ОБЯЗАННОСТЬ без любви делает человека РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без любви делает человека БЕСЦЕРЕМОННЫМ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ без любви делает человека ЖЕСТОКИМ

ПРАВДА без любви делает человека КРИТИКАНОМ

ВОСПИТАНИЕ без любви делает человека ДВУЛИКИМ

УМ без любви делает человека ХИТРЫМ

ПРИВЕТЛИВОСТЬ без любви делает человека ЛИЦЕМЕРНЫМ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ без любви делает человека НЕУСТУПЧИВЫМ

ВЛАСТЬ без любви делает человека НАСИЛЬНИКОМ

ЧЕСТЬ без любви делает человека ВЫСОКОМЕРНЫМ

БОГАТСТВО без любви делает человека ЖАДНЫМ

ВЕРА без любви делает человека ФАНАТИКОМ

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ВЕЛИКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ - ЭТО ЛЮБОВЬ!