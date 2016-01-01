Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
ВОПРОС: Скажите, душа бессмертна, или в день суда души грешных людей погибнут (сгорят в огне)? Огонь вечный - это физический огонь? Или об этом написано в аллегорической форме, как, например, о мече, выходящем из уст Иисуса?
Ответ: Душа бессмертна. Библия утверждает, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных (Деян. 24:15), так что умершие предстанут на суд в физических телах и бессмертные души вновь примут восстановленные тела, которые будут иметь другие свойства. В Ветхом Завете написано об этом так: «…И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2). Новый Завет подтверждает эту истину: «…изыдут (то есть перейдут) творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Ин. 5:29). Те, чьих имен не будет в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное (Откр. 20:12-15), где будет физический негасимый вечный огонь, и это будет продолжаться бесконечно. В аду будет также вечный распад плоти человека. Христос трижды повторяет это, как написано в Евангелии от Марка: «…червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:44,46,48). Об этом сказано не в аллегорической форме, а буквально. Вот почему так важно человеку принять предлагаемое сегодня Богом спасение и прощение грехов, чтобы потом вечно не находиться в озере огненном.
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ВОПРОС: Мне 16 лет, я дружу с девушкой 2 года. Можно ли нам дружить? Что Библия говорит по этому поводу?
Ответ: К сожалению, практика показывает, что такая дружба без намерения в ближайшее время заключить брак часто приводит к искушениям и греху. Библия вообще не говорит о возможности свиданий между парнем и девушкой. Во времена Ветхого Завета очень часто даже предложение о браке делали через посредника. У некоторых даже встреч до брака между молодыми людьми не было. Они начинали свое общение и оставались наедине только после того, как становились мужем и женой. Почитайте Ветхий Завет и истории из жизни патриархов Израиля. Посмотрите в Притчах наставления юноше о том, как содержать в чистоте путь свой. В Новом Завете Иисус так же предупреждает о том, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Мы не говорим уже о добрачных объятиях, поцелуях и т.д., что однозначно запрещено до брака и что выражается в Новом Завете емким понятием: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр. 13:4). Поэтому следует ограничить всякие взаимоотношения между парнем и девушкой вне церкви и семьи, чтобы впоследствии не было разочарований и будущий брак был благословлен Богом. Встречайтесь в церкви на служениях, на различных мероприятиях, в обществе других. Но не оставайтесь наедине. Молитесь о том, чтобы Бог устроил будущую семейную жизнь, и храните себя в чистоте.
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ВОПРОС: Может ли Бог простить самоубийцу? Сегодня можно встретить разные мнения по этому вопросу. А что же говорит об этом Библия?
Ответ: Бог прощает всех, кто просит о прощении: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан. 1:9). При жизни человек может покаяться в любом грехе. И Бог простит его. Человек, совершивший самоубийство, умирает в грехе, а покаяться после смерти уже невозможно. Самоубийство однозначно рассматривается в Библии как грех перед Богом: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор. 3:17), «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, УБИЙСТВА (в том числе и самоубийство - прим. ред.), пьянство, бесчинство и тому подобное; …поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21). Никто из людей не может решить ни вопрос рождения в этот мир, ни определить время ухода из мира. Это исключительная компетенция Бога. Самоубийство - это грех гордыни, когда человек пытается присвоить себе право вершить собственную судьбу.
Духовный мир влияет на физический, и к самоуничтожению человека толкают именно бесы. Писание называет дьявола вором: он не способен созидать, но приходит только для того, чтобы "...украсть, убить и погубить" (Ин. 10:10). Этот вор крадет у отчаявшегося человека надежду. Он внушает ему мысли о том, что смерть - лучшее решение всех проблем. Насмехаясь над жертвой, сатана еще и представляет самоубийство как нечто "по-настоящему смелое". Некоторые несчастные ослеплены жаждой потрясти кого-то своим поступком, и нечистые духи ему старательно в этом помогают. Некоторые хотят только попугать близких, но как правило дьявол в самый последний момент заставляет их совершить это дело до конца, поэтому даже мысль о самоубийстве недопустима, не говоря о том, чтобы пытаться просто кого-то напугать. Шутить с этим нельзя. Чтобы решить свои временные земные проблемы, человек совершает самоубийство и сам того не понимает, что обрекает себя на вечную погибель!
Исследования показывают, что 90% самоубийц остались бы живы, если бы переждали всего одну ночь, легли спать.
Каков же выход из самых тесных тупиков, когда угасает надежда и желание жить? Библия полна примеров того, как люди взывали из глубин отчаяния к Божьей милости. Давид вопиял к Богу в затруднениях и опасностях, и его молитвы записаны в Псалмах. «Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу» (Пс.142:7). От Самого Христа нам дана величайшая надежда: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28).