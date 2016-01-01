Невидимые руки Господа

Невидимые руки Господа

«Самые лучшие мои стихи рождались в самые тяжелые минуты моей жизни...» Вера Кушнир

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       Песни на стихи Веры Кушнир пели христиане чуть ли не всего Советского Союза. И сегодня на служениях по всей России звучат те же самые псалмы, написанные Верой Сергеевной. Не менее известна поэтесса и в западных странах, причем не только благодаря стихам, но и радиопередачам, которые она вела многие годы, а также благодаря множеству переведенных ей христианских книг и фильмов. Она работала над переводом на русский язык всем известного фильма «Иисус», она переводила 15 научных фильмов Института Моуди и многое другое. Назовем самые известные псалмы, написанные Верой Кушнир:
       «В нашей жизни самое прекрасное...»,
       «Мы у Бога о многом просим...»,
       «Ты мне близок, словно берег морю...»,
       «Как прекрасно все то, что Твое...»,
       «Невидимые руки»,
       «Я б хотела молиться...»,
       «Бога легко искать...».
       Сейчас известной поэтессе 83 года. Предлагаем вашему вниманию свидетельство Веры Сергеевны Кушнир.

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       «Я родилась в сентябре 1926 года в городе Сталино (нынешнем Донецке) и была третьим ребенком в семье. Моя мама была еврейкой-христианкой, получившей хорошее образование. Мой отец был образованным русским человеком. Все годы, прожитые нашей семьей в России, оказались очень тяжелыми годами. Это было довоенное время и несколько военных лет.
       Даже в самое жестокое время господства атеизма мама, как могла, говорила нам, детям, о Господе. Она пела, молилась с нами, все вполголоса, полушепотом. В то время даже стены имели уши. Церквей, собраний не было - всех верующих братьев арестовали. Никакого общения, даже Библию нельзя было иметь в доме, но, несмотря на все это, мама сеяла в нас зерна живого Божьего Слова, которые в свое время проросли.
       Когда я училась в школе, влияние неверующих учителей сделало свое дело, и я стала безбожницей, не задумывалась над смыслом и значением моего существования.
       В военные годы мы пережили нечто неописуемое, страшное. Мне пришлось увидеть весь ужас войны. Но во всех этих обстоятельствах Бог хранил меня, хотя я еще отвергала Его. Вспоминаю совершенно потрясающий случай, который произошел со мной во время войны. Я, будучи молодой девушкой, ехала в поезде, который до отказа был забит разными людьми. Вдруг меня охватило необъяснимое беспокойство. Вопреки логике и здравому рассудку, я почувствовала сильное побуждение покинуть поезд, хотя ехать до моей станции было еще далеко. Я начала просить людей, чтобы они помогли мне сойти с поезда. Кто-то из военных неохотно открыл окно и с отборной руганью буквально вытолкал меня из него, бросив вслед мои коробки. Я водрузила их на свое истертое в кровь плечо и пошла вдоль железной дороги. Я шла не более пяти минут, как налетели немецкие бомбардировщики и разбомбили только что покинутый мною поезд так, что в живых никого не осталось. Я шла и думала о том, что со мной произошло. И вдруг как бы услышала слова: «Тебя спасли Невидимые руки». Да, это были действительно Невидимые руки Господа, Который охранял меня и заботился обо мне. Позже родилось стихотворение «Невидимые руки».

             Через всю жизнь, из года в год, 
             В тоске, в нужде, в разлуке, 
             Нас всех ведут, ведут вперед 
             Невидимые руки. 

             И нас держали в первый миг 
             После рожденья муки, 
             Руками матерей земных 
             Невидимые руки. 

             Они заботились о нас, 
             Несли, вели, держали, 
             Мы их присутствие не раз 
             Реально ощущали. 

             Они ласкали нас порой, 
             Порою бичевали, 
             Вели с врагом в неравный бой, 
             Встречали, провожали... 

             И нам казалось иногда, 
             Что мы их потеряли. 
             О, как мы плакали тогда! 
             Как их найти желали! 

             Но в час, когда иссякнет путь, 
             Умолкнут речи, звуки, 
             Нас в Отчий Дом перенесут 
             Невидимые руки. 

             В объятья примет нас Отец 
             Для жизни без разлуки. 
             И там увидим, наконец, 
             Невидимые руки. 

       В первый год после окончания войны я вышла замуж. Мы были знакомы всего шесть месяцев. Оба молоды, неопытны, глупы и упрямы. Родители готовились уезжать за океан, а нам предстояло остаться и ждать своей очереди еще два с половиной года.
       Наш первый ребенок умер спустя пять часов после рождения. Я очень убивалась, впала в депрессию, долго не могла выздороветь. Мама пришла ко мне перед похоронами ребенка и сказала: «Вера, Господь тебя любит. Это Он говорит с тобою. Иногда Ему приходится применять такие суровые меры, чтобы привлечь наше внимание к Себе...» Я возмущалась, не соглашалась, не могла понять любви, которая причиняет так много боли, но сердце тянулось к этому странному, непонятному Богу и хотело ближе узнать Его.
       Вскоре родители и две мои сестры уехали в Соединенные Штаты, в это время мы жили в Германии. А в моей жизни произошли большие перемены, наконец я пришла к Господу.
       Однажды я поздно возвращалась домой от подруги. Ночь была лунная, небо было усыпано яркими звездами, и я не могла оторвать взгляда от него. Я смотрела в этот нерукотворный купол, и знакомое чувство благоговейного трепета, которое я ощутила когда-то в детстве, впервые войдя в здание церкви, наполнило меня. Слезы покатились из глаз. Я реально почувствовала присутствие Бога. И Имя моего Спасителя, которое я так часто слышала от матери, пришло мне на память. Я знала, что имею дело именно с Ним. В тот торжественный момент Дух Святой открыл мне, что я грешница и нуждаюсь в прощении. Он указал мне на определенные поступки и грехи, но главным образом - на мой грех неверия и отвержения Мессии Иисуса. Я горько плакала и каялась перед Ним, просила прощения и знала, что получила его, потому что неземной мир наполнил мое сердце.
       Умиротворенная и счастливая, я пришла домой. Я не знала, что со мной произошло, и поэтому написала маме в Америку, а она ответила: «Вера, ты родилась свыше, и когда ты приедешь к нам, ты примешь здесь крещение, увидишь верующих - и твой духовный рост будет продолжаться».
       Через несколько лет в транзитном лагере перед отъездом в Америку умерла и наша вторая дочь. Ей был почти годик, она уже начинала ходить. Я смогла со слезами и болью в сердце от тяжелой утраты принять волю Господа, и уже без возмущения.
Вера Кушнир
       Впоследствии Бог подарил нам еще четверых детей. Это Божья арифметика - Он отнял, но и дал потом вдвое больше. В Америке Господь обильно благословил мою жизнь. Хотя первые годы нам пришлось и там пройти через трудности. Приехав эмигрантами в США, лишенные подданства, крова над головой, бездомные, без паспортов, мы поселились в очень тесной, подвальной квартирке в доме моих родителей, которые приехали в Америку на два с половиной года раньше нас. Мы прожили там 15 лет. Впоследствии в 1969 г. мы переехали в Санта-Барбару, в прекрасный курортный уголок с мягким, субтропическим климатом. После этого жизнь как-то нормализовалась, дети к тому времени подросли. Но все предшествующие тому трудные годы я чувствовала сильную поддержку и благословение моего Господа. Он наполнял мои уста хвалой Ему, я писала стихи, участвовала в евангельском радиовещании на русском языке, готовила программы для студентов и детей, под псевдонимом тетя Таня, а для женщин - программу «Христианка». Так что все это время я была занята и трудом для Господа. Мне всегда хотелось Ему служить. Здесь мы вырастили нашу «четверку» и привели их ко Христу. Теперь они все семейные люди, и сегодня у меня много внуков и правнуков.
       Места у нас в Санта-Барбаре чудесные: с одной стороны горы в розовой дымке, с другой - океан, с прохладой утреннего бриза. Я встаю ежедневно в пять часов утра. Мой день начинается с молитвы. Я не хочу, чтобы текущие заботы и проблемы помешали мне сосредоточиться на утренней молитве, поэтому прямо с кровати сползаю на колени и молюсь. Приношу Господу все свои заботы и дела, детей, внуков и друзей. Затем совершаю прогулку и начинаю заниматься повседневной работой. Я очень люблю утром делать прогулки по городу. Это до сих пор - время моего общения с Господом. Именно в эти утренние часы рождаются строки будущих стихотворений...
       Я с молодости живу с сознанием своей смертности и всем советую так жить. Мы не знаем, когда кого из нас Господь отзовет. Со времени, как я уверовала, меня никогда не покидала мысль о встрече с моим Спасителем, что мне однажды придется дать Ему отчет за свою жизнь. И вот это желание когда-то Его увидеть и перейти к Нему, не борясь за жизнь, не с печалью и страхом, но с радостью, оно всегда было в моем сердце. Эта мысль проходит через многие мои стихи. И когда мне было еще только 30, я написала одно стихотворение, где звучат такие слова:

             Господь, Ты жить меня учил 
             Не год, не два, а много лет, 
             Ты тайну не одну открыл, 
             Открыл мне не один секрет. 

             Но я хочу, чтоб научил 
             Меня Ты так же умирать, 
             Когда не станет больше сил, 
             Ты помоги не унывать. 

             Не плакать о минувших днях, 
             Лишь помнить о Твоей любви, 
             Чтоб сердца не коснулся страх, 
             Когда закончу дни мои... 

             О, дай, чтоб не смущал вопрос: 
             Как будет там, за той межой? 
             Там будешь Ты, о мой Христос! 
             А там, где Ты, там хорошо! 

       Очень важно, чтобы наша жизнь была подготовкой к встрече с нашим Спасителем. Поэтому чувство срочной неотложности и осознание своей смертности очень важно для человека. И сегодня я готовлюсь к переходу... Привожу все в порядок, чтобы не осталось никаких «хвостов». Хотя я по-прежнему пишу, делаю переводы, словом, не бросаю своей работы. Но при этом сознаю, что для всего в нашей жизни Господь положил предел... Я благодарю Господа за прожитую жизнь. Как радостно служить Тому, Кто Один достоин чести, славы и поклонения, - нашему Искупителю и Господу Иисусу Христу! Слава, слава Ему за все!»

Вера Сергеевна Кушнир

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ВЫПУСК 41 2010\1