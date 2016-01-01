Библия о конце света

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Первое, о чем сказал Иисус, это о появлении лжехристов:

Христос сказал о войнах и военных слухах:

Голод и землетрясения:

Гонение на христиан:

Появление лжепророков, охлаждение веры в людях:

Умножение беззакония и охлаждение любви:

Благая Весть будет проповедана по всей земле:

Великие скорби и катаклизмы, знамение Сына Человеческого на небе:

Пётр предупреждает нас о появлении перед концом света «наглых ругателей»:

Павел предупреждает Тимофея - молодого служителя - о прогрессирующей деградации морали и нравственности в обществе перед самым концом света.

«Ну, а как же можно будет подготовиться к концу света?»

Для чего Бог сотворил вселенную и нашу планету? Чтобы поместить туда человека. Библия утверждает, что Бог сотворил людей для вечной жизни, но они согрешили, так в мир вошли грех и смерть. Но Бог не отверг человечество, Он открыл нам свой замысел, показал, что является в глазах Божьих добром, а что злом, открыл, что после смерти каждый человек предстанет на суд, на котором получит воздаяние за свои дела. Обо всем этом знали люди, жившие в древности. Такие высказывания мы видим записанными в разных Книгах Ветхого Завета.Людям, не знающим Бога, сложно понять Его замысел. Неужели Бог создал все, чтобы потом погубить? Люди ассоциируют себя и свою жизнь с планетой Земля, и только. Но Божий план относительно человечества грандиозен. Бог указывает на то, что Земля, несмотря на все ее великолепие, ни в какое сравнение не идет с Его Царством, новым Небом и новой Землей, которые Он и приготовил для всех людей, обратившихся к Нему. Этот мир находится во зле, потому что в нем царствует князь мира сего - сатана. Грех, несправедливость, горе и многое другое зло разрушают Землю, лишают человека полноты счастья. Библия утверждает, что здесь на земле мы, как странники и пришельцы, что здесь мы избираем свое будущее, что душа каждого человека жаждет Небесной Жизни, к которой и призывает нас Бог! И, по сути, «конец света» наступает для каждого человека с концом его жизни на Земле.И все же Библия утверждает, что настанет время, когда всему земному будет положен конец и начнется Новая Жизнь. Давайте рассмотрим подробнее эту тему.В Книгах Нового Завета больше сказано о конце света, потому что Сам Христос пришел на Землю, как написано, уже к концу веков:Христос открыл Своим ученикам, что ожидает человечество в будущем, и в связи с этим дал им некоторые наставления.Иисус говорил:Из этих слов ясно, что Господь говорил о конце существования Земли и неба. Но Иисус не открыл человечеству день, в который наступит конец света, но дал нам приметы этого конца, заранее предупредив, что этот день придёт неожиданно.Итак, давайте посмотрим, что же ответил Иисус своим ученикам о признаках кончины века:«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Мф. 24:9).В Откровении Иоанна Богослова описываются великие скорби, которые постигнут Землю и живущих на ней. Это: 7 печатей –7 труб –; 7 чаш –Также и апостолы давали приметы приближающегося конца света.Кто такие, по мнению апостола Петра? Это люди, которые не верят в конец света. Почему же они в него не верят? Потому что они не верят и в начало: они не верят, что Бог дал всему начало, что Господь Бог сотворил вселенную, землю и всё, что её наполняет. Поэтому-то и не верят, что Бог назначил всему конец. Видите, какая интересная закономерность существует в человеческом рассуждении: неверие в начало порождает неверие и в конец.Павел Тимофею пишет о последних днях:Эта деградация сейчас видна как никогда раньше. Стоит только посмотреть, что сегодня нам показывают по телевизору, и сравнить это с тем, что показывали лет 20 назад.Богословы предполагают, что после времени войн и террора вдруг на земле восстановится мир, который будет установлен антихристом, воцарившимся во главе мирового правительства. И как раз в тот момент, когда будет провозглашён мир во всём мире, тогда внезапно начнется великая скорбь, потому что Бог будет судить живущих на земле. В это время люди будут сами искать себе смерти, но она, как сказано в Писании, убежит от них.Конечно, напрашивается вопрос: можно ли как-то будет избежать конца света? Конец света неизбежен. Конец света предотвратить невозможно. ГосподьА слово Бога непоколебимо. То, что обещал, Он выполнит:Итак, конец света приближается. И когда настанет час,- спросите вы? Все эти признаки приближающегося конца должны стать для людей поводом обратить внимание на свою жизнь и примириться с Богом.Не так давно был проведен опрос общественного мнения. Разных людей спрашивали:Большинство отвечали, что будут пить, гулять, веселиться. В общем, наслаждаться последними днями жизни. И никто не сказал, что он задумается о своей жизни, покается в грехах, постарается хотя бы в последние дни измениться и прожить их по-другому. В Писании сказано, чтоИногда человек говорит: «Я такой плохой, ничего уже не изменить, уж что будет...» И за этим не следует ни веры, ни молитвы, и человек погибает для будущего. А если он скажет: «Я никчемный. Господи, спаси меня! Ты можешь меня спасти!» Бог обязательно выйдет к этому человеку навстречу.Если же Вы уже примирились с Богом, то бояться Вам нечего. Писание говорит о том, что прежде наступления тяжелых времен Бог обещает забрать с Земли Свою Церковь:Суды великой скорби уже близко. Бог сообщает нам об этих судах до того, как они начнутся. Зачем? Чтобы мы могли их избежать. Бог хочет, чтобы никто не испытал судов великой скорби и вечного ада. Он хочет, чтобы все обратились к Иисусу Христу и обрели радость спасения на Небесах, но предоставляет этот выбор каждому человеку.