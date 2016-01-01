«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе»

Моя жена, Лена, с детства была «воинствующей» атеисткой. Если при ней говорили что-то вроде «слава Богу», то она тут же начинала доказывать, что никакого Бога нет. Но время шло, и настал день (6 сентября 1990 г.), когда она неожиданно для себя выразила в стихах свою просьбу, обращённую к Богу:В это время я (ее судьба) бродил по Украине. Именно в эти дни я «случайно» в поезде познакомился с православным священником, и после беседы с ним у меня возникло желание исповедаться, покаяться - признать, что мои дела и вся жизнь греховны. Он подарил мне Новый Завет, и я стал его читать, мало что в нём понимая. И вот через 15 дней после такой стихотворной просьбы, 21 сентября, я был несколько дней проездом в Пензе - и мы с Леной «случайно» познакомились! Так Господь начал отвечать на её молитву. Но до ответа на просьбу «Богом будь для меня», ещё пройдёт много времени...В это время я ещё увлекался распространившимися тогда оккультными учениями, был ревностным поклонником молодежной рок-музыки, старался быть похожим на хиппи и ездил «автостопом», пел под гитару на улицах городов. Ещё до обращения к Богу я задумывался о смысле жизни, искал ответы на вопросы, которые не давали мне покоя. Писал вот такие стихи:Мы были знакомы с Леной три дня, но нам быстро стало понятно, что мы будем вместе. Вскоре, в самом начале 1991 года, мы поженились. Весной мы венчались в древлеправославном храме в Самаре. Перед венчанием я обещал Богу в присутствии священника, что брошу курить, так как это грех - и, правда, несколько дней не курил... Это было 21 апреля, а 21 октября, в день рожденья жены, ровно через полгода после этого обещания, мне сломали челюсть. Я даже и есть тогда толком не мог, не то, что курить! Мне стало страшно, ведь я помнил своё обещание, и совсем перестал курить. Позже мне встретилось в Библии объяснение произошедшего:В этом же году у нас умирает, не успев родиться, наш первенец. Врачи утверждают, что у нас теперь, скорее всего, совсем не будет детей... Весной 1992 Лену снова кладут в больницу для сохранения беременности, но надежды было очень мало. Мы обратились за помощью к йогу-экстрасенсу высокого класса, о котором слышали много удивительного, что он спрашивает у «высших сил» разрешения на помощь тому или другому своему пациенту. Но он категорически отказал нам, заявив, что «это всё наказывается»!.. Разочарованные, теряя надежду, мы ушли. От безысходности Лена в больнице начала молиться к Иисусу Христу о помощи. Я тоже дома обращался к Богу, по молитвослову, который нам подарили во время венчания, но почему-то тайком от жены. Когда Лену выписали с заметным улучшением самочувствия, она призналась мне: «Мне помог Иисус Христос. Я не пила лекарства». И я тоже признался ей, что молился.Осенью родилась наша старшая дочь. Мы назвали её Марией, по имени матери Иисуса Христа. Её рождение стало ответом на наше первое осознанное обращение к Богу. Мы понимали это и решили навсегда связать с Ним свою жизнь. Но как?Мы поселились при том же храме, где венчались, и стали строго соблюдать все церковные предписания в молитвах, постах, одежде. Вскоре я стал близким помощником священника, был и алтарьщиком, и звонарём, и чтецом. Но любимым занятием моим было забираться в хранилище старинных книг на колокольне и проводить время там, увлечённо внимая «житиям святых» и всем чудесам, которые были в древности.Мы быстро поняли, что главная книга всё-таки Библия, и часто читали её. Прошло больше двух лет, произошло множество разных событий, прежде чем мы с трудом и болью вынуждены были признать, что учение традиционных церквей противоречит во многих вопросах самой Библии, Слову Божьему. Растерянные, мы вернулись к обычной, мирской жизни, не зная, что делать. Я от разочарования и бессилия начал выпивать. Были у нас мысли и о разводе...Мы снова ждали ребёнка. И снова была угроза выкидыша. Врач в стационаре, наблюдавшая Лену, во время обхода вдруг стала настаивать на аборте, устрашая ее тем, что ребёнок должен родиться уродом, «без рук, без ног»... Хотя в это время мы уже разочаровались в религии и не молились, Лена всё равно отказалась от аборта, не желая согрешить перед Богом. Отказалась, несмотря на то, что находилась в сильном страхе от прогноза врача. То, что случилось дальше, привело нас в ужас и трепет перед крепкой рукой Всемогущего Бога.Несмотря на отказ Лены, со стороны лечащего врача вдруг посыпались угрозы в ее адрес, а при очередном осмотре врач заявила, что намеревается сделать «это» принудительно. В сильном гневе врач вышла из больничной палаты, и через полчаса ей стало плохо, её увезли на «скорой» в предынфарктном состоянии. Через десять дней эта женщина умерла... В страхе были не только мы, но и все невольные свидетели этих событий. Прогноз врача не подтвердился, и летом 1995 года родился наш второй ребёнок. И в эти дни, не зная, как приблизиться к Богу, Который принимал такое активное участие в нашей жизни, я написал Ему записку с просьбой, где были такие слова: «Научи меня Сам, как придти к Тебе». И Лена чуть позже дописала на этом листочке: «Аминь». Это было для нас непросто, мы не привыкли тогда обращаться к Богу «своими словами». Но вскоре «пришёл» ответ! Мы познакомились с верующим человеком, Фёдором Бабошкиным, который пригласил нас на собрание христиан веры евангельской. Собрание проходило в кинотеатре «Юность» в Пензе. Мы пошли, чтобы посмотреть эту церковь и помолиться за нашего малыша, который сильно страдал от дисбактериоза. Нам рассказали, что «у них» молятся за исцеление больных - и Бог действительно исцеляет! Собрание было непривычным для нас, всё было похоже на концерт и мы были немного разочарованы. Тем более что, собственно, молитвы за исцеление и не произошло, маленького Сашу священнослужитель, взяв на руки, благословил - и всё. Мы вскоре ушли, но велико же было наше удивление, когда очень скоро обнаружилось, что наш сын здоров! Мы снова увидели, что Бог отвечал нам и направлял нас. Мы с Леной стали часто приходить на эти собрания, стали больше обращаться к Богу «своими словами», а не по выученным молитвам, стали снова читать Библию.Теперь нам стало больше понятно учение Иисуса Христа, записанное в Евангелии, и мы летом 1996 года сознательно, по вере, приняли водное крещение. Я перестал пить, наша семья окрепла, на работе я вернул украденный инструмент - сам себя не узнавал! У нас появилось много замечательных друзей, а осенью у нас родилась ещё одна дочка.Ещё через год наша старшая дочь, едва научившись писать, тоже написала, как папа и мама, свою записку Богу: «Господи, помоги, чтобы у нас было всё хорошо и мама родила мальчика». Летом 1998 года Господь ответил на обе её просьбы - мама родила мальчика, и вскоре нам, как многодетной семье, администрация города Заречного (Пензенская область), в котором мы живём, выделила бесплатно пятикомнатную квартиру!Конечно тогда, в 1998 году, после дефолта многодетной семье было жить нелегко. Но Господь не раз отвечал на наши молитвы и молитвы наших детей. Однажды старшие дети вечером молились, чтобы Господь дал папе денег и папа смог бы купить книжки-раскраски. Я ничего не знал об этом. А позже вечером позвонила моя сестра и попросила утром взять у неё сумки с вещами, которые она приготовила для нас. Каково же было удивление жены и радость детей, когда наверху в сумке лежали три книжки-раскраски!Через несколько лет, когда стало ясно, что у нас будет ещё ребёнок, Лена молилась и спрашивала у Господа, как же нам всё это перенести. Во время молитвы она трижды ясно услышала: «Я буду с тобой». Летом 2000 года она родила нашего пятого малыша. Мы назвали его Ильёй, что означает «Господь - крепость моя». Позже, несмотря на слабое состояние здоровья Лены, у нас родились ещё два мальчика.Накануне 2002 года одно из мест Библии привлекло наше внимание, это была молитва Иависа:. Мы слышали этот стих в разных проповедях, сами прочитывали его, стали молиться и этими словами. Но когда увидели эти строки и на новогоднем календаре на предстоящий год, удивились! И в следующем году Господь «распространил» пределы наши - сложились обстоятельства, в которых мы взяли к себе жить приёмных детей. Сегодня у нас 9 человек детей.Уже много лет прошло с тех пор, как Господь впервые ответил на стихотворную молитву моей жены Лены. Но все эти годы мы всё больше убеждаемся в том, что Библия показала нам верный путь жизни, как написано в книге пророка Иеремии: