25 и 26 сентября 2007 года в г. Пенза в Доме офицеров проходило важное для города мероприятие - акция против наркотиков. Она называлась «Билет на дорогу из плена». Эта акция проводилась при участии руководителя Санкт-Петербургского христианского реабилитационного центра «Новая жизнь» Сергея Матевосяна, а также Сергея Разова, Ольги Мельничук и христианской музыкальной группы «Глас вопиющего» из Санкт-Петербурга. Они на понятном для молодежи языке рассказали о проблеме наркотиков, показав страшную правду о том, к чему приводит их употребление. Этому способствовал видеоматериал, привезенный из центра реабилитации. На экране собравшаяся молодежь могла увидеть Санкт-Петербургские подвалы, в которых заканчивали свое существование, разлагаясь заживо (в прямом смысле этого слова), десятки парней и девушек, когда-то попавших «на иглу».О Центре реабилитации «Новая жизнь» мы неоднократно писали в нашей газете. Но больше не о самом центре, а о том, как изменились жизни тех людей, которые успешно прошли там реабилитацию. Некоторые молодые парни и девушки из нашего города освободились от наркотиков в этом центре. Все они свидетельствуют о том, что именно Господь Иисус Христос освободил их от этой страшной зависимости. Сегодня они верующие в Бога люди.В нашей стране десятилетиями истреблялась вера в Господа. Из умов людей всеми силами пытались выбить понимание того, что есть милосердный Бог, что каждый человек ответственен перед Ним за свою жизнь. Мы пожинаем сейчас горькие плоды советского атеизма. И наркомания - это только одна из бед, постигших наше общество. Против этой страшной зависимости оказалось бессильно всё. Всё, но не Бог! Ведь то, что невозможно человекам, возможно Ему. Большая благодарность всем уровням власти города Пензы за то, что они откликнулись и провели в нашем городе такую профилактическую акцию, чтобы показать молодежи весь ужас наркотического ада, а тем, кто уже попал в эту и подобные зависимости, указать на выход из «плена». Надеемся, что эта акция отнюдь не последняя в нашем городе.- Существует несколько причин, по которым мы занялись таким трудом. Первая из них и самая основная - неравнодушие. Нам не все равно, что происходит с сегодняшней молодежью, и мы знаем, Кто может помочь этим ребятам приобрести новую жизнь. Вторая причина - призвание, которое дано нам Богом. Это тоже немаловажный фактор. Потому что не каждый человек может выполнять этот труд. Бог дал в сердце желание помогать и способность делать, поэтому мы идем и делаем.- Несомненно. Иногда нас просто переполняет чувство радости и благодарности Богу за милость, которую Он являет этим людям, наркоманам и алкоголикам. Бог на наших глазах, можно сказать, воскрешает их, полностью обновляет, освобождает от зависимости.- Да, к сожалению, есть такие случаи. Но, как правило, многие из этих ребят через некоторое время опять приезжают в центр и проходят повторно реабилитацию. Мы принимаем их. И зачастую это дает свои положительные результаты. Поэтому в итоге людей, освободившихся от зависимости, оказывается гораздо больше, чем тех, которые, пройдя курс реабилитации, опять начинают колоться и в конце концов умирают от передозировки.- К нам практически все попадают по доброй воле, мы никого насильно не держим. Каждый реабилитант в любой момент может покинуть центр. А возвращаются к прежнему образу жизни, как правило, из-за того, что начинают опять искать своего, удовольствий для своей плоти, идут на компромиссы с совестью и т.д. Сразу вспоминается один момент, описанный в Библии. Когда распяли Христа, то по правую и по левую стороны от него распяли двух разбойников. Один из этих разбойников, находясь в мучениях, злословил Христа, но другой, будучи в подобной ситуации, защищал Иисуса и с верой обратился к Нему:На что Христос ему ответил:Почему один разбойник злословил Иисуса, а другой уверовал в Него, увидев в Нем Бога и надежду на жизнь, пусть после смерти, но на жизнь?! Одинаковые обстоятельства, одинаковые возможности, только сердца этих людей, наверное, были разные. Думаю, именно в этом причина.- Результаты профилактической работы оценить очень сложно, потому что их не видно. В этой области, я думаю, нужно трудиться, трудить и трудиться, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Нужно, не прекращая, говорить молодежи о страшных последствиях наркомании и алкоголизма. Но иногда все же мы получаем весточки с той, так скажем, стороны о результатах нашей работы. К нам не так давно пришло письмо 13-летней девочки, которая пишет, что если бы она не попала на нашу акцию, то на следующий день первый раз попробовала бы наркотики. Девочка написала, что только благодаря этой акции она узнала и увидела правду о наркотиках и что она никогда в жизни, ни под каким предлогом не будет употреблять их. Это очень убедительное письмо, мы склонны верить написанному. А, в общем, практически после каждой такой акции к нам подходит и молодежь, и взрослые люди и выражают нам свою благодарность за ее проведение. Я думаю, что если хотя бы половина из этих ребят никогда не прикоснется к наркотикам, значит, у них продлится жизнь и будут все шансы понять, кто они есть и для чего живут на свете. А, следовательно, получится, что трудились мы не напрасно.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Родилась я в абсолютно нормальной семье. Мои родители очень любили меня и с первого класса отдали заниматься музыкой, спортом. Везде мне говорили, что у меня большое будущее, я радовала всех своими успехами. У меня было все,.. кроме друзей. Я была отличницей, хорошей девочкой, которую очень любили учителя и недолюбливали сверстники. В глубине души я мечтала, что когда-нибудь у меня будет классная тусовка, много друзей. Поэтому, когда в пятом классе я выполнила норматив мастера спорта и мне предложили перейти в другую школу, чтобы готовиться к Олимпиаде, я это с радостью сделала. Я думала, что у меня начнется новая жизнь, и я буду такая, как все. И новая жизнь началась.Первым вопросом, который мне задали в новой школе ребята, было: «Куришь?» - Я говорю: «Нет». - «Пьешь?» - «Нет». - «Ну, ничего, научим!» На первой же школьной дискотеке я попробовала первую сигарету, выпила первый раз шампанское. И думала потом: «Как классно! Что меня все время пугали, что табак, алкоголь - это страшно, что после их употребления наступают ужасные последствия?! Да никаких последствий! Никто даже ничего и не заметил!»На следующий день я опять отправилась в школу: тренировалась, училась - в общем, все было здорово. Но с этого времени моя жизнь потекла уже в другом русле.У меня действительно появилось много друзей, но этого показалось мне мало. И однажды я увидела одну компанию, которая заинтересовала меня. Это были хиппи. Они были совершенно неординарны, необычны в своем поведении и поступках. Я быстро познакомилась с ними и стала общаться. Вскоре эти ребята предложили мне выкурить «веселую сигаретку». Я согласилась. Мне это понравилось. Немного позже они ввели меня в так называемые богемные круги, где вращались художники, музыканты, спортсмены. Мне очень понравились новые знакомства. Я была счастлива и думала: «Ну, наконец-то моя цель достигнута. Я получила то, что хотела. Меня окружают такие интересные люди, меня любят, уважают!» Но я не знала, к чему вскоре приведет меня такая жизнь.В этой компании я впервые попробовала тяжелые наркотики. Все лето прошло в сплошном кайфе. А первого сентября, когда нужно было идти в школу, в седьмой класс, я думала, что заболела. Чуть позже мои новые «друзья» позвонили мне и объяснили, что я не заболела, а стала наркоманкой. Мне просто была нужна очередная доза. По своей наивности я сказала, что сейчас приеду за дозой. Но мне объяснили, что наркотики стоят денег и что я должна их где-то достать. Все лето было все бесплатно, но теперь мне нужны были деньги на каждую дозу.Я знала, чем «зарабатывали» на эти нужды знакомые девчонки. Связалась с ними, попросила у них взаймы. Они не отказали, но поставили условие, что вечером я должна буду свой долг «отработать». Мне было четырнадцать лет. Я, как многие девочки, мечтала, что у меня будет любимый муж, дети, что все будет чисто, прекрасно. Но вместо этого мне пришлось начать торговать собой, чтобы заработать на очередную дозу, лишь бы никто не понял, что со мной происходит, и я могла спокойно ходить в школу.Прошло несколько лет. Я бросила спорт, бросила учебу. Мое тело потеряло свою привлекательность. Мало того, оно было просто изуродовано наркотиками, поэтому меня перестали «покупать». И я быстро научилась другому ремеслу. Я стала воровкой. Воровала где придется что придется. Я ненавидела всю свою жизнь, с того момента, как я открывала глаза, до того момента, как я их закрывала. И ночами мне снились кошмары. Я находилась в постоянной гонке, гонке за деньгами, за барыгой, за наркотиком - и так все 24 часа в сутки. Вскоре я обнаружила, что моя жизнь вовсе не крутая. Я долго себя обманывала, что все держу в своих руках, что у меня такая классная тусовка и сама я крутая. Но оказалось, что у наркомана не может быть ни друзей, ни любви, ни будущего.Оказавшись в таком положении, я стала обращаться в различные клиники города Санкт-Петербурга за помощью к врачам. Мама платила за мое лечение бешеные деньги. И врачам действительно удавалось освободить мое физическое тело от наркотиков... Но никто из них не мог освободить моей души! Никто из них не мог убрать ту пустоту и боль в моем сердце, тот след, который оставили наркотики! Поэтому в первый же день, выходя из любой клиники, я опять начинала колоться. Так «проторчала» я еще два года. И тут мне пришла совершенно безумная идея. Я подумала, что если я рожу ребенка, то он точно остановит меня. И в 23 года, будучи наркоманкой с девятилетним стажем, я родила мальчика. Мой мальчик родился наркоманом на ломках. Врачи боролись за его жизнь, постепенно снижая ему дозу наркотика. Просто по милости Божией он выжил. Когда угроза смерти миновала, нас выписали из больницы. Действительно несколько месяцев я была счастлива. Я думала, что наконец-то нашла то, что победит наркотики, что теперь у меня есть сын, он займет все мое время, любовь к нему вытеснит наркотик из моей жизни. Но вскоре я поняла, что эта пустота в моем сердце не может быть заполнена ничем, кроме очередной дозы. Я оставила своего сына маме и стала опять колоться.Прошло еще два года. В то время в Питере решили расправиться со всеми наркоманами таким образом: в одну из составных частей наркотика был подмешен яд. Тогда в больницы города попало несколько сотен наркоманов. Все они умерли. Это была настоящая шумиха. По телевизору вышла передача, в которой Невзоров открыто говорил о случившемся. В больницу попала и я. На третьи сутки у меня была клиническая смерть. Но я выкарабкалась только благодаря тому, что моя мама и мой двухлетний сынишка в то время молились за меня Богу и просили Его, чтобы Он явил мне милость. Через некоторое время меня выписали из больницы, но со страшным диагнозом - рак крови. Выписали умирать.У меня был панический страх перед смертью. Ведь находясь в клинической смерти, я поняла, что то место, куда я попаду после такой вот земной жизни, ужасно. Я хотела жить как угодно. Когда медсестра приходила ко мне на дом, чтобы колоть мне витамины, я холодела от ужаса при виде шприца. И думала: «Ведь это ж смерть». Но и этот страх не удержал меня. Через некоторое время я опять «торчала».Вскоре я поняла, что действительно умираю. К тому времени я весила всего 42 килограмма при росте 170 см, у меня были все кровотечения, которые только могут быть у человека. Внутри моего организма лопались вены, и ни одна даже самая маленькая ранка на моем теле не заживала, а превращалась в гниющую язву. Я ходила по комнате, перевязанная, как мумия, порой у меня не было сил дойти даже до соседней комнаты. Я пригласила к себе врачей, которые уже много лет бились со мной, и попросила их помочь мне в последний раз. Я сказала им: «Сделайте что-нибудь со мной, я так боюсь умирать наркоманкой!» Они взяли у меня все анализы и вскоре сказали: «Тебе осталось жить всего месяца два. Ты уже не выдержишь лечения, не выдержишь ломок. Продолжай колоться, ты все равно скоро умрешь». Это был ужасный приговор, но это была правда.Единственным человеком, который до последнего надеялся на положительный исход моего дела, была моя верующая мама. Однажды она привела в наш дом людей. Это был Сергей Матевосян и его команда. Они стали говорить со мной, убеждая меня в том, что для меня есть другая жизнь, что Бог не готовил для меня всего этого кошмара, что Он меня любит и с Его помощью моя жизнь может измениться. Я не могла поверить всему этому, потому что была на краю жизни. А они каждый день продолжали приходить ко мне и вливать в меня эту надежду. И когда надежда зародилась в моем сердце, я, собрав последние силы, поехала в евангельскую Церковь на служение. Чувствовала я себя очень плохо и несколько раз во время богослужения порывалась уйти, но у меня не было сил, тогда я стала рыдать и, еще ничего не зная о Боге, взывала к Нему: «Бог, если Ты есть, помоги мне!» С этого момента начался переворот, перелом в моей жизни. Почти сразу я заметила, что мое здоровье начало восстанавливаться. Ушли ломки, появились силы. Через месяц я поправилась на 27 кг, и мои новые, теперь уже настоящие друзья, предложили проверить кровь. Анализ был отличным, от рака не осталось и следа. Чуть позже Бог восстановил и исцелил все мои внутренние органы. Изменился цвет лица, исчезли синяки, зажили раны. После того как мое тело было восстановлено, стали уходить все больные воспоминания из моей души, поэтому сегодня, я могу так свободно говорить вам об этом. Все обиды, горечь, ненависть, боль, которые наполняли душу, ушли навсегда. Я научилась прощать и любить. Вскоре я вышла замуж за верующего человека. Сердце моего сына повернулось ко мне, а я научилась любить и воспитывать его. Мы стали счастливой семьей. С самого начала мы стали помогать наркоманам. Зная выход из тупика, невозможно молчать об этом. Позже мы решили поехать работать в реабилитационный центр для наркозависимых. Потом взяли на воспитание еще двух мальчиков, и у нас стало три сына. Спустя три года умерла мама. Окруженная заботой, счастливая, она тихо ушла. За 7 лет жизни без наркотиков я видела очень много чудес и милостей Божьих. Были разные дни, было легко и тяжело, радостно и грустно, были проигрыши и победы. Но я точно знаю, что ни один самый плохой день из моей сегодняшней жизни я не променяю на самый счастливый день из моего прошлого.