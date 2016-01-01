Для нормальной жизни на земле есть от Бога такой закон: обязательно жить в общении друг с другом и - с Богом. Среди людей общение осуществляется по структурам. Вначале семья, потом - дружба друзей. Коллектив, нация, государство. Родина. И, конечно же, Церковь. В царстве фауны, то есть в мире животных - «по роду своему», как об этом учит Библия: слоны со слонами, овцы с овцами и т. д. В царстве флоры, в растительном мире - тоже: оазисы, рощи, леса, и всё тоже по роду своему. Все живое стремится к общению друг с другом по своим структурам, избегая одиночества в своей жизни.Но по разным причинам закон общежития иногда нарушается, и человек может оказаться в одиночестве, жизнь становится ненормальной и протекает порой в тяжелых страданиях. Есть инвалиды, изуродованные физически, калеки, парализованные, слепые, глухонемые и т. п. Они, наедине со своей бедой, порой как лишние, как бремя и для себя, и для других... Но не только они одиноки! Состояние одиночества посещает многих людей на земле. Бывает даже так, что у человека нет видимых причин, чтобы быть одиноким: вокруг, к примеру, много людей, которые заботятся о нем, - а он внутренне одинок.Я лично тоже переживал одиночество в своем детстве, оставшись круглым сиротой, без родителей. Когда же я уверовал, то часто повторял сам себе слова Давида из егоОчень часто перед смертью чувство ностальгии, одиночества обостряется. Я наблюдал это, трудясь медицинским работником в лазарете для заключенных. Они, умирая, сильно тосковали о своей родине и о своих родственниках. Моя жена, работавшая санитаркой в больнице для ссыльных, однажды поймала уже успевшего убежать за ворота старика-мусульманина Махмуда, семнадцать лет находившегося в заключении и ссылке и уже умиравшего в больнице. Он в одном халате и больничных тапочках убежал за ограду больницы - домой. Зимой, во время снежной метели, с кусочками хлеба в кармане, которые собрал на дорогу. Это была просто трагедия для всей больницы. В общем, одиночество очень тяжело.В языческих странах, в их языческих религиях, был обычай таких одиноких, уже бесполезных и негодных, беспомощных, насильно уничтожать, как ненужное обществу и даже лишнее бремя. Они руководствовались для этого лозунгом: «На Тебе обратно, Боже, что нам уже не пригоже!» Примеры таких диких поступков описаны, например, в истории государства стоиков в городе Трое. В Греции ученый-философ Платон придерживался такого же мнения. Он описал это в своей книге «Идеальное государство».Но, слава Богу, Христос Своим учением и эпохой христианской Церкви устранил всю эту тьму языческой религии, языческих законов и обрядов. Страшного бремени одиночества человек может избежать, чтобы не мучиться в нем сверх силы! Христос сказал, как мы читали вначале:Действительно, Отец - Бог Всевышний, Он как Дух невидимый, но Вездесущий. Если не желает сам человек разлучиться с Ним - никто не сможет отлучить его от Бога!Одиночество свое можно превратить в счастливое состояние общения с Богом, как это умеет и может Бог - превращать даже бурю в тишину, нехорошее в хорошее и в полезное. По Писанию слово «превращать» можно понимать так - не устранять что-то, а делать так, что оно будет на пользу тому, кто прежде был от этого же самого несчастен!Пример такого «превращения»: унижение себя, почитание других выше себя, лучшим, чем ты. Об этом учил Иисус Христос:Если кто научится так мыслить, так говорить и так делать, то он всегда будет доволен тем, что есть. Такой всегда будет за все благодарен Богу и людям. В этом и будет его блаженство. Без этого превращения бури в тишину человек не может считать себя счастливым!Итак, всегда можно быть вместе с Богом, как и Христос сказал: «Отец со Мною». Но как построить отношения с Богом?Прежде всего, надо Ему молиться и просить Его простить нас за все грехи наши и за преступления, ведь Христос грехи прощает людям только здесь, на земле, а не после смертиТам уже отношение к нераскаянным грешниками будет иное от праведного Судьи Иисуса Христа. Там уже, что посеял, то и пожнёшьЕщё надо откликнуться в своей жизни на призыв Иисуса Христа Спасителя нашего, прийти к Нему, исполнять Его заповеди по Новому Завету. Если будем жить так, как учит Иисус Христос, то любое состояние наше, даже самое трудное, нам будет во благо:Кроме этого, необходимо чаще уединяться, чтобы пребывать наедине с Господом. Уединяться для молитвы, чтобы не оставаться одиноким! Уединение же от одиночества отличается тем, что оно происходит по воле и по желанию самого человека. А иногда это необходимо даже просто для нашей пользы. Однажды Христос велел и Своим ученикам тоже уединяться в пустыню для отдыха (Мк. 6:31). Недаром и в государственных законах о труде имеется параграф относительно обязательного отпуска на отдых.Писание нам сообщает, что и Христос очень любил бывать в уединении. Христос даже перед Своей смертью на Голгофе, совершив тайную Пасхальную вечерю со Своими учениками, после преломления хлеба, воспев, пошел на гору Елеонскую, где был сад Гефсиманский. Эта гора для Христа была местом Его уединения.Одиночество не только физическое, но и душевное, когда тебя не признают, не хотят понять правильно, порочат, клевещут, поносят напрасно, - не так тяжело, как одиночество духовное, которое происходит по вине самого человека, оставляющего Господа Бога. Где бы ни был человек - дитя Божье, Бог как Отец его никогда не оставляет. Христос нам тоже говорит:С Христом можно пребывать всегда в общении и не быть никогда совсем одиноким!