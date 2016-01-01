Библия о конце света
О конце света люди говорят на протяжении многих сотен лет. Эта тема всегда будет для человечества волнующей и острой, ведь речь идет о прекращении существования всего живого на Земле, да и самой Земли в том числе. Эта мысль заставляет трепетать человеческие сердца, потому что даже если все плохо вокруг и тяжело на душе, человеку все равно хочется ЖИТЬ!!! Жизнь - это величайшая ценность для человека.
Сегодня, когда СМИ дают возможность быть в курсе всех событий, когда информация тут же разносится по всему миру, особенно распространены разговоры о конце света, и слова не всегда компетентных людей тут же становятся достоянием общественности. Так уже не первый год идет шумиха вокруг 2012 года. Предсказания, связанные с этим годом, сегодня приводятся разные. Но практически ничего не слышно о том, что же по поводу конца света говорит Библия - Книга книг, ведь сама идея «конца света» взята именно из нее. Чтобы исследовать этот вопрос, начнем не с конца, а с самого начала.
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Для чего Бог сотворил вселенную и нашу планету? Чтобы поместить туда человека. Библия утверждает, что Бог сотворил людей для вечной жизни, но они согрешили, так в мир вошли грех и смерть. Но Бог не отверг человечество, Он открыл нам свой замысел, показал, что является в глазах Божьих добром, а что злом, открыл, что после смерти каждый человек предстанет на суд, на котором получит воздаяние за свои дела. Обо всем этом знали люди, жившие в древности. Такие высказывания мы видим записанными в разных Книгах Ветхого Завета.
Людям, не знающим Бога, сложно понять Его замысел. Неужели Бог создал все, чтобы потом погубить? Люди ассоциируют себя и свою жизнь с планетой Земля, и только. Но Божий план относительно человечества грандиозен. Бог указывает на то, что Земля, несмотря на все ее великолепие, ни в какое сравнение не идет с Его Царством, новым Небом и новой Землей, которые Он и приготовил для всех людей, обратившихся к Нему. Этот мир находится во зле, потому что в нем царствует князь мира сего - сатана. Грех, несправедливость, горе и многое другое зло разрушают Землю, лишают человека полноты счастья. Библия утверждает, что здесь на земле мы, как странники и пришельцы, что здесь мы избираем свое будущее, что душа каждого человека жаждет Небесной Жизни, к которой и призывает нас Бог! И, по сути, «конец света» наступает для каждого человека с концом его жизни на Земле.
И все же Библия утверждает, что настанет время, когда всему земному будет положен конец и начнется Новая Жизнь. Давайте рассмотрим подробнее эту тему.
В Книгах Нового Завета больше сказано о конце света, потому что Сам Христос пришел на Землю, как написано, уже к концу веков: «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр. 9:26).
Христос открыл Своим ученикам, что ожидает человечество в будущем, и в связи с этим дал им некоторые наставления.
Иисус говорил: «Небо и земля прейдут (пройдут), но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35). «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Из этих слов ясно, что Господь говорил о конце существования Земли и неба. Но Иисус не открыл человечеству день, в который наступит конец света, но дал нам приметы этого конца, заранее предупредив, что этот день придёт неожиданно. «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36). «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Мф. 24:43-44).
«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Мф. 24:3). Итак, давайте посмотрим, что же ответил Иисус своим ученикам о признаках кончины века:
Первое, о чем сказал Иисус, это о появлении лжехристов: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: ‘Я Христос’, и многих прельстят» (Мф. 24:4-5). «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: ‘вот, Он в пустыне’, - не выходите; ‘вот, Он в потаенных комнатах’, - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:23-27).
Христос сказал о войнах и военных слухах: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» (Мф. 24:6-7).
Голод и землетрясения: «И будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это - начало болезней (начало конца Земли)» (Мф. 24:7б-8).
Гонение на христиан: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Мф. 24:9).
Появление лжепророков, охлаждение веры в людях: «...И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» (Мф. 24:10-11).
Умножение беззакония и охлаждение любви: «И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:12-13).
Благая Весть будет проповедана по всей земле: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).
Великие скорби и катаклизмы, знамение Сына Человеческого на небе: В Откровении Иоанна Богослова описываются великие скорби, которые постигнут Землю и живущих на ней. Это: 7 печатей – (Откр. 5-6 гл.); 7 труб – (Откр. 8-9 гл.) ; 7 чаш – (Откр. 15-16 гл.) . «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою...» (Мф. 24:29-31).
Также и апостолы давали приметы приближающегося конца света.
Пётр предупреждает нас о появлении перед концом света «наглых ругателей»:
«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Пет. 3:3-7).
Кто такие «наглые ругатели» , по мнению апостола Петра? Это люди, которые не верят в конец света. Почему же они в него не верят? Потому что они не верят и в начало: они не верят, что Бог дал всему начало, что Господь Бог сотворил вселенную, землю и всё, что её наполняет. Поэтому-то и не верят, что Бог назначил всему конец. Видите, какая интересная закономерность существует в человеческом рассуждении: неверие в начало порождает неверие и в конец.
Павел Тимофею пишет о последних днях: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Тим. 3:1-5).
Павел предупреждает Тимофея - молодого служителя - о прогрессирующей деградации морали и нравственности в обществе перед самым концом света. Эта деградация сейчас видна как никогда раньше. Стоит только посмотреть, что сегодня нам показывают по телевизору, и сравнить это с тем, что показывали лет 20 назад.
В Послании Павла Фессалоникийцам сказано, что в те времена будет провозглашено о «мире и безопасности»:
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать (вор) ночью. Ибо, когда будут говорить: ‘мир и безопасность’, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:1-3).
Богословы предполагают, что после времени войн и террора вдруг на земле восстановится мир, который будет установлен антихристом, воцарившимся во главе мирового правительства. И как раз в тот момент, когда будет провозглашён мир во всём мире, тогда внезапно начнется великая скорбь, потому что Бог будет судить живущих на земле. В это время люди будут сами искать себе смерти, но она, как сказано в Писании, убежит от них. (Откр. 9:6).
Конечно, напрашивается вопрос: можно ли как-то будет избежать конца света? Конец света неизбежен. Конец света предотвратить невозможно. Господь «... назначил день, в который будет праведно судить вселенную» (Деян. 17:31). А слово Бога непоколебимо. То, что обещал, Он выполнит: «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (не изменятся)» (Мф. 24:35). Итак, конец света приближается. И когда настанет час, «…придет же день Господень, как тать (вор) ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10).
«Ну, а как же можно будет подготовиться к концу света?» - спросите вы? Все эти признаки приближающегося конца должны стать для людей поводом обратить внимание на свою жизнь и примириться с Богом.
Не так давно был проведен опрос общественного мнения. Разных людей спрашивали: «Что вы будете делать, если начнется конец света?» Большинство отвечали, что будут пить, гулять, веселиться. В общем, наслаждаться последними днями жизни. И никто не сказал, что он задумается о своей жизни, покается в грехах, постарается хотя бы в последние дни измениться и прожить их по-другому. В Писании сказано, что «...всякий, кто призовет имя Божие, спасется» (Рим. 10:13). Иногда человек говорит: «Я такой плохой, ничего уже не изменить, уж что будет...» И за этим не следует ни веры, ни молитвы, и человек погибает для будущего. А если он скажет: «Я никчемный. Господи, спаси меня! Ты можешь меня спасти!» Бог обязательно выйдет к этому человеку навстречу.
Если же Вы уже примирились с Богом, то бояться Вам нечего. Писание говорит о том, что прежде наступления тяжелых времен Бог обещает забрать с Земли Свою Церковь: «...Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21:36). «Чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фес. 1:9,10). «...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами» (1Фес. 4:16-18). «…Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес. 5:9).
Суды великой скорби уже близко. Бог сообщает нам об этих судах до того, как они начнутся. Зачем? Чтобы мы могли их избежать. Бог хочет, чтобы никто не испытал судов великой скорби и вечного ада. Он хочет, чтобы все обратились к Иисусу Христу и обрели радость спасения на Небесах, но предоставляет этот выбор каждому человеку.