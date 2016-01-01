Один человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашёл о Боге.Парикмахер сказал:— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.— Почему? — спросил клиент.— Ну ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько горя вокруг? Откуда войны, терроризм? Почему на земле столько пьяниц, бомжей, наркоманов, беспризорных детей? А сколько людей из-за всех этих бед гибнет ежедневно! Если бы Он действительно существовал, не было бы столько зла кругом! Трудно представить себе любящего Бога, Который допускает всё это.Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу, клиент ушёл. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека (казалось, что тот не стригся целую вечность, настолько неряшливо он выглядел). Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру:— Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует!— Как это так? — удивился парикмахер. — А я разве не в счёт? Я же парикмахер.— Нет! — воскликнул клиент. — Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей, как вон тот прохожий, который идёт по улице.— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах. Просто этот прохожий сам не идет стричься.— В том-то и дело! — подтвердил клиент. — И я о том же: Бог есть! Просто люди не ищут Его и не идут к Нему, для того чтобы Он помог им. Вот почему в мире так много боли и страданий.

Один портной имел страсть откраивать себе порядочные куски материала, который приносили ему заказчики. Совесть, конечно, не оправдывала его действий, но он старался не слушать внутренний голос и продолжал свое дело. Но вот однажды ему приснился сон, будто стоит он перед Верным Судьей и старается оправдаться перед Ним, говоря, что он ничего плохого никому не сделал. Но вдруг перед его глазами развертывается огромное знамя, составленное из всех кусков материй, которые он утаивал от своих заказчиков. Тут он в сильном страхе и трепете смиренно опустил голову и больше не оправдывался. Бледный, взволнованный, рассказывал он утром своим подмастерьям этот удивительный сон. Портной умолял их, чтобы ученики, едва заметив, что он собирается опять отрезать для себя кусок чужой ткани, тотчас останавливали его, напоминая об этом сне.Прошло много времени. Хозяин все еще находился под впечатлением этого ужасного сна, и подмастерьям не приходилось его останавливать. Но вот однажды один заказчик прислал ему дорогую чудную материю. Соблазн был слишком велик, и портной не устоял! Напрасно подмастерья отговаривали его, напоминая ему о сне.- Молчите, - говорил им хозяин, - я отлично помню, что в том знамени не было этой материи!..Иисус Христос сказал: