«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха;

а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован»

(Притчи 28:13)

___________________________________________________



Вы можете покаяться в своих грехах и принять Христа верой прямо сейчас, обратившись к Нему в молитве. Молитва - это разговор с Богом. Господу важны простые слова, исходящие из глубины сердца.



Молитва может звучать примерно так:



"Господь Иисус, я признаю себя грешником. Прости меня за все грехи, которые я сделал. Измени мою жизнь, потому что я больше не хочу так жить. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты любишь меня. Благодарю Тебя, что Ты оставил Небо и пришел на землю, чтобы умереть и за мои грехи. Я принимаю Тебя всем своим сердцем: Ты - мой Господь и Спаситель! Возьми мою жизнь в Свои руки и благослови её. Я нуждаюсь в Тебе, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь".

___________________________________________________

Однажды неаполитанский король посетил французского короля Людовика VI (1081-1137). Они встретились в Тулоне, где Людовик VI показал гостю свой флот, состоящий из галер - военных весельных кораблей. Гребцы на галерах были прикованы к сиденью и набирались из рабов, пленных и преступников. Ссылка на галеры была одним из самых тяжелых наказаний. Хозяин флота, король Людовик VI, показывая особое расположение к гостю, предложил тому освободить одного из узников.Неаполитанский король взошел на одну из галер и начал расспрашивать гребцов, за что они попали на галеры. И посыпались жалобы и нарекания на несправедливое обвинение и осуждение их. Каждый старался оправдать себя и обвинить других. Только один молодой человек спокойно стоял при своем весле и молчал. «А что же ты ничего не говоришь в свое оправдание?» - спросил король. «Мне оправдываться нечем, - ответил тот. - Я много сделал зла, вполне справедливо заслужил наказание и хочу безропотно нести его».Выслушав это, король с иронией сказал: «Как это может быть, чтобы такой злодей мог находиться среди порядочных людей? Приказываю немедленно снять с него оковы и выгнать вон, дабы он и этих невинных людей не развратил». Моментально цепи были сняты, и обвинивший себя человек был выпущен на свободу. Все же старавшиеся оправдать себя остались на галерах.Так поступает и Господь с грешниками. Кто признает свою вину и искренно исповедуется в ней пред Богом, того Он прощает по милости, а кто не признает себя грешником, того осуждает по справедливости.Господь милует раскаявшегося грешника не так, как мы иногда прощаем друг друга: простив, продолжаем помнить о нанесенной нам обиде. Господь прощает и прощенного греха уже не вспоминает.