Евангелие и наука



«Наука и религия наконец-то примирились – маститые ученые один за другим прощаются с атеизмом, заявляя, что данные их исследований доказывают существование Создателя», – пишет Александр Бондарев в № 39 журнала "Корреспондент" от 7 октября 2011 года.



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Вселенная очень сложна, практически недоступна пониманию простого человека. Именно это обстоятельство неопровержимо доказывает существование Творца.

К такому выводу пришел британский физик Мартин Джон Рис, ставший в 2011 году лауреатом Темплтоновской премии. Эта премия с 1973 года вручается ученому, сделавшему заметный вклад в примирение науки и религии. С финансовой точки зрения Темплтоновская премия даст фору Нобелевской, это крупнейшая награда в мире - $ 1,4 млн. Рис получил ее за то, что картина мира, которую можно составить, прочитав более 500 опубликованных им научных работ, по-настоящему примиряет науку с религией.



Сам ученый пока называет себя атеистом, что не помешало ему принять престижную премию, солидный чек и все прочие почести. Подобно большинству прежних лауреатов Темплтоновской премии, Рис и в самом деле не имеет никакого отношения к церкви. Вряд ли он часто задумывался о том, как верующие оценят его труды о параллельных мирах и множественных вселенных, формировании галактик и функционировании черных дыр.



Однако, как и большинство крупных ученых, изучающих фундаментальные проблемы Вселенной, Рис в своих исследованиях приходит к выводу о не-имоверной сложности окружающего мира. Отсутствие вразумительного ответа на вопросы из серии «как возникла Вселенная?» в трудах лучших умов современной науки позволяет верующим склонить в свою пользу чашу весов в извечном споре с атеистами. Но не все светила науки совершают свои открытия в пользу религии столь несознательно, как Рис. Некоторые ученые делают это совершенно сознательно.



Абсолютным потрясением для научного мира стало выступление известного профессора философии Энтони Флю. Ученый, которому сегодня далеко за 80, долгие годы был одним из столпов научного атеизма. На протяжении десятилетий Флю издавал книги и читал лекции, построенные на тезисе, утверждающем, что вера во Всевышнего неоправданна.

Однако серия недавних научных открытий заставила великого защитника атеизма изменить свои взгляды. Флю публично заявил, что ошибался, а Вселенная не могла возникнуть сама по себе - она, очевидно, была создана Кем-то более могущественным, чем мы можем себе представить.



Лед Эдлман, ученый из Южнокалифорнийского университета, подсчитал, что в одном грамме ДНК хранится столько информации, сколько помещается на одном триллионе современных компакт-дисков. Вероятность того, что такая сложная система могла возникнуть спонтанно, близка к нулю. Это ясное и категорическое свидетельство того, что Вселенная была создана искусственно, убежден Флю. А следовательно, атеисты заблуждаются. «Исследования ДНК показали практически невероятную сложность устройства, необходимого для того, чтобы произвести жизнь, - говорит Флю. - Для этого необходимо привлечение интеллекта».



Причем интеллекта нешуточного. По словам Флю, ранее он, как и прочие атеисты, был убежден, что когда-то давным-давно из мертвой материи попросту появилась первая живая материя. «Сегодня невозможно себе представить построение атеистической теории возникновения жизни и появления первого организма репродуцирования», - говорит Флю.



По словам ученого, современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, которые хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения.



Флю опирается и на мнение Фрэнсиса Крика, одного из тех, кто открыл, что молекула ДНК имеет спиралевидную структуру.



«Сегодня, когда мы знаем столько, сколько знаем, честный человек должен признать, что жизнь возникла каким-то чудесным образом, - говорил Крик. - Поскольку для того, чтобы ее получить, требуется соблюсти слишком много фантастических условий».



Того же мнения придерживается Джин Майерс, биолог, много лет работавший над расшифровкой генома человека. «Архитектура жизни столь сложна, что походит на разработанный дизайн, - говорит Майерс. - Во всем этом чувствуется огромный интеллект».



Прежние лауреаты Темплтоновской премии также приходили к выводу, что мир невероятно сложен, а поэтому не мог возникнуть сам по себе. Так, французский физик Бернар Эспанья в 2009 году удостоился премии с формулировкой: «За изучение философского значения квантовой физики». Иными словами, «следы» Бога обнаружились и в дебрях одного из самых непонятных простому обывателю направлений физики.



Предшественник Эспанья, польский математик Михал Хеллер, получил Темплтоновскую премию за то, что доказал существование Бога математическим путем.



Хотя сам Хеллер считает эту формулировку не совсем верной и называет себя последователем Альберта Эйнштейна. «Доказывать существование Бога с помощью математики было бы нонсенсом, - говорит он. - Речь идет о взгляде на науку с точки зрения религии: если Бог создал мир, а ученые способны исследовать его с помощью математики, значит, Бог мыслит математически».







По материалам статьи, опубликованной в №39 журнала "Корреспондент" от 7 октября 2011 года