти только в Слове Божьем! Бог, сотворивший небо и землю, желает, чтобы люди знали и любили истину, поэтому на страницах Библии Он оставил для нас уникальные описания этих огромных и страшных животных, которые были также созданы Его рукой и жили (а некоторые виды, судя по всему, живут и сегодня) на Земле!
Плезиозавр (1925г.)        В Библии в Книге Иова описывается, что Сам Бог, разговаривая с Иовом (праведным, богобоязненным человеком), свидетельствовал ему о Своем величии, могуществе и силе, проявленных в сотворении мира. В этом разговоре Бог описал нескольких животных, которых мы называем сегодня динозаврами. Эти описания уникальны. Вот, к примеру, характеристики животного, которого Бог называл «левиафаном»: «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его? вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь ли иглою челюсть его?.. можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьею острогою?.. Надежда тщетна: не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его... Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? круг зубов его - ужас; крепкие щиты его - великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними... От его чихания показывается свет; глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли... На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь - за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство; пращные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину; свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным» (Иов 40-41). Вот описание другого животного, названного Богом «бегемот». (Если внимательно прочитать описание, то становится ясно, что это животное явно отличается от сегодняшнего бегемота. На это указывают следующие факты: этому животному нечего было бояться, т.к. оно обладало огромной мощью; его хвост сравнивается с одним из самых больших деревьев - кедром; описывается, как много воды было нужно ему, чтобы утолить жажду и т.д.) «Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол; вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья; это - верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой; горы приносят ему пищу... он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах; тенистые дерева покрывают его своею тенью; ивы при ручьях окружают его; вот, он пьет из реки и не торопится; остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром...» (Иов 40).
Плезиозавр (1977г.)        В Книге пророка Исайи в 30 главе 6 стихом сказано о земле, в которой жили летучие змеи. А в неканонической Библии в Книге пророка Даниила рассказывается о драконе, который жил рядом с Вавилоном: «Был на том месте большой дракон, и Вавилоняне чтили его. И сказал царь Даниилу (пророку Бога): не скажешь ли и об этом, что он медь? вот, он живой, и ест и пьет; ты не можешь сказать, что этот бог неживой; итак поклонись ему. Даниил сказал: Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он Бог живой. Но ты, царь, дай мне позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла» (Даниил 14:23-26).
       Библия - Книга книг. В ней описано то, что было в прошлом, и то, что еще грядет на всю вселенную. Библия дана нам Самим Богом. Недаром сегодня многие ученые опровергают теорию эволюции и приходят к выводу, что наука не противоречит Библии, а, напротив, подтверждает ее. Динозавры были созданы рукой Творца. И жили они на Земле всегда вместе с другими животными и человеком. Во времена потопа Бог повелел Ною взять с собой на ковчег животных по паре (мужского и женского пола) каждого рода. Возможно, Ной взял на ковчег вместе с другими животными и динозавров. Ною тогда было 600 лет, он был достаточно умным, чтобы не брать взрослых животных. Скорее всего он взял их детенышей. Детеныши меньше употребляют пищи, больше спят, занимают меньше места и т.д. Впоследствии, когда человечество на земле умножилось, динозавры стали истребляться людьми по разным причинам. Во-первых, они представляли собой опасность, во-вторых, были хорошей добычей (много мяса) и т.д. Неслучайно в преданиях народов всего мира рассказывается о драконах, которые разоряли целые селения, с которыми сражались отважные воины. До нас дошло немало памятников искусства, на которых изображены чудовища, похожие на тех существ, которых сегодня мы называем динозаврами. Все это свидетельствует о том, что динозавры существовали всегда на Земле, жили рядом с человеком и являются Божьим творением. Мало того, ученые склонны считать, что динозавры существуют на Земле и сегодня. Об этом свидетельствуют рассказы и фотоснимки многих очевидцев. Скорее всего, их осталось на Земле очень мало, и они живут в недоступных для человека уголках нашей планеты, в основном в воде.

Динозавры сегодня



Страницу подготовила И. Шатилина по материалам сайта www.cogmtl.net

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ВЫПУСК 34 2007\3