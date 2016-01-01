Разъяснение грехов

Неверие в Иисуса Христа

Гнев

Воровство

Тщеславие

Злые помыслы

- непринятие Иисуса Христа как своего Спасителя, Бога; пренебрежение милостью Божией, явленной в Иисусе Христе для нашего спасения. Самый первый и основной грех. Все остальные грехи являются следствием этого. Сам Иисус говорил Своим ученикам:- чувство сильного возмущения, негодования, раздражения.- преступное, обманное присвоение, похищение чужого имущества.- высокомерие, желание быть предметом славы, почитания.- в греческом переводе «дурные мысли». Каин допустил мысль и убил брата своего.