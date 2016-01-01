Открываю дверь души моей

Открываю дверь души моей

Открываю дверь души моей
И зову Тебя: «Войди и властвуй!»
Просто говорю Тебе я: «Здравствуй!»
Просто открываю сердца дверь.

Признаю, что жил и глух, и слеп,
Признаю, что жил во тьме кромешной,
Без любви Твоей – святой и нежной –
Коротал свой безнадежный век.

Забываю все, что было до,
И не знаю я, что будет после,
Просто быть хочу Тебя я возле,
Знать Тебя, любить Тебя, мой Бог.

Открываю дверь души моей,
И зову Тебя: «Войди и властвуй!»
Просто говорю Тебе я: «Здравствуй!»
Просто открываю сердца дверь.


       О Своем отношении к человеку Христос сказал так: «Вот, Я стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение, глава 3, стих 20). Когда человек начинает понимать, что означают эти слова, то приходит изумление от этой Божественной вежливости. Он не входит в нашу жизнь без стука и без нашего позволения войти. Через разные события наш Господь стучится в двери человеческого сердца. Он стучится даже чаще, чем мы думаем. Но в дни благоденствия, занятые сами собой, мы не слышим этот стук. Не каждый пойдет в церковь, случись у него какая-то радость. Многие пойдут в беде. Но, так или иначе, человеку решать - откликнуться ли ему на этот зов, или нет, посвятить Богу свою жизнь и каждый день проводить уже с Ним, или остаться до конца своих дней независимым, но погибшим грешником, и однажды, перешагнув этот предел на земле, положенный Творцом для каждого из нас, оказаться в аду отвергнутым Богом… Итак, у двери Вашего сердца стоит БОГ. Не отвергните же Его просьбу войти!


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ВЫПУСК 47 2012\1