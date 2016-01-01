«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе»
Моя жена, Лена, с детства была «воинствующей» атеисткой. Если при ней говорили что-то вроде «слава Богу», то она тут же начинала доказывать, что никакого Бога нет. Но время шло, и настал день (6 сентября 1990 г.), когда она неожиданно для себя выразила в стихах свою просьбу, обращённую к Богу:
Господи!
Пощади же меня.
Господи!
Снизойди до меня.
Господи!
Есть ли жизнь без любви?
Господи,
Пощади, пощади!
Господи!
Но ведь есть же судьба?
Господи!
Где же бродит она?
Господи!
Помоги же найти.
Господи,
Пощади, пощади!
Господи!
Богом будь для меня.
Господи!
Дай поверить в Тебя.
Господи!
Больно жить без любви.
Господи!
Пощади, пощади меня,
Господи!
В это время я (ее судьба) бродил по Украине. Именно в эти дни я «случайно» в поезде познакомился с православным священником, и после беседы с ним у меня возникло желание исповедаться, покаяться - признать, что мои дела и вся жизнь греховны. Он подарил мне Новый Завет, и я стал его читать, мало что в нём понимая. И вот через 15 дней после такой стихотворной просьбы, 21 сентября, я был несколько дней проездом в Пензе - и мы с Леной «случайно» познакомились! Так Господь начал отвечать на её молитву. Но до ответа на просьбу «Богом будь для меня», ещё пройдёт много времени...
В это время я ещё увлекался распространившимися тогда оккультными учениями, был ревностным поклонником молодежной рок-музыки, старался быть похожим на хиппи и ездил «автостопом», пел под гитару на улицах городов. Ещё до обращения к Богу я задумывался о смысле жизни, искал ответы на вопросы, которые не давали мне покоя. Писал вот такие стихи:
Будет суд. В зал суда внесут
Веру твою, совесть твою, правду твою.
Не помогут ни деньги, ни почести,
Не поможет ни слава, ни власть,
Первый в жизни раз вдруг захочется
К алтарю во церкви припасть.
Все дела твои и сомнения,
Что несла тебе круговерть,
Приведут к одному решению,
Приговор будет вынесен - смерть...
Мы были знакомы с Леной три дня, но нам быстро стало понятно, что мы будем вместе. Вскоре, в самом начале 1991 года, мы поженились. Весной мы венчались в древлеправославном храме в Самаре. Перед венчанием я обещал Богу в присутствии священника, что брошу курить, так как это грех - и, правда, несколько дней не курил... Это было 21 апреля, а 21 октября, в день рожденья жены, ровно через полгода после этого обещания, мне сломали челюсть. Я даже и есть тогда толком не мог, не то, что курить! Мне стало страшно, ведь я помнил своё обещание, и совсем перестал курить. Позже мне встретилось в Библии объяснение произошедшего: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе» (Псалом 31:9).
В этом же году у нас умирает, не успев родиться, наш первенец. Врачи утверждают, что у нас теперь, скорее всего, совсем не будет детей... Весной 1992 Лену снова кладут в больницу для сохранения беременности, но надежды было очень мало. Мы обратились за помощью к йогу-экстрасенсу высокого класса, о котором слышали много удивительного, что он спрашивает у «высших сил» разрешения на помощь тому или другому своему пациенту. Но он категорически отказал нам, заявив, что «это всё наказывается»!.. Разочарованные, теряя надежду, мы ушли. От безысходности Лена в больнице начала молиться к Иисусу Христу о помощи. Я тоже дома обращался к Богу, по молитвослову, который нам подарили во время венчания, но почему-то тайком от жены. Когда Лену выписали с заметным улучшением самочувствия, она призналась мне: «Мне помог Иисус Христос. Я не пила лекарства». И я тоже признался ей, что молился.
Осенью родилась наша старшая дочь. Мы назвали её Марией, по имени матери Иисуса Христа. Её рождение стало ответом на наше первое осознанное обращение к Богу. Мы понимали это и решили навсегда связать с Ним свою жизнь. Но как?
Мы поселились при том же храме, где венчались, и стали строго соблюдать все церковные предписания в молитвах, постах, одежде. Вскоре я стал близким помощником священника, был и алтарьщиком, и звонарём, и чтецом. Но любимым занятием моим было забираться в хранилище старинных книг на колокольне и проводить время там, увлечённо внимая «житиям святых» и всем чудесам, которые были в древности.
Мы быстро поняли, что главная книга всё-таки Библия, и часто читали её. Прошло больше двух лет, произошло множество разных событий, прежде чем мы с трудом и болью вынуждены были признать, что учение традиционных церквей противоречит во многих вопросах самой Библии, Слову Божьему. Растерянные, мы вернулись к обычной, мирской жизни, не зная, что делать. Я от разочарования и бессилия начал выпивать. Были у нас мысли и о разводе...
Мы снова ждали ребёнка. И снова была угроза выкидыша. Врач в стационаре, наблюдавшая Лену, во время обхода вдруг стала настаивать на аборте, устрашая ее тем, что ребёнок должен родиться уродом, «без рук, без ног»... Хотя в это время мы уже разочаровались в религии и не молились, Лена всё равно отказалась от аборта, не желая согрешить перед Богом. Отказалась, несмотря на то, что находилась в сильном страхе от прогноза врача. То, что случилось дальше, привело нас в ужас и трепет перед крепкой рукой Всемогущего Бога.
Несмотря на отказ Лены, со стороны лечащего врача вдруг посыпались угрозы в ее адрес, а при очередном осмотре врач заявила, что намеревается сделать «это» принудительно. В сильном гневе врач вышла из больничной палаты, и через полчаса ей стало плохо, её увезли на «скорой» в предынфарктном состоянии. Через десять дней эта женщина умерла... В страхе были не только мы, но и все невольные свидетели этих событий. Прогноз врача не подтвердился, и летом 1995 года родился наш второй ребёнок. И в эти дни, не зная, как приблизиться к Богу, Который принимал такое активное участие в нашей жизни, я написал Ему записку с просьбой, где были такие слова: «Научи меня Сам, как придти к Тебе». И Лена чуть позже дописала на этом листочке: «Аминь». Это было для нас непросто, мы не привыкли тогда обращаться к Богу «своими словами». Но вскоре «пришёл» ответ! Мы познакомились с верующим человеком, Фёдором Бабошкиным, который пригласил нас на собрание христиан веры евангельской. Собрание проходило в кинотеатре «Юность» в Пензе. Мы пошли, чтобы посмотреть эту церковь и помолиться за нашего малыша, который сильно страдал от дисбактериоза. Нам рассказали, что «у них» молятся за исцеление больных - и Бог действительно исцеляет! Собрание было непривычным для нас, всё было похоже на концерт и мы были немного разочарованы. Тем более что, собственно, молитвы за исцеление и не произошло, маленького Сашу священнослужитель, взяв на руки, благословил - и всё. Мы вскоре ушли, но велико же было наше удивление, когда очень скоро обнаружилось, что наш сын здоров! Мы снова увидели, что Бог отвечал нам и направлял нас. Мы с Леной стали часто приходить на эти собрания, стали больше обращаться к Богу «своими словами», а не по выученным молитвам, стали снова читать Библию.
Теперь нам стало больше понятно учение Иисуса Христа, записанное в Евангелии, и мы летом 1996 года сознательно, по вере, приняли водное крещение. Я перестал пить, наша семья окрепла, на работе я вернул украденный инструмент - сам себя не узнавал! У нас появилось много замечательных друзей, а осенью у нас родилась ещё одна дочка.
Ещё через год наша старшая дочь, едва научившись писать, тоже написала, как папа и мама, свою записку Богу: «Господи, помоги, чтобы у нас было всё хорошо и мама родила мальчика». Летом 1998 года Господь ответил на обе её просьбы - мама родила мальчика, и вскоре нам, как многодетной семье, администрация города Заречного (Пензенская область), в котором мы живём, выделила бесплатно пятикомнатную квартиру!
Конечно тогда, в 1998 году, после дефолта многодетной семье было жить нелегко. Но Господь не раз отвечал на наши молитвы и молитвы наших детей. Однажды старшие дети вечером молились, чтобы Господь дал папе денег и папа смог бы купить книжки-раскраски. Я ничего не знал об этом. А позже вечером позвонила моя сестра и попросила утром взять у неё сумки с вещами, которые она приготовила для нас. Каково же было удивление жены и радость детей, когда наверху в сумке лежали три книжки-раскраски!
Через несколько лет, когда стало ясно, что у нас будет ещё ребёнок, Лена молилась и спрашивала у Господа, как же нам всё это перенести. Во время молитвы она трижды ясно услышала: «Я буду с тобой». Летом 2000 года она родила нашего пятого малыша. Мы назвали его Ильёй, что означает «Господь - крепость моя». Позже, несмотря на слабое состояние здоровья Лены, у нас родились ещё два мальчика.
Накануне 2002 года одно из мест Библии привлекло наше внимание, это была молитва Иависа: «О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!..» (1 Пар. 4:10). Мы слышали этот стих в разных проповедях, сами прочитывали его, стали молиться и этими словами. Но когда увидели эти строки и на новогоднем календаре на предстоящий год, удивились! И в следующем году Господь «распространил» пределы наши - сложились обстоятельства, в которых мы взяли к себе жить приёмных детей. Сегодня у нас 9 человек детей.
Уже много лет прошло с тех пор, как Господь впервые ответил на стихотворную молитву моей жены Лены. Но все эти годы мы всё больше убеждаемся в том, что Библия показала нам верный путь жизни, как написано в книге пророка Иеремии: «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе» (Иер. 33:3).