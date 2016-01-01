Свидетельство Сергея Ковальчука

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Альманах 2011,

"Дом, где возрождаются души"

Я вел беспорядочную, никчемную жизнь, которая причиняла страдания и горечь не только мне. Моя мама в поисках выхода стала обращаться везде, куда только можно было обратиться. Но наркоманов и алкоголиков этот мир вылечить не может. Она сходила в православный храм, где ей дали много литературы, которую она принесла ко мне домой. Так она учила меня молиться Богу. Она жила далеко от меня, за две тысячи километров, но приехала и стала жить у меня. Я ее выгонял, а она мне говорила: «Сынок, где мне найти такую щетку, чтобы почистить твою душу?» Я никогда раньше от нее таких слов не слышал, и эти ее слова даже как-то смиряли меня. Через некоторое время она уехала к себе домой, оставив литературу и христианский календарь, который повесила на стену. Шло время, телевизор я уже давно не смотрел и решил поискать, что у меня есть почитать. Но кроме того, что принесла мама, всяких православных книг о спасении, я ничего не нашел. Поэтому стал читать эти книги. Прочитал и об Иисусе Христе. Понял, что Его распяли, хотя Он вроде ничего плохого не сделал.Шло время, от осознания неправильной жизни легче не становилось, душевная боль усиливалась, правда я уже начал молиться, как мог, как понимал, своими словами, но при этом оставался в греховном рабстве. Я уже дошел до того, что начал умирать от алкогольного истощения. Реально понял, что умираю, хотя мне было только 28 лет, и физических болезней не имел. Я устал так жить и хотел, чтобы поскорее все это закончилось, поэтому попросил в молитве, встав на колени: «Господи, забери меня к Себе, я больше так не могу!» В то время я не понимал, что если бы моя жизнь прервалась в тот момент, я попал бы не к Господу на небо, а в ад.Я был в запое уже полгода, приближался Новый год. К этому празднику и моему дню рождения мама всегда присылала мне посылки. Так было и в этот раз. Посылку мне доставила какая-то бабушка с молодым человеком. Она увидела меня, прошла в квартиру и не нашла в ней ничего, кроме табуретки, кухонного стола и христианского календаря, который когда-то оставила мне мама. Он уже был просроченным, но там была картинка с Христом, стоящим у двери, и надпись:. Эта бабушка очень возмущалась, как я могу так жить, что-то говорила мне о спасении, но я ничего не слышал и ждал, чтобы она поскорее ушла, не выгонишь же. Она, видя мое состояние, что я не способен слышать, написала на бумажке какой-то адрес и попросила, чтобы я приколол эту бумажку на календарь. Я прочитал написанное и сделал, как она просила, чтобы она поскорее ушла.Прошла неделя, я уже почти не мог передвигаться, ноги отказывались ходить. Всю посылку я пропил и уже неделю ничего не ел, только пил самогон, который брал в соседнем доме. Будучи в таком состоянии, я вспомнил про записку с адресом, приколотую на календаре. Там был написан адрес малоярославецкой церкви. Но как туда добраться, я не понимал, да и не мог уже физически поехать куда-то, но к счастью, там был записан телефон. Откуда позвонить? Мой домашний телефон был отключен, мобильного, естественно, у меня не могло быть. Пошел к той соседке, у которой брал самогон. Она думала, что я пришел опять за бутылкой, дала мне ее, но я попросил позвонить.В записке были указаны фамилия, имя и отчество - Федотов Иван Петрович. Я позвонил Ивану Петровичу. Он задал мне несколько вопросов и предложил приехать к нему в Малоярославец. Я ответил, что не могу физически. И он, подумав, сказал, что за мной приедут. Я спросил: «Когда?» «Завтра», - ответил он. Я забрал бутылку и пошел ждать завтрашнего дня.Наутро я опять пришел к соседке позвонить Ивану Петровичу и спросить, когда за мной приедут. Он мне ответил, что уже должны подъехать. Я пришел домой, и действительно, минут через десять зашли два человека и сразу же прошли на кухню, где у меня висел христианский календарь.- Что ты здесь видишь? - указав на календарь, спросил один из них.Я сначала не понял простоты вопроса. Что там можно увидеть? Он опять повторил вопрос. Я начал перечислять: вижу, человек стоит, лоза какая-то, дверь, буковки тут внизу, вроде все...- Как же? Ты разве не видишь, что на этой двери нет ручки?- Как нет? Я присмотрелся - действительно нет! У меня в голове пронеслась мысль, что художник забыл нарисовать. Эти календари продают тысячами, и что, никто не заметил, что там не нарисована ручка на двери? Я долго удивлялся, но мой собеседник (а это был руководитель Центра реабилитации Сергей Николаевич Мельников) задал мне еще вопрос:- А знаешь, почему на этой двери нет ручки?Я много, наверное, строил предположений, но все они казались мне самому абсурдными, и тогда я спросил, почему там нет этой ручки.- Потому что эта дверь открывается изнутри. Свое сердце для Бога можешь открыть только ты сам!Меня, слава Богу, привезли прямо в столовую на обед, я ведь не ел уже больше недели. Потом - в христианский Центр реабилитации, где меня поразила домашняя, а не больничная обстановка, как в других центрах, где я бывал раньше.Здесь, на реабилитации, я провел девять месяцев. За это время я покаялся пред Богом в своих грехах, и Господь меня простил, омыл, очистил, крестил Духом Святым, я вступил с Ним в Завет, обещав Ему служить доброй совестью, стал членом Церкви Христовой.Меня привезли в Малоярославец с маленьким пакетом, в котором были только мои тапочки, а здесь Господь дал мне любящую жену, двух сыновей, двух дочерей, братьев и сестер, дом, работу и самое главное - мир Божий в сердце и радость Его спасения!Да прославится имя Сына Божия Иисуса Христа, Который Своей голгофской жертвой искупил нас и примирил с Богом, чтобы мы имели жизнь с избытком!