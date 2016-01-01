История русского перевода Библии

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НОВЫЙ ЗАВЕТ

Измученный жизнью суровой,

Не раз я себе находил

В глаголах предвечного Слова

Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки

Божественным чувством Любви,

И сердца тревожного муки

Как скоро смиряют они!..

Здесь всё в чудно-сжатой картине

Представлено Духом Святым:

И мир, существующий ныне,

И Бог, управляющий им.

И сущего в мире значенье,

Причина, и цель, и конец,

И вечного Сына рожденье,

И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,

Читая, молиться в тиши,

И плакать, и черпать уроки

Из них для ума и души!

И. С. Никитин (1824-1861)

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В. Г. Белинский: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни - Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной книги... Основания Евангелия - откровение истины через посредство любви и благодати».

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А. С. Пушкин: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания...В нем находишь всю человеческую жизнь... Вот единственная книга в мире: в ней все есть».

В IX веке два брата, христиане Кирилл и Мефодий из г. Фессалоники в Греции, отправились с проповедью Евангелия к славянам Восточной Европы. Для этого они перевели Библию на старославянский язык, а чтобы записать перевод, они изобрели алфавит, положивший начало письменности славянских народов. В России древний славянский перевод Библии Кирилла и Мефодия в течение многих веков по-прежнему оставался в употреблении. Язык этой Библии стали называть «церковнославянским» и он до сих пор употребляется в православной церкви. В 1564 году Иван Федоров издает книгу «Апостол», в которую вошла часть Нового Завета: Деяния апостолов и их Послания. Эта книга на древнеславянском языке была первой, напечатанной у нас.В первой половине XVI века доктор медицины Франциск Скорина переводит все Писания Ветхого Завета на современный ему язык юго-западной России. Перевод, сделанный им с латинской Библии Иеронима, был напечатан в 1517–1525 гг. в Праге и Вильне (теперь Вильнюс).В 1703 году царь Петр I принимает решение издать Новый Завет на русском языке. Он поручает перевод немецкому пастору Глюку, известному своими филологическими трудами. Работая в Москве, пастор заканчивает перевод. Но в 1705 г. Глюк скончался, и после его смерти перевод исчез. Некоторые историки считают, что перевод этот был похищен и уничтожен противниками распространения Священного Писания на понятном народу языке, боявшимися, что это послужит причиной реформации в России. Но на необходимости русского перевода в XVIII веке настаивал Тихон Задонский, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века, и некоторые другие. В 1794 г. вышел труд архиепископа Мефодия (Смирнова) “К Римлянам Послание св. ап. Павла с истолкованием”, где параллельно славянскому тексту была представлена русская версия Послания. Это был первый изданный русский перевод библейской книги.В 1815 году, после возвращения из-за границы, император Александр I повелел «доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке». Основанное Российское Библейское общество поставило своей целью печатание и распространение книг Священного Писания среди народов страны. Было решено продавать их по низкой цене и бесплатно раздавать неимущим. В 1822 году впервые был полностью напечатан русский Новый Завет. Затем стали переводить и печатать книги Ветхого Завета. Одновременно делались переводы Священного Писания и на языки других народов России. Но в апреле 1826 года по указу императора Николая I деятельность Общества была прекращена. К этому времени типография Русского Библейского Общества успела напечатать около миллиона экземпляров книг Священного Писания на двадцати шести языках народов России. После запрета деятельности Общества приостановилась и работа над русским переводом Библии. Однако сторонники издания русской Библии, несмотря на притеснения, делали все возможное для достижения своей цели, веря, что настанет еще благоприятное время и народ получит Священное Писание на родном языке. Лишь в 1858 году император Александр II разрешил перевод и печатание Священного Писания на русском языке. Перевод должен был осуществляться под руководством Синода (высшего управления Православной церкви).Была проделана большая работа для того, чтобы русский перевод книг Священного Писания как можно больше соответствовал текстам древних подлинников, а также обладал литературными достоинствами. Перевод Ветхого Завета делался с древнееврейского подлинника. Переводчики руководствовались также греческим текстом Септуагинты, пользовались латинским переводом Иеронима и ранее сделанным русским переводом. Наконец в 1876 году впервые вышла из печати полная русская Библия. Этот перевод называют «синодальным», так как он был издан под руководством Синода. Вскоре он был запрещен... В 1907 году был напечатан ещё один тираж, но очень скоро и он был запрещен. В 1926 г. под руководством Ивана Степановича Проханова, организатора Евангельского Христианского движения в России, вновь была издана каноническая Библия. Это было первое издание Библии после реформы русского языка 1918 г. И опять – запрет. После этого Библия в Советском Союзе издавалась ограниченным тиражом под строгим контролем государственных органов. В советский период Библии и Евангелия в основном ввозились в страну нелегально из-за рубежа.Но опять, вопреки преследованиям, Библия становится доступной! В 1990 г. было принято решение о возобновлении деятельности Российского Библейского Общества, зарегистрированного первоначально как Библейское Общество Советского Союза. Так же стали издавать и распространять Библию на русском языке «Библейская лига», «Гедеоновы братья» и многие другие общества. Продолжилась работа над улучшением перевода, переводчики стремятся заменить устаревшие слова, но сохранить и суть, и стиль оригинала. Несомненно, что язык «синодального» перевода, точный в передаче священного подлинника, обладает большими достоинствами. Благодаря его эмоциональности, ритму, оборотам речи русский перевод близок по форме к стихотворениям в прозе. «Что за книга это Священное Писание, — восклицал Фёдор Достоевский, — какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных».Издание русской Библии было важным событием в истории русского христианства и русской культуры. Читая Священное Писание на родном языке, миллионы людей нашли в нем подлинные духовные ценности, обрели веру и мир с Богом.