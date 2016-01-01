Ответы на вопросы в свете Библии

Ответы на вопросы в свете Библии


       Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно ли верующему человеку открыть в магазине свой отдел по продаже спиртных напитков? Ведь Сам Иисус из воды сотворил вино на свадьбе! (Ин. 2:1-10). Спасибо за ответ.

       Ответ: Нет, нельзя. Пьянство - это грех, который поражает людей и лишает их нормальной жизни, разрушает семьи и провоцирует на другие грехи. Трудно представить, чтобы настоящий христианин способствовал этому, продавая алкоголь. А что касается чуда, совершенного Христом, то нужно рассматривать эту историю в контексте Библии и историко-культурном контексте того времени. Тогда было, во-первых, чисто виноградное слабоалкогольное вино. Во-вторых, закон, данный Богом Израильскому народу и его толкование в Талмуде, ясно запрещали пьянство. Вино использовали для утоления жажды, так как вода в открытых источниках при их жарком климате была опасна для здоровья. Вино, которое использовали, было перебродившим виноградным соком без добавления сахара, который повышает градус. Такое вино было примерно около 5%, да и то его разбавляли водой в соотношении 3 к 4 или 4 к 5. При этом по Талмуду запрещалось более 4-х примерно 70-граммовых чаш в день, дабы избежать опьянения тем, кто может потерять чувство меры. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что целью было - утолить жажду и запить принимаемую пищу, а не напиться. Христос исполнил весь закон и никогда ни в чем не согрешил. Библия говорит, что пьяницы царства Божьего не наследуют. В свете этого никак нельзя сказать, что Христос способствовал тому, чтобы люди выпивали. На свадьбу в Кане пришло больше гостей, чем ожидали, поэтому в рамках правил употребления вина просто не хватило жидкости для запивания пищи. А смущающая нас фраза распорядителя пира о том, что хорошее вино подают тогда, когда гости напились, вовсе не означает то, что многие из нас думают, применяя эту фразу к светским свадьбам, когда гости напиваются в мирском понимании этого слова (упиваются алкоголем и становятся пьяными). Напились - означает, что они утолили жажду перед тем, как начать есть. А пища там со специями, вот почему потом притупляется ощущение вкуса и подают менее вкусное вино, не потому что гости уже пьяные, а потому что от острой пищи вкус вина не ощутим и можно просто запивать пищу менее вкусным вином. Христос никогда не способствовал бы пьянке.




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       ВОПРОС: Как правильно молиться?

       Ответ: Когда Христос наставлял Своих учеников и объяснял им, как правильно молиться, Он говорил следующее: «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:5-8). Некоторые думают, что этот отрывок Священного Писания говорит о том, что молиться так, как молятся в церквах, то есть всем вместе, не верно. Но здесь речь идет о другом. Здесь Христос говорит, что нельзя молиться напоказ, с целью, чтобы тебя заметили другие люди и стали прославлять, считая тебя очень духовным человеком. В Евангелии есть много мест, которые указывают на то, что апостолы и ученики Иисуса Христа часто собирались вместе и совершали совместные молитвы (Деян.1:13-14; Деян. 4:24-31; Деян. 16:25...). Молиться же нужно Отцу Небесному во Имя Иисуса Христа Господа нашего, или же к Иисусу, потому что Он сказал, что Он и Отец - одно (Ин. 10:30). «...Помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф.6:6). «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин.14:13-14).
       Какие условия есть для того, чтобы молитва была услышанной? В молитве не должно быть препятствий. Грех, в котором вы не покаялись, может быть таким препятствием. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1Пет. 3:7). Необходимо познавать волю Бога и иметь соответствующие просьбы: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него» (1Ин. 5:14-15). Необходимо также верить Богу, что Он вам поможет: «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» (Мк. 11:24). Когда молишься, необходимо прощать всех, кто вас обидел, оскорбил, на кого имеете жалобу: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк.11:25-26). Верьте Господу, и Он обязательно ответит на ваши молитвы!




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       Вопрос: Я не раз слышала от моих родителей и многих других верующих, которые ходят в церковь, что церковь необходима для того, чтобы получить спасение. Но в Библии я читаю так: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Согласно словам Иисуса, человек приходит к Отцу через Христа. Почему же мне тогда говорят, что без поместной церкви нет спасения, если путь к Отцу лежит через Иисуса, а не церковь? Ведь Иисус уже живет в моем сердце.

       Ответ: Сегодня многие люди считают себя верующими, но не желают посещать богослужения в Церквах, становиться членами Церкви, а если и посещают Церковь, то, к примеру, один раз в год, на какой-нибудь праздник. Но невозможно быть истинным христианином и не следовать учению Иисуса Христа, Который и основал Церковь. О Церкви очень много сказано в Библии. Церковь - это собрание людей, искупленных Кровью Христа, ради которых Он, оставив славу Небес, пришел на землю и принял мученическую смерть. Это необычное общество на земле, созданное Самим Богом: «Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). О Церкви сказано, что Сам Бог обитает в ней (то есть среди Своего народа) и заботится о ней.
       Бог желает, чтобы Его дети - то есть верующие люди - регулярно собирались вместе для того, чтобы служить Ему: прославлять Бога в песнопениях, возносить хвалу Ему, просить в молитвах о различных нуждах, назидаться Словом Божьим (слушать проповедь), поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. В Библии Церковь сравнивается с телом: Бог «...поставил Его (Христа) выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его» (Еф. 1:22-23); «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело... Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?.. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь - члены» (1 Кор. 12:12-27). «И Он (Бог) поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:11-13). Эти слова говорят о том, что каждый человек, ставший членом Церкви (принявший водное крещение), становится частью Тела Христа. И он уже не живет сам по себе, но занимает свое, определенное место, данное именно ему Богом в Церкви.
       Другое место Священного Писания говорит следующее: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга» (Евр. 10:25).
       Не оставлять собрания, то есть посещать регулярно богослужения в Церкви, - важно, но это еще не все. Необходимо верующим людям еще и иметь общение друг с другом, наставлять друг друга. «...Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Когда мы имеем общение друг с другом, то многому учимся: учимся любить, смиряться, терпеть, заботиться о ближнем и т.д. Мы признаемся в проступках своих друг перед другом, и Кровь Христа омывает нас от грехов. Другими словами, наша жизнь становится открытой для братьев и сестер, которые, в свою очередь, если что-то заметят за нами, обличат нас, наставят, будут молиться за нас. Мы часто не видим за собой каких-то ошибок, неправильных поступков, а со стороны становится виднее. Конечно, не всегда легко принимать обличения, где-то ошибаться на глазах других людей, просить прощения. Но именно в этом есть воля Божия! И всякий человек, который желает, чтобы его сердце очистилось и омылось, старается жить именно так пред Лицом Божьим. Вообще человеку, который не посещает собрания, не имеет общения с братьями и сестрами во Христе, практически невозможно сохранить веру, устоять против греха (не имеются в виду те случаи, когда человек по каким-либо серьезным причинам не имеет возможности посещать служения). Поэтому, если Вы верующий человек, наши пожелания к Вам: посещайте богослужения в Церкви, станьте ее членом, любите свою Церковь, имейте общение с братьями и сестрами во Христе, стремитесь в собрание народа Божьего. Да благословит Вас Господь!




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ВЫПУСК 41 2010\1