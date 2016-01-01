Открываю дверь души моей

И зову Тебя: «Войди и властвуй!»

Просто говорю Тебе я: «Здравствуй!»

Просто открываю сердца дверь.



Признаю, что жил и глух, и слеп,

Признаю, что жил во тьме кромешной,

Без любви Твоей – святой и нежной –

Коротал свой безнадежный век.



Забываю все, что было до,

И не знаю я, что будет после,

Просто быть хочу Тебя я возле,

Знать Тебя, любить Тебя, мой Бог.



Открываю дверь души моей,

И зову Тебя: «Войди и властвуй!»

Просто говорю Тебе я: «Здравствуй!»

Просто открываю сердца дверь.

О Своем отношении к человеку Христос сказал так:. Когда человек начинает понимать, что означают эти слова, то приходит изумление от этой Божественной вежливости. Он не входит в нашу жизнь без стука и без нашего позволения войти. Через разные события наш Господь стучится в двери человеческого сердца. Он стучится даже чаще, чем мы думаем. Но в дни благоденствия, занятые сами собой, мы не слышим этот стук. Не каждый пойдет в церковь, случись у него какая-то радость. Многие пойдут в беде. Но, так или иначе, человеку решать - откликнуться ли ему на этот зов, или нет, посвятить Богу свою жизнь и каждый день проводить уже с Ним, или остаться до конца своих дней независимым, но погибшим грешником, и однажды, перешагнув этот предел на земле, положенный Творцом для каждого из нас, оказаться в аду отвергнутым Богом… Итак, у двери Вашего сердца стоит БОГ. Не отвергните же Его просьбу войти!