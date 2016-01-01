Существует ли загробная жизнь?

Кто из здравомыслящих людей способен пройти мимо вопроса: «Есть ли жизнь после смерти?», - равнодушно и безучастно? Ведь с тех пор, как существует человек, жизнь его протекает между двумя непонятными загадками: рождением и смертью. Встречая людей, приходящих в мир, мы спрашиваем самих себя: «откуда и зачем?», а провожая - «почему и куда?».





И действительно, нельзя не задуматься над этими двумя вопросами, если вспомнить, что около 7 миллиардов человеческих существ, населяющих ныне нашу планету и наслаждающихся благами жизни, в течение одного лишь века все до единого лягут бездыханными в матушку сырую землю!

Вопрос о загробной жизни не может не возбуждать нашего любопытства, если мы задумываемся о кратковременности и быстротечности нашей земной жизни. Размышляя над этим, царь Давид говорит: «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета - всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку: напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то...» (Пс. 38-й).

«Дни как пяди»! «Пядь» - старая русская мера длины, равна расстоянию между концами растянутых пальцев: большого и указательного. С такой незначительной частицей пространства сравнивает Давид дни нашей земной жизни.

Как ограничена и кратковременна жизнь человека даже в тех случаях, когда он достигает предельной глубокой старости! Моисей сетует: «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие! Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они, как сон, - как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает... мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет, и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро и мы летим...» (Пс. 89-й).

Часто мы даже не отдаем себе отчета, насколько время нашего пребывания на земле ограничено. К сожалению, даже это ничтожно малое количество времени, данное человеку, мы тратим иногда бесцельно, бессмысленно и безрассудно, как будто дням нашим нет конца. Но, увы, - конец настает...

Поэтому вполне логичным, приемлемым и понятным становится вопрос, заданный многострадальным Иовом: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» (Иов 14:14). Другими словами: «Существует ли загробная жизнь?»

«КОГДА УМРЕТ ЧЕЛОВЕК...» Иов не сомневается в том, что человек непременно умрет. Наличие и власть смерти в мире - неоспоримый факт. Библия говорит: «...Человекам положено однажды умереть, а потом суд...» (Евр. 9:27).

Смерть - самое отвратительное явление в природе, о котором люди обычно не желают вспоминать, отказываются говорить и всячески избегают о ней думать. Смерть - это то, чему противится все человеческое существо. Почему?

Бог - источник Жизни, и Он, конечно, не создавал человека для смерти. Поэтому не удивительно, если в каждом человеческом организме, состоящем из многих миллиардов живых клеточек, каждая клеточка протестует против смерти, отчаянно борется со смертью, не покоряется ее требованиям. Однако смерть рано или поздно вершит свое дело над каждым из нас. Она оказывается неподкупна, она всех уравнивает между собой: знатных вельмож и простых людей, - она лишает нас всего того, что мы приобрели, что дано было нам и чем пользовались мы в земной жизни, так что человек рождается и умирает с пустыми руками.

Человек не может забыть о своей неизбежной кончине, потому что во время своей жизни часто слышит о неизлечимых болезнях, несчастных случаях, стихийных бедствиях, опасностях, войнах. Плюс ко всему все человеческие попытки избежать смерти оказались напрасными, наивными, смешными.

Помня все, доселе сказанное о смерти, нам становится понятно, почему мудрец глубокой древности желал получить ясный ответ на вопрос: «Когда умрет человек, то БУДЕТ ЛИ ОН ОПЯТЬ ЖИТЬ?»

На этот вопрос пытались ответить философы и мыслители всех веков и народов, выдвигая свои человеческие теории. Некоторые такие теории, к сожалению, сумели обольстить умы людей. Материализм и атеизм в современной науке с их отрицаниями духовной природы человека привели людей к безбожию и огульному отрицанию всего того, что находится выше нашей порочной, плотской натуры. В результате характерными чертами нашего времени являются неверие, сомнения и равнодушие людей к тому, что ждет их за чертой жизни. Из-за такого мировоззрения круг идей человека и круг его интересов сужен, замкнут и ограничен только пределами его земной жизни.

Не странно ли, что современные культурные люди сомневаются в загробной жизни и бессмертии своей души, якобы потому что не имеют для своей веры солидных доказательств, но тут же решительно отказываются от всех предлагаемых им доказательств? Откровенно говоря, они больше всего страшатся разумной, чистосердечной веры в Бога и, конечно, связанного с ней чувства ответственности пред Богом за поработившую их безнравственность и греховность. По словам Христа: «…Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет»... (Иоан. 3:19). Поэтому при всей логичности веры и при всех доказательствах бессмертия современный человек предпочитает жить в слепом неверии. Парадоксально то, что отказавшись от веры в Бога, он тем не менее верит, но верит не в Бога, а в некое «небытие»: «Умрешь, похоронят, как не жил на свете»... Но если вникнуть глубже, можно убедиться, что нет даже самого отрицания Бога, а есть только неосознанная борьба с Ним. Грешнику выгоднее, чтобы Бога и Его строгих требований морали не было, и поэтому он хочет внушить самому себе и убедить окружающих его людей, что Бога нет. Но от такого внушения Бог не перестанет существовать! Так полным абсурдом показались простому мужику слова антирелигиозного пропагандиста, который сказал, что Бога нет. На что мужик ответил: «Бога, говоришь, нет? Давеча Бог был, а теперь куда ж девался-то?»

Бог заранее открыл человеку через Свое Слово, Библию, назначение его земной жизни и величие и славу жизни будущей, загробной, жизни бессмертия. Бог посвятил нас в тайну и смысл наших земных, временных страданий, которые для верующих людей заканчиваются вечным блаженством. Бог наделил смыслом даже нашу телесную смерть, поставив ее в конце нашего земного пути, чтобы мы имели время и возможность к ней приготовиться.

Библия говорит о любви Божией к нам следующее: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16), «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32). Мыслимо ли, чтобы Бог допустил уничтожение того, кого Он беспредельно любит и кто любит своего Создателя и Спасителя взаимной любовью? Божественная любовь и любовь родительская одинаковы в своих характерных проявлениях. Мы можем усомниться в любви родительской, но никак не в любви нашего Небесного Отца. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я (Господь) не забуду тебя» (Ис. 49:15). Поэтому мы с уверенностью говорим вам, дорогие читатели: да, загробная жизнь существует, она реальна, она бесконечна для всех людей. Но от того, как вы прожили земную жизнь, успели ли вы примириться с Богом, будет зависеть то, где вы окажетесь в вечности - в аду в вечных мучениях или в Царстве Бога в вечном блаженстве. Задумайтесь над этим!!!