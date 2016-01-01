Не ругайтесь, пожалуйста, родители!

Мне 10 лет. Я хорошая! Очень люблю гулять со своими друзьями на улице, играть в любимые игры. Тащу в дом всякую живность, им ведь холодно на улице. Я очень-очень обожаю своих родителей, они у меня самые лучшие и красивые. Школу я не очень люблю, но это, наверное, из-за домашних заданий. Когда я болею, тогда врач дает мне, как мама говорит, больничный. Прикольное название. И вот тогда можно не ходить в школу. Красота! Гулять, правда, в такие дни родители не разрешают, но и дома, ну столько забот!Вчера я ходила с мамой и папой в самый крупный зоопарк в городе. Это так, ну так здорово! А вы знаете, какие там зверюшки?! Я видела маленькую обезьянку, много белых пушистых зайцев, пестрого какаду, леопардовую кошку, и даже страшных крокодилов. Да всех не перечесть! Все животные находились в клетках. Папа сказал, что это для их же безопасности. А папа у меня умный и добрый. Вообще у нас самая лучшая семья! Но сегодня они поругались...Я, честно, сначала и не знала, а то бы сразу их помирила. Когда я пришла домой, они уже сильно ругались, со злости разбили несколько тарелок. Ужина не было. Папа смотрит телевизор, мама сидит с книгой, читает, но страницы не переворачивает. Потом они ушли в комнату и громко там ссорились. Мама говорила, что папа бездушный эгоист, а он обзывал ее истеричкой. Я очень-очень не люблю, когда кто-то ругается. Ну зачем?! Вот вырасту, никогда не буду ругаться! Я спряталась в своей комнате и затаилась на краю своей кровати, и слушала их пререкания. Это так страшно! Я не хочу, чтобы они ругались! Ну прекратите! Но все это я говорю только себе. Они меня не видят. Впервые в жизни мама и папа спали в разных комнатах. Я видела, как мама с заплаканными глазами уводила от меня взгляд. А папа, молча с подушкой, поцеловал меня на ночь и ушел. Горькие слезы льются по лицу. Господи, сделай так, чтобы папа с мамой помирились! Я буду учить все уроки, я буду стараться. Пусть помирятся, я не хочу так, я хочу, как всегда, как вчера, чтоб было все хорошо, чтоб папа тайком от меня обнимал и целовал маму, чтоб они по-прежнему о чем-то шептались, и все вместе за столом решали, куда пойти на выходные. Господи! Ничего мне не надо, ну пусть они помирятся, и будет все как прежде! Пожалуйста, пожалуйста. Они ведь хорошие! Зачем они так сильно кричали? Господи, помоги им, пожалуйста. Они больше так не будут. А может, это я виновата? Плохо себя веду? Я буду тихо-тихо себя вести, но пусть все будет хорошо. Господи, помоги им! Аминь.