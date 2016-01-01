Вопрос - ответ!
ВОПРОС: Что значит - покаяться перед Богом в своих грехах?
ОТВЕТ: В Библии сказано, что «…БОГ ныне ПОВЕЛЕВАЕТ людям ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную» (Деян. 17:30-31). Эти слова свидетельствуют о том, что покаяние крайне важно для каждого человека. Это воля Божия относительно всех людей на земле, это первый шаг к примирению с Богом!
Что же такое покаяние? Покаяние – это когда человек просит прощения у Бога за свои грехи. Но порой люди легкомысленно или просто формально совершают этот важный шаг. И происходит следующее: человек кается пред Богом, но в его жизни ничего не меняется, он не чувствует Божьего прощения, Его поддержки и помощи. Почему? Дело в том, что истинное глубокое покаяние перед Господом происходит лишь тогда, когда человек ПРИНИМАЕТ ТВЕРДОЕ РЕШЕНИЕ СЛУЖИТЬ БОГУ: оставить прежнюю греховную жизнь, отказаться жить для себя, в свое удовольствие, стараться исполнять Писание. Только в этом случае Господь выходит навстречу кающемуся грешнику, открывается ему и помогает дальше следовать по Его пути.
К примеру, если вы сильно обидите своего друга и вскоре поймете свою ошибку и раскаетесь в соделанном. То для того чтобы с ним примириться, вам придется подойти к нему и попросить у него прощения. Наверное, вы постараетесь больше не повторять таких ошибок. Для чего вы все это сделаете? Для того чтобы возобновить с этим человеком свои отношения, потому что вы им дорожите. И было бы странно, если бы вы попросили у него прощения и больше никогда не имели ничего общего с ним. Так же и в отношениях с Богом! Если вы раскаиваетесь в своих грехах, но не имеете желания дальше следовать за Господом и исполнять Его заповеди, то в вашей жизни ничего не изменится!!!
Ну а что касается истинного покаяния, то надо сказать, что после него человек реально переживает, что греховный груз с него сн ят, что Бог простил его. С этого момента раскаявшийся человек становится дитем Божьим, жизнь такого человека полностью меняется (конечно же, с Божьей помощью!).
ВОПРОС: Кто такие святые люди и есть ли они сегодня?
ОТВЕТ: К сожалению, в России очень многие люди неправильно понимают значение слова «святой» (человек). В русском сознании это слово отождествляется со словами «безгрешный», «отшельник», оно окутано ореолом таинственности, недосягаемости. Многие считают, что святость - привилегия единиц в этом мире. Такие представления о святости неправильны. Спешим уверить вас, что Бог желает, чтобы каждый верующий человек был свят!
Бог, обращаясь к нам со страниц Священного Писания, повелевает: «…Будьте святы, потому что Я свят» (1 Петр. 1:16). Это повеление Божие, обращенное к верующим людям. Из всего выше сказанного можно смело сделать вывод, что быть святым возможно!!! Ведь Бог никогда не ставит перед человеком невыполнимых задач.
Для чего нужно быть святым? Для того чтобы иметь общение со Святым Богом! Что же означает слово «святой»? Святой – это человек, отделивший себя от греховного мира, соединившийся с Богом. Некоторые люди думают, что выражение «отделиться от мира» в данном случае нужно понимать в прямом смысле. То есть если хочешь быть святым, тебе необходимо уединиться где-нибудь вдали от людей, от цивилизации. Но это понимание неверно. Если так рассуждать, то получается, что Апостолы Христовы вовсе не были святыми. Ведь они, напротив, шли к людям, для того чтобы говорить им о Христе, о спасении, о вере в Бога. Перед Своей мученической смертью Иисус молился о Своих учениках и просил у Бога-Отца: «…Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» (Иоан. 17:15-16). Христос и Его ученики были постоянно в окружении людей, но они были отделены от мира, потому что не участвовали с миром в греховных делах и жили в соответствии со Словом Божьим. Религиозные люди того времени обвиняли Христа за то, что Он общался с блудниками, пьяницами и мытарями. Но Христос так поступал, потому что эти люди жаждали Божьего спасения и прощения, и они шли за Ним и слушали Его Слово. Христос повелел и Своим ученикам идти и рассказывать людям о милости Божией, чтобы те, которые уверуют в Бога, были спасены. Отделиться от мира – это перестать жить жизнью, которой живет мир, не участвовать с миром в грешных делах, а начать жить так, как написано в Библии, как хочет Бог! Для этого вовсе не нужно бросать работу, семью, куда-то уезжать, убегать от людей. Как вода и масло, находясь в одном сосуде, не могут слиться друг с другом, так и верующие святые люди никогда не сольются с миром, живя в этом мире.
Но отделиться от мира - это выполнить первое условие святости. Второе условие – соединение с Богом. Соединиться с Богом – это иметь личное общение с Ним через молитву, чтение Слова Божьего, храня себя от греха.
В Библии сказано: «Святой да освящается еще» (Отк. 22:11). Эти слова означают, что у святого человека всегда есть возможность и потребность в еще большем освящении. Здесь на земле мы освящаемся, познаем Божью волю, и тем самым приближаемся к Нему все больше и больше. Высшая цель человеческой святости – стремление к совершенству. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству» (Евр. 6:1).
ВОПРОС: Какая заповедь считается главной?
ОТВЕТ: Однажды Иисуса Христа спросили: «Какая первая из всех заповедей?» (Марк 12:28). В Ветхом Завете их насчитывалось 613 (248 повелительных и 365 воспрещающих). И одни верующие люди того времени считали наибольшей заповедью обрезание. Другие думали, что главной заповедью было повеление носить на лбу и на руке филактерий. Третьи говорили, что ритуальное омовение – больше всех заповедей. Четвертые уверяли, что главным требованием Божьим было жертвоприношение животных. Или соблюдение субботы… Как похоже на наше время, когда люди тоже неистово ищут «свою» главную заповедь! Обряды? Посты? Поминки?.. «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Марк 12:29-31). Что значит любить Бога? Это посвятить Ему свою жизнь. Это отдать Ему первое место в своем сердце. Это в смирении склониться перед Его волей. Верить Ему, надеяться на Него. Это жаждать общения с Ним. Это стараться жить так, как написано в Новом Завете, потому что Он сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» (Иоанн 14:23). Блажен человек, устремляющийся к исполнению этой главной заповеди, потому что только сердце, любящее Бога, способно будет исполнить и все остальное!