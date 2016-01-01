Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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Душа бессмертна. Библия утверждает, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, так что умершие предстанут на суд в физических телах и бессмертные души вновь примут восстановленные тела, которые будут иметь другие свойства. В Ветхом Завете написано об этом так:. Новый Завет подтверждает эту истину:. Те, чьих имен не будет в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное (Откр. 20:12-15), где будет физический негасимый вечный огонь, и это будет продолжаться бесконечно. В аду будет также вечный распад плоти человека. Христос трижды повторяет это, как написано в Евангелии от Марка:. Об этом сказано не в аллегорической форме, а буквально. Вот почему так важно человеку принять предлагаемое сегодня Богом спасение и прощение грехов, чтобы потом вечно не находиться в озере огненном.К сожалению, практика показывает, что такая дружба без намерения в ближайшее время заключить брак часто приводит к искушениям и греху. Библия вообще не говорит о возможности свиданий между парнем и девушкой. Во времена Ветхого Завета очень часто даже предложение о браке делали через посредника. У некоторых даже встреч до брака между молодыми людьми не было. Они начинали свое общение и оставались наедине только после того, как становились мужем и женой. Почитайте Ветхий Завет и истории из жизни патриархов Израиля. Посмотрите в Притчах наставления юноше о том, как содержать в чистоте путь свой. В Новом Завете Иисус так же предупреждает о том, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Мы не говорим уже о добрачных объятиях, поцелуях и т.д., что однозначно запрещено до брака и что выражается в Новом Завете емким понятием:. Поэтому следует ограничить всякие взаимоотношения между парнем и девушкой вне церкви и семьи, чтобы впоследствии не было разочарований и будущий брак был благословлен Богом. Встречайтесь в церкви на служениях, на различных мероприятиях, в обществе других. Но не оставайтесь наедине. Молитесь о том, чтобы Бог устроил будущую семейную жизнь, и храните себя в чистоте.Бог прощает всех, кто просит о прощении:. При жизни человек может покаяться в любом грехе. И Бог простит его. Человек, совершивший самоубийство, умирает в грехе, а покаяться после смерти уже невозможно. Самоубийство однозначно рассматривается в Библии как грех перед Богом:. Никто из людей не может решить ни вопрос рождения в этот мир, ни определить время ухода из мира. Это исключительная компетенция Бога. Самоубийство - это грех гордыни, когда человек пытается присвоить себе право вершить собственную судьбу.Духовный мир влияет на физический, и к самоуничтожению человека толкают именно бесы. Писание называет дьявола вором: он не способен созидать, но приходит только для того, чтобы. Этот вор крадет у отчаявшегося человека надежду. Он внушает ему мысли о том, что смерть - лучшее решение всех проблем. Насмехаясь над жертвой, сатана еще и представляет самоубийство как нечто "по-настоящему смелое". Некоторые несчастные ослеплены жаждой потрясти кого-то своим поступком, и нечистые духи ему старательно в этом помогают. Некоторые хотят только попугать близких, но как правило дьявол в самый последний момент заставляет их совершить это дело до конца, поэтому даже мысль о самоубийстве недопустима, не говоря о том, чтобы пытаться просто кого-то напугать. Шутить с этим нельзя. Чтобы решить свои временные земные проблемы, человек совершает самоубийство и сам того не понимает, что обрекает себя на вечную погибель!Исследования показывают, что 90% самоубийц остались бы живы, если бы переждали всего одну ночь, легли спать.Каков же выход из самых тесных тупиков, когда угасает надежда и желание жить? Библия полна примеров того, как люди взывали из глубин отчаяния к Божьей милости. Давид вопиял к Богу в затруднениях и опасностях, и его молитвы записаны в Псалмах.. От Самого Христа нам дана величайшая надежда: