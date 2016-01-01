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В середине пятнадцатого века в крохотной деревушке неподалеку от Нюрнберга жило семейство, насчитывавшее восемнадцать детей. Чтобы прокормить такую ораву, отец и глава семьи работал почти по восемнадцать часов в сутки и брался за любые оплачиваемые поручения. Несмотря на вроде бы безнадежное положение, у двоих сыновей была мечта. Оба хотели развивать свой талант в живописи, но прекрасно понимали, что у отца никогда не будет достаточно денег, чтобы послать хотя бы одного сына в Нюрнберг учиться в Академии. После долгих ночных дискуссий мальчики, наконец, пришли к соглашению. Они решили бросить монету. Проигравший отправится работать в ближайшие рудники и своим заработком будет поддерживать брата во время его учебы в Академии. Затем, когда победитель закончит учебу, он в течение четырех лет должен будет помогать другому брату, либо продавая свои полотна, либо, если это будет необходимо, тоже трудясь на руднике. Они подбросили монетку воскресным утром, после церковной службы.Альбрехту Дюреру выпал жребий ехать учиться в Нюрнберг. Альберт спустился в опасные подземные шахты и в течение следующих четырех лет финансировал своего брата, чьи работы в Академии вскоре обрели успех. Гравюры Альбрехта, его работы по дереву и живопись маслом были гораздо лучше, чем у большинства его учителей. После окончания Академии он стал получать значительные суммы от продажи своих картин.Когда молодой художник вернулся в свою деревню, семья Дюреров устроила праздничный обед на лужайке в честь триумфального возвращения Альбрехта. После долгого и памятного торжества с обилием музыки и смеха Альбрехт поднялся со своего почетного места во главе стола и произнес благодарственную речь в честь любимого брата, чья жертва позволила ему осуществить свою мечту. В заключение он сказал:- А теперь, Альберт, мой милый брат, - теперь твоя очередь. Ты можешь отправиться в Нюрнберг за своей мечтой, а я буду заботиться о тебе.Все головы повернулись к дальнему концу стола, где сидел Альберт. По его бледному лицу струились слезы...Наконец Альберт встал. Он обвел взглядом длинный стол, любимые лица, а затем протянул руки и тихо сказал:Нет, брат, я не могу отправиться в Нюрнберг. Для меня уже слишком поздно.Все смотрели на его руки. Четыре года в рудниках сделали свое дело. Кости на пальцах каждой руки были размозжены по несколько раз, а суставы распухши. Он уже не мог поднять чашу правой рукой, не говоря уже о тонких линиях на пергаменте или мазках кисти.Прошли сотни лет. Теперь многие шедевры Альбрехта Дюрера - живописные полотна, карандашные и акварельные наброски, рисунки углем, резьба по дереву и медные гравюры - украшают все великие музеи мира. Но вполне возможно, что вы, как и большинство людей, знакомы лишь с одной из работ Альбрехта Дюреpa. И не просто знакомы - не исключено, что ее репродукция висит на стене в вашем доме или офисе.Как-то раз, чтобы воздать честь Альберту за его великую жертву, Альбрехт Дюрер старательно нарисовал искалеченные руки своего брата со сложенными ладонями и тонкими пальцами, протянутыми к небу. Он назвал эту прекрасную картину просто «Руки», но остальной мир, почти сразу же распахнувший сердца перед шедевром, переименовал этот дар любви, отныне известный как «Мольба».