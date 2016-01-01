Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»


       ВОПРОС: Скажите, душа бессмертна, или в день суда души грешных людей погибнут (сгорят в огне)? Огонь вечный - это физический огонь? Или об этом написано в аллегорической форме, как, например, о мече, выходящем из уст Иисуса?

       Ответ: Душа бессмертна. Библия утверждает, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных (Деян. 24:15), так что умершие предстанут на суд в физических телах и бессмертные души вновь примут восстановленные тела, которые будут иметь другие свойства. В Ветхом Завете написано об этом так: «…И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2). Новый Завет подтверждает эту истину: «…изыдут (то есть перейдут) творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Ин. 5:29). Те, чьих имен не будет в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное (Откр. 20:12-15), где будет физический негасимый вечный огонь, и это будет продолжаться бесконечно. В аду будет также вечный распад плоти человека. Христос трижды повторяет это, как написано в Евангелии от Марка: «…червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:44,46,48). Об этом сказано не в аллегорической форме, а буквально. Вот почему так важно человеку принять предлагаемое сегодня Богом спасение и прощение грехов, чтобы потом вечно не находиться в озере огненном.






***************************************





       ВОПРОС: Мне 16 лет, я дружу с девушкой 2 года. Можно ли нам дружить? Что Библия говорит по этому поводу?

       Ответ: К сожалению, практика показывает, что такая дружба без намерения в ближайшее время заключить брак часто приводит к искушениям и греху. Библия вообще не говорит о возможности свиданий между парнем и девушкой. Во времена Ветхого Завета очень часто даже предложение о браке делали через посредника. У некоторых даже встреч до брака между молодыми людьми не было. Они начинали свое общение и оставались наедине только после того, как становились мужем и женой. Почитайте Ветхий Завет и истории из жизни патриархов Израиля. Посмотрите в Притчах наставления юноше о том, как содержать в чистоте путь свой. В Новом Завете Иисус так же предупреждает о том, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Мы не говорим уже о добрачных объятиях, поцелуях и т.д., что однозначно запрещено до брака и что выражается в Новом Завете емким понятием: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр. 13:4). Поэтому следует ограничить всякие взаимоотношения между парнем и девушкой вне церкви и семьи, чтобы впоследствии не было разочарований и будущий брак был благословлен Богом. Встречайтесь в церкви на служениях, на различных мероприятиях, в обществе других. Но не оставайтесь наедине. Молитесь о том, чтобы Бог устроил будущую семейную жизнь, и храните себя в чистоте.






***************************************





       ВОПРОС: Может ли Бог простить самоубийцу? Сегодня можно встретить разные мнения по этому вопросу. А что же говорит об этом Библия?

       Ответ: Бог прощает всех, кто просит о прощении: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан. 1:9). При жизни человек может покаяться в любом грехе. И Бог простит его. Человек, совершивший самоубийство, умирает в грехе, а покаяться после смерти уже невозможно. Самоубийство однозначно рассматривается в Библии как грех перед Богом: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор. 3:17), «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, УБИЙСТВА (в том числе и самоубийство - прим. ред.), пьянство, бесчинство и тому подобное; …поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:19-21). Никто из людей не может решить ни вопрос рождения в этот мир, ни определить время ухода из мира. Это исключительная компетенция Бога. Самоубийство - это грех гордыни, когда человек пытается присвоить себе право вершить собственную судьбу.

       Духовный мир влияет на физический, и к самоуничтожению человека толкают именно бесы. Писание называет дьявола вором: он не способен созидать, но приходит только для того, чтобы "...украсть, убить и погубить" (Ин. 10:10). Этот вор крадет у отчаявшегося человека надежду. Он внушает ему мысли о том, что смерть - лучшее решение всех проблем. Насмехаясь над жертвой, сатана еще и представляет самоубийство как нечто "по-настоящему смелое". Некоторые несчастные ослеплены жаждой потрясти кого-то своим поступком, и нечистые духи ему старательно в этом помогают. Некоторые хотят только попугать близких, но как правило дьявол в самый последний момент заставляет их совершить это дело до конца, поэтому даже мысль о самоубийстве недопустима, не говоря о том, чтобы пытаться просто кого-то напугать. Шутить с этим нельзя. Чтобы решить свои временные земные проблемы, человек совершает самоубийство и сам того не понимает, что обрекает себя на вечную погибель!

       Исследования показывают, что 90% самоубийц остались бы живы, если бы переждали всего одну ночь, легли спать.

       Каков же выход из самых тесных тупиков, когда угасает надежда и желание жить? Библия полна примеров того, как люди взывали из глубин отчаяния к Божьей милости. Давид вопиял к Богу в затруднениях и опасностях, и его молитвы записаны в Псалмах. «Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу» (Пс.142:7). От Самого Христа нам дана величайшая надежда: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28).







Подготовили Д. Малков, В. Шкляр

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 47 2012\1