Ты не одинок!

Быть может, ты искал. Быть может, сомневался,Не спал ночей, впиваясь в потолок...Соседу за стеной твой стон смешным казался,А ты был одинок, безумно одинок!Быть может, ты читал. Быть может, углублялсяВ труды людей, где промелькнул Христос.Но, как сигнал во тьме, тот образ удалялся,Как твой сосед, не уловив твой S.O.S.Быть может, думал ты. Быть может, так казалось,Что слишком узок путь и слишком прост указ.Быть может, в голове все время не вязалось,Что только Он Один весь мир от смерти спас.Быть может, был вопрос: не все ль дороги к Богу?Быть может, склонен был податься за Буддой,За Магометом, Кришной, через йогу -Раз навсегда разделаться с бедой.Быть может, рассуждал: зачем все так кроваво?И вообще, к чему нам для прощенья кровь?И Божий приговор так абсолютно правоСмерть воздает за грех... А где ж любовь?Любовь? Она висит там, на кресте Голгофском.Смотри, Она себя за всех нас излила.Там Сын исполнил замысел Отцовский,Чтобы никто за грех не умирал!Любовь? Смотри, в саду послушная гробницаОтцу в смиренье Сына отдала.Он вечно жив! Чего ж тебе не спится?Надежна благодатная Скала!Ты прав, что узок путь, но нет пути иного.Есть только крест Христа и только благодать.Да, просто все, но нам ли спорить с Богом?Не лучше ли поверить и принять?Сегодня множество людей на земле чувствуют себя безмерно одинокими и никому не нужными, даже порой несмотря на наличие друзей и семьи... О, как бы нам не хотелось быть одинокими! Но люди ищут взаимопонимания в этом мире и зачастую не могут найти, каждый раз разочаровываясь друг в друге.Однажды Иисус Христос сказал одной женщине:Как часто мы в поисках ответа на свои важнейшие вопросы даже не представляем, как близок и прост ответ! Конечно же, человек, который сам отвернулся от всех, будет одинок! Загнанные в плен одиночества обидой или ненавистью, несправедливостью, равнодушием или непониманием других, мы так часто виним всех, кроме самих себя в своём состоянии! Но «если бы ты знал (знала) дар Божий»! Есть Бог, Который любит тебя! Он сотворил этот огромный мир со множеством разных людей и даровал нам общение друг с другом, «чтобы мы любили друг друга» в самом возвышенном смысле этого прекрасного слова. Любили, как Он возлюбил нас и предал Себя за нас. Чтобы мы были рядом в трудные дни с теми, кто в нас нуждается, чтобы заботились более не о себе, но о ближнем своем, чтобы мы вместе честно трудились и искренне пели, вместе благодарили Творца за этот прекрасный мир. Да, в мире много зла, рождённого грехом, много печали и скорби. Но ты не одинок, человек! Потому что у тебя есть Бог, Который всегда поймет и поддержит в трудную минуту, даже если весь мир не сможет понять тебя! Ты слышишь?..