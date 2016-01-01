Разъяснение грехов

Разъяснение грехов


       Неверие в Иисуса Христа - непринятие Иисуса Христа как своего Спасителя, Бога; пренебрежение милостью Божией, явленной в Иисусе Христе для нашего спасения. Самый первый и основной грех. Все остальные грехи являются следствием этого. Сам Иисус говорил Своим ученикам: «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел (на смерть); ибо, если Я не пойду, Утешитель (Дух Святой) не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: О ГРЕХЕ, ЧТО НЕ ВЕРУЮТ В МЕНЯ» (Иоан. 16:7-9)..

       Гнев - чувство сильного возмущения, негодования, раздражения. «…ГНЕВ человека не творит правды Божией» (Иак. 1:20). «ГНЕВАЯСЬ, не согрешайте» (Пс. 4:5). «Всякое раздражение и ярость, и ГНЕВ, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).

       Воровство - преступное, обманное присвоение, похищение чужого имущества. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни ВОРЫ, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).

       Тщеславие - высокомерие, желание быть предметом славы, почитания. «Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое ТЩЕСЛАВИЕ есть зло» (Иак. 4:15-16).

       Злые помыслы - в греческом переводе «дурные мысли». Каин допустил мысль и убил брата своего. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят ЗЛЫЕ ПОМЫСЛЫ, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, - все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мар. 7:21-23).

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ВЫПУСК 34 2007\3