Гордость – добродетель или грех?

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Последствия гордости

- Гордость порождает неповиновение.

- Гордость не позволяет признать истинный источник наших талантов – Бога.

- Гордость порождает в нас уничижение того или иного человека.

- Гордость мешает процессу обучения, потому что гордый считает, что никто ничему новому его научить не может?

- Гордость ожесточает сердце и не позволяет прислушаться к мудрости, отсюда неправильные поступки и их последствия.

- Гордость делает нас излишне требовательными к окружающим, ведь мы думаем, что только мы знаем, что и как лучше делать!

- Гордость является причиной потери друзей.

- Гордость препятствует духовному росту.

- Гордость не позволяет нам прислушаться к мнению Бога.

- Гордость мешает нам признать себя грешником и обратиться к Богу с покаянием и просьбой о прощении.

- Гордость приводит к разрушению личности и к гибели души.

- Гордость препятствует нашему служению Богу и ближнему.

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Симптомы гордости

- Гордость быстро раздражается, гневается, не может терпеть.

- Гордость не желает прислушиваться к советам и обличениям.

- Гордость любит провозглашать свои титулы.

- Гордость упряма.

- Гордость постоянно сравнивает себя с другими и стремится к соперничеству.

- Гордость обидчива.

- Гордость заставляет тебя думать, что ты лучше других и полезнее других.

- Гордость всегда уверена в своей правоте и непогрешимости взглядов.

- Гордость любит учить других, а сама учиться не любит.

- Гордость превращает беседу в монолог, потому что любит, чтобы её слушали.

- Гордость не любит просить.

- Гордость не любит благодарить (неблагодарна).

- Гордость любит всегда выигрывать, в том числе – в спорах.

- Гордость не умеет проигрывать.

- Гордость порождает зависть, когда кто-то в чем-то лучше, чем ты.

- Гордость порождает недоверие: нам трудно поверить, что кто-то может сделать то или иное лучше, чем мы. Как будто другие менее компетентны.

- Гордость рождает в нас чувство, что нам все должны, т.к. окружающие часто полагаются на нас и во многих ситуациях напрямую зависят от нас.

- Гордость всегда и во всём ищет выгоды для себя.

- Гордость подталкивает нас находиться в кругу людей, которые не только уважают нас, но и считаются с нашим главенством.

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Должна ли быть у человека гордость? Многие скажут, что должна быть. И продолжат, что, мол, есть гордость, а есть гордыня, что это разные вещи, что гордость - очень нужное и важное качество характера человека, что это чувство человеческого достоинства и так далее... Но Библия говорит просто и ясно:. И еще:Такова позиция Бога относительно гордости. И на то есть веские причины. На самом деле гордость делает много зла. Это страшный и коварный грех! Она причиняет боль окружающим, она разрушает человеческую душу. Гордость смело можно назвать матерью многих грехов. Ненависть, зависть, обиды, ссоры - все это идет рука об руку с гордостью. Говорят, гордые люди – сильные личности, они не плачут... Но на самом деле гордый человек – слабый человек. И плачет он, как все, только так, чтобы его никто не видел. Гордый человек хочет, хотя подчас и неосознанно, быть лучше других, быть значимым, самым-самым. Он боится, что кто-то увидит его слабость, его несостоятельность, он не может снести обиду, оскорбление, унижение. Это причинят боль его душе, и он ведет войну со своими обидчиками и выстраивает стену вокруг себя. Человек, высоко о себе мнящий, находится во мгле и не может разглядеть дарования и просто хорошее в других людях. Ему не могут прийти в голову высокие мысли о Боге, потому что он постоянно занят "высокими" мыслями о себе. О сатане, враге душ человеческих, сказано, что его падение произошло из-за гордости:. Этот же грех сегодня поражает сердца многих людей. Гордость не дает людям уверовать в Бога, откликнуться на Его призыв к спасению, потому что они надмеваются своим умом, считают себя хозяевами жизни, забывают о том, что и они смертны. И так остаются противниками Бога.Поэтому-то Бог и ненавидит гордость.. Мало того, Бог наказывает гордецов.. Бог противится гордым и лишает их Своей благодати:Надо сказать, что гордость присуща всем людям без исключения, только у разных людей имеет разную степень и форму, и одни, понимая, что это грех, с ней борются, а другие «культивируют» ее в своем сердце. Но, тем не менее, многие сейчас скажут, что являются людьми негордыми. Все это потому, что гордость иногда не так-то легко распознать. Оказывается у нее очень много обличий. Вы скажете: «Какие еще обличия? Гордость есть гордость. Ее видно издалека». Но нет. Существует две ее формы: явная и скрытая. Явную гордость распознать очень легко, потому что она всегда говорит: «Я больше, чем… Я лучше, чем… Я умнее, чем… Я мудрее, чем кто-то другой». Скрытая же гордость может говорить иначе: «Я меньше, чем… Я хуже, чем… Я страшнее, чем… Я бесполезнее, чем кто-то другой». Такая гордость маскируется под скромность и смиренность, хотя таковыми не является. На самом деле за всеми этими словами скрывается уязвленное самолюбие и претензия к Богу: «Это Ты меня сделал таким, хотя я достоин большего!» Вообще гордость любит усиленно скрываться и тщательно маскироваться. Даже сам человек может не понимать, что мотивом его поступков, даже «хороших», является гордость. Не напрасно говорит Писание, что даже. Люди не знают причин наших поступков, но Бог знает! Поэтому в Библии сказано:Внешняя гордость заметна и потому легче поддается врачеванию. Человека, имеющего внешнюю гордость, можно узнать и по одежде, и по походке, и по разговору. Люди гнушаются теми, в ком есть внешняя гордость, и этим помогают им исправиться. А скрытая гордость очень коварна и потому с трудом поддаётся исцелению. Она прячется глубоко, окружающие её не видят, и только опытный человек способен распознать её.Гордость может выражаться и в самоправедности, когда человек возвеличивается в своих глазах по причине добрых дел, которые он делает. Вспомним притчу о фарисее и мытаре. Она может проявляться в стремлении сделать себя красивее других, в чрезмерной заботе о своей внешностиКак же избавиться от гордости? В первую очередь нужно признать себя грешником пред Богом и попросить Его об освобождении! Самостоятельно человеку невозможно освободиться от гордого сердца. Но все возможно Богу! Кроме того, Бог ждет и от нас борьбы с этим грехом. Как же бороться?Представьте, что вы совершаете какой-то важный труд, и у вас возникают мысли, что вы делаете нечто великое, что вы добродетельный человек. Это незаметно приходит диавол и старается посеять в вас греховные помыслы. Если вы примете эти мысли, будете их развивать в себе, то в вас будет прогрессировать гордость, даже если вы её будете скрывать. Присмотревшись, увидите, что удовлетворение, которое вы от этих мыслей испытываете, ложное. И если Христос изменит жизненные обстоятельства, куда денется ваша добродетель, вы, быть может, окажетесь хуже тех людей, над которыми возвышались. Апостол Павел пишет в Послании Коринфянам:. Все, что мы имеем, дано нам Богом, поэтому мы не должны гордиться своими делами, дарованиями и талантами, но напротив, находиться в смирении и страхе, понимая, что Бог может в любой момент забрать у нас то, чем мы гордимся. Также, если вы даете другим право делать вам замечания, обличать вас, то этим тоже себе помогаете избавиться от гордости. Когда уязвляют вашу гордость, не надо спешить к ней на помощь. Оставьте ее, пусть себе умирает.Фарисеи были гордыми религиозными лидерами, считающими себя истинными исполнителями Божьей воли. Сегодня у некоторых людей прослеживается та же тенденция. Возможно, мы служим Богу, потому что стремимся к особому признанию людей и положению в обществе. Возможно, мы служим окружающим, потому что считаем их менее духовными, чем мы сами. Возможно, мы помогаем ближнему, но только потому чтобы держать других людей в зависимости от нас.