Свидетельство Сергея Ковальчука
Я вел беспорядочную, никчемную жизнь, которая причиняла страдания и горечь не только мне. Моя мама в поисках выхода стала обращаться везде, куда только можно было обратиться. Но наркоманов и алкоголиков этот мир вылечить не может. Она сходила в православный храм, где ей дали много литературы, которую она принесла ко мне домой. Так она учила меня молиться Богу. Она жила далеко от меня, за две тысячи километров, но приехала и стала жить у меня. Я ее выгонял, а она мне говорила: «Сынок, где мне найти такую щетку, чтобы почистить твою душу?» Я никогда раньше от нее таких слов не слышал, и эти ее слова даже как-то смиряли меня. Через некоторое время она уехала к себе домой, оставив литературу и христианский календарь, который повесила на стену. Шло время, телевизор я уже давно не смотрел и решил поискать, что у меня есть почитать. Но кроме того, что принесла мама, всяких православных книг о спасении, я ничего не нашел. Поэтому стал читать эти книги. Прочитал и об Иисусе Христе. Понял, что Его распяли, хотя Он вроде ничего плохого не сделал.
Шло время, от осознания неправильной жизни легче не становилось, душевная боль усиливалась, правда я уже начал молиться, как мог, как понимал, своими словами, но при этом оставался в греховном рабстве. Я уже дошел до того, что начал умирать от алкогольного истощения. Реально понял, что умираю, хотя мне было только 28 лет, и физических болезней не имел. Я устал так жить и хотел, чтобы поскорее все это закончилось, поэтому попросил в молитве, встав на колени: «Господи, забери меня к Себе, я больше так не могу!» В то время я не понимал, что если бы моя жизнь прервалась в тот момент, я попал бы не к Господу на небо, а в ад.
Я был в запое уже полгода, приближался Новый год. К этому празднику и моему дню рождения мама всегда присылала мне посылки. Так было и в этот раз. Посылку мне доставила какая-то бабушка с молодым человеком. Она увидела меня, прошла в квартиру и не нашла в ней ничего, кроме табуретки, кухонного стола и христианского календаря, который когда-то оставила мне мама. Он уже был просроченным, но там была картинка с Христом, стоящим у двери, и надпись: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20) . Эта бабушка очень возмущалась, как я могу так жить, что-то говорила мне о спасении, но я ничего не слышал и ждал, чтобы она поскорее ушла, не выгонишь же. Она, видя мое состояние, что я не способен слышать, написала на бумажке какой-то адрес и попросила, чтобы я приколол эту бумажку на календарь. Я прочитал написанное и сделал, как она просила, чтобы она поскорее ушла.
Прошла неделя, я уже почти не мог передвигаться, ноги отказывались ходить. Всю посылку я пропил и уже неделю ничего не ел, только пил самогон, который брал в соседнем доме. Будучи в таком состоянии, я вспомнил про записку с адресом, приколотую на календаре. Там был написан адрес малоярославецкой церкви. Но как туда добраться, я не понимал, да и не мог уже физически поехать куда-то, но к счастью, там был записан телефон. Откуда позвонить? Мой домашний телефон был отключен, мобильного, естественно, у меня не могло быть. Пошел к той соседке, у которой брал самогон. Она думала, что я пришел опять за бутылкой, дала мне ее, но я попросил позвонить.
В записке были указаны фамилия, имя и отчество - Федотов Иван Петрович. Я позвонил Ивану Петровичу. Он задал мне несколько вопросов и предложил приехать к нему в Малоярославец. Я ответил, что не могу физически. И он, подумав, сказал, что за мной приедут. Я спросил: «Когда?» «Завтра», - ответил он. Я забрал бутылку и пошел ждать завтрашнего дня.
Наутро я опять пришел к соседке позвонить Ивану Петровичу и спросить, когда за мной приедут. Он мне ответил, что уже должны подъехать. Я пришел домой, и действительно, минут через десять зашли два человека и сразу же прошли на кухню, где у меня висел христианский календарь.
- Что ты здесь видишь? - указав на календарь, спросил один из них.
Я сначала не понял простоты вопроса. Что там можно увидеть? Он опять повторил вопрос. Я начал перечислять: вижу, человек стоит, лоза какая-то, дверь, буковки тут внизу, вроде все...
- Как же? Ты разве не видишь, что на этой двери нет ручки?
- Как нет? Я присмотрелся - действительно нет! У меня в голове пронеслась мысль, что художник забыл нарисовать. Эти календари продают тысячами, и что, никто не заметил, что там не нарисована ручка на двери? Я долго удивлялся, но мой собеседник (а это был руководитель Центра реабилитации Сергей Николаевич Мельников) задал мне еще вопрос:
- А знаешь, почему на этой двери нет ручки?
Я много, наверное, строил предположений, но все они казались мне самому абсурдными, и тогда я спросил, почему там нет этой ручки.
- Потому что эта дверь открывается изнутри. Свое сердце для Бога можешь открыть только ты сам!
Меня, слава Богу, привезли прямо в столовую на обед, я ведь не ел уже больше недели. Потом - в христианский Центр реабилитации, где меня поразила домашняя, а не больничная обстановка, как в других центрах, где я бывал раньше.
Здесь, на реабилитации, я провел девять месяцев. За это время я покаялся пред Богом в своих грехах, и Господь меня простил, омыл, очистил, крестил Духом Святым, я вступил с Ним в Завет, обещав Ему служить доброй совестью, стал членом Церкви Христовой.
Меня привезли в Малоярославец с маленьким пакетом, в котором были только мои тапочки, а здесь Господь дал мне любящую жену, двух сыновей, двух дочерей, братьев и сестер, дом, работу и самое главное - мир Божий в сердце и радость Его спасения!
Да прославится имя Сына Божия Иисуса Христа, Который Своей голгофской жертвой искупил нас и примирил с Богом, чтобы мы имели жизнь с избытком!
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В Малоярославце, на улице Зеленой, 3б находится Молитвенный дом христиан веры еван-гельской, а неподалеку расположен христианский Центр реабилитации «Воскресение». Здесь пьяницы с десятилетним стажем бросают пить, бывшие осужденные начинают, наконец, осознавать свободу как великую ответственность перед Богом и людьми. В Центр принимаются только те, кто действительно добровольно хочет изменить свою жизнь, найти спасение от греха и зависимостей, стать чадом Божьим. Искренность этого намерения священнослужитель, принимающий человека, желающего измениться, видит на первом собеседовании при приеме в Центр. Все обратившиеся для адаптации и реабилитации заключают договор. Строгие требования договора должны неукоснительно соблюдаться, в противном случае договор расторгается.
Большую часть времени реабилитанты проводят в церкви, обязательно ежедневно, утром и вечером, посещая богослужения. Дух Святой сразу освобождает человека от зависимостей, исцеляет и врачует. По молитвам народа Божьего человек восстанавливается. Все способные к работе включаются в благотворительный добровольный труд в церкви, участвуют в строительстве домов для вдов, сирот, вынужденных переселенцев из стран бывшего СССР. Реабилитанты работают на благоустройстве дома молитвы, много потрудились на строительстве дома престарелых. Многие бывшие реабилитанты, создавшие семьи, получили квартиры на втором и третьем этажах этого дома. У них теперь есть любящие жены, они воспитывают детей. Об этом многие из них не могли и мечтать. Вот так Иисус Христос и сегодня спасает погибших, поднимает упавших и поддерживает слабых. Слава Богу!
Альманах 2011,
"Дом, где возрождаются души"