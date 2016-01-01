Ответы на вопросы в свете Библии

***************************************

***************************************

Нет, нельзя. Пьянство - это грех, который поражает людей и лишает их нормальной жизни, разрушает семьи и провоцирует на другие грехи. Трудно представить, чтобы настоящий христианин способствовал этому, продавая алкоголь. А что касается чуда, совершенного Христом, то нужно рассматривать эту историю в контексте Библии и историко-культурном контексте того времени. Тогда было, во-первых, чисто виноградное слабоалкогольное вино. Во-вторых, закон, данный Богом Израильскому народу и его толкование в Талмуде, ясно запрещали пьянство. Вино использовали для утоления жажды, так как вода в открытых источниках при их жарком климате была опасна для здоровья. Вино, которое использовали, было перебродившим виноградным соком без добавления сахара, который повышает градус. Такое вино было примерно около 5%, да и то его разбавляли водой в соотношении 3 к 4 или 4 к 5. При этом по Талмуду запрещалось более 4-х примерно 70-граммовых чаш в день, дабы избежать опьянения тем, кто может потерять чувство меры. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что целью было - утолить жажду и запить принимаемую пищу, а не напиться. Христос исполнил весь закон и никогда ни в чем не согрешил. Библия говорит, что пьяницы царства Божьего не наследуют. В свете этого никак нельзя сказать, что Христос способствовал тому, чтобы люди выпивали. На свадьбу в Кане пришло больше гостей, чем ожидали, поэтому в рамках правил употребления вина просто не хватило жидкости для запивания пищи. А смущающая нас фраза распорядителя пира о том, что хорошее вино подают тогда, когда гости напились, вовсе не означает то, что многие из нас думают, применяя эту фразу к светским свадьбам, когда гости напиваются в мирском понимании этого слова (упиваются алкоголем и становятся пьяными). Напились - означает, что они утолили жажду перед тем, как начать есть. А пища там со специями, вот почему потом притупляется ощущение вкуса и подают менее вкусное вино, не потому что гости уже пьяные, а потому что от острой пищи вкус вина не ощутим и можно просто запивать пищу менее вкусным вином. Христос никогда не способствовал бы пьянке.Когда Христос наставлял Своих учеников и объяснял им, как правильно молиться, Он говорил следующее:Некоторые думают, что этот отрывок Священного Писания говорит о том, что молиться так, как молятся в церквах, то есть всем вместе, не верно. Но здесь речь идет о другом. Здесь Христос говорит, что нельзя молиться напоказ, с целью, чтобы тебя заметили другие люди и стали прославлять, считая тебя очень духовным человеком. В Евангелии есть много мест, которые указывают на то, что апостолы и ученики Иисуса Христа часто собирались вместе и совершали совместные молитвы. Молиться же нужно Отцу Небесному во Имя Иисуса Христа Господа нашего, или же к Иисусу, потому что Он сказал, что Он и Отец - одноКакие условия есть для того, чтобы молитва была услышанной? В молитве не должно быть препятствий. Грех, в котором вы не покаялись, может быть таким препятствием.Необходимо познавать волю Бога и иметь соответствующие просьбы:Необходимо также верить Богу, что Он вам поможет:Когда молишься, необходимо прощать всех, кто вас обидел, оскорбил, на кого имеете жалобу:Верьте Господу, и Он обязательно ответит на ваши молитвы!Сегодня многие люди считают себя верующими, но не желают посещать богослужения в Церквах, становиться членами Церкви, а если и посещают Церковь, то, к примеру, один раз в год, на какой-нибудь праздник. Но невозможно быть истинным христианином и не следовать учению Иисуса Христа, Который и основал Церковь. О Церкви очень много сказано в Библии. Церковь - это собрание людей, искупленных Кровью Христа, ради которых Он, оставив славу Небес, пришел на землю и принял мученическую смерть. Это необычное общество на земле, созданное Самим Богом:О Церкви сказано, что Сам Бог обитает в ней (то есть среди Своего народа) и заботится о ней.Бог желает, чтобы Его дети - то есть верующие люди - регулярно собирались вместе для того, чтобы служить Ему: прославлять Бога в песнопениях, возносить хвалу Ему, просить в молитвах о различных нуждах, назидаться Словом Божьим (слушать проповедь), поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. В Библии Церковь сравнивается с телом: БогЭти слова говорят о том, что каждый человек, ставший членом Церкви (принявший водное крещение), становится частью Тела Христа. И он уже не живет сам по себе, но занимает свое, определенное место, данное именно ему Богом в Церкви.Другое место Священного Писания говорит следующее:Не оставлять собрания, то есть посещать регулярно богослужения в Церкви, - важно, но это еще не все. Необходимо верующим людям еще и иметь общение друг с другом, наставлять друг друга.Когда мы имеем общение друг с другом, то многому учимся: учимся любить, смиряться, терпеть, заботиться о ближнем и т.д. Мы признаемся в проступках своих друг перед другом, и Кровь Христа омывает нас от грехов. Другими словами, наша жизнь становится открытой для братьев и сестер, которые, в свою очередь, если что-то заметят за нами, обличат нас, наставят, будут молиться за нас. Мы часто не видим за собой каких-то ошибок, неправильных поступков, а со стороны становится виднее. Конечно, не всегда легко принимать обличения, где-то ошибаться на глазах других людей, просить прощения. Но именно в этом есть воля Божия! И всякий человек, который желает, чтобы его сердце очистилось и омылось, старается жить именно так пред Лицом Божьим. Вообще человеку, который не посещает собрания, не имеет общения с братьями и сестрами во Христе, практически невозможно сохранить веру, устоять против греха (не имеются в виду те случаи, когда человек по каким-либо серьезным причинам не имеет возможности посещать служения). Поэтому, если Вы верующий человек, наши пожелания к Вам: посещайте богослужения в Церкви, станьте ее членом, любите свою Церковь, имейте общение с братьями и сестрами во Христе, стремитесь в собрание народа Божьего. Да благословит Вас Господь!