Почему Бог молчит?

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Вспоминается история из прошлого. В одном городе вспыхнула забастовка шахтеров, сильно всех взволновавшая. Однажды священнослужитель проходил мимо большой площади и увидел такую картину. Один человек стоял на ящике из-под мыла и громогласно обращался к людям, столпившимся вокруг него. Он говорил о голодных детях, низких заработках и безработице. Вдруг он увидел священника, узнал его и начал кричать: «А, да вот и священник! А ну-ка, иди сюда!» Тот откликнулся на призыв и подошел к толпе. Перед ним расступились, он прошел к оратору. Вокруг него столпились около сотни шахтеров. И оратор начал: «Послушайте-ка, священник! Если Бог есть, о чем я не знаю, но, возможно, Он существует, то когда я умру, предстану пред Ним и скажу (и он закричал): «Почему Ты допустил кромсать людей на полях битв? Почему Ты допустил умирать от голода детям, когда другие выбрасывали пищу, потому что у них были излишки? Почему Ты допустил чахнуть людям от рака? Почему?! Почему?! - и еще я Ему скажу, - Ты, Бог, - убирайся! Прочь! Долой!» Так кричал этот человек... И тут священник тоже крикнул: «Совершенно верно, долой этого бога! Долой этого бога!» Кругом все стихло. Оратор удивленно сказал: «Минутку! Вы же священнослужитель! Вам же не следует кричать: долой этого Бога!» Тогда служитель ему ответил: «Послушай-ка! Такой бог, перед которым ты так выступаешь, который должен перед тобой отчитываться, как обвиняемый перед судьей, существует только в твоем воображении. Такому и я могу сказать: долой этого бога! Долой этого бога, которого сотворила себе наша современность, которого мы можем, по мере надобности, обвинять, устранять или возвращать! Такого бога не существует! Но я хочу сказать тебе нечто другое: существует иной, настоящий Бог. Перед Ним ты предстанешь, как обвиняемый, и тогда ты даже рта не сможешь открыть, ибо Он тебя спросит: «Почему ты Меня не чтил? Почему ты Меня не призывал? Почему ты жил в нечистоте? Почему ты лгал? Почему ты ненавидел? Почему ты ссорился? Почему ты?..» Так Он будет тебя спрашивать. Тогда у тебя слова застрянут в горле! И ты из тысячи ни на один вопрос не ответишь! Не существует бога, которому можно сказать: «Прочь!» Но есть Святой, Живой, Истинный Бог, Который однажды может нам сказать: «Прочь от Меня!»Да, это воистину так! И это первое, о чем стоит говорить, отвечая на этот вопрос.Второе: Бог молчит, потому что уже все сказал. В Библии говорится:. Знаете ли вы, Кто этот Сын Божий? Это Иисус Христос! Он стал воплощенным Словом Божиим, как Его однажды назвали:. Многие люди говорят: «Я тоже верю в Бога. Но почему Иисус?» Но Писание говорит:. Именно Иисус является заключительным Словом Бога для нас! И если вы Его не примете, то Богу больше нечего вам сказать.В мире происходят ужасные вещи. Но не мы ли, люди, виноваты во всех этих ужасах? Не наша ли вина в том, что мы отвергли Слово Божие, и теперь безумие и зло завладели нашими сердцами, мы стали творить беззаконие повсюду? И если бы не Бог, мы бы давно истребили друг друга!Можно часами дискуссировать о том, почему Бог допускает то или иное бедствие, но вопрос все же всегда становится по-настоящему актуальным и острым, когда он касается лично нас. Не так ли? Людям свойственно спрашивать: «Почему? Почему? Почему?» А следовало бы спросить: «Для чего?»В одном шахтерском округе с одним рабочим произошел несчастный случай. Камень упал ему на поясницу. Нижнюю часть его тела парализовало, и он не имел ни малейшей надежды на выздоровление. После случившегося в его доме всегда было полно шахтеров. На столе стояли бутылки с водкой. Парализованный сидел в своей коляске. Шла нескончаемая пьянка. И вот один священник услышал о случившемся с этим шахтером и решил его навестить. Как только он вошел в дом, сразу же посыпалась ругань в его адрес: «Где же был твой Бог, когда камень упал мне на поясницу! Почему же Бог молчит?» Священник не мог вымолвить ни слова и ушел. Но у него было несколько друзей среди шахтеров. Он рассказал им о своем посещении и обо всем случившемся. Неделю спустя друзья-шахтеры пригласили парализованного с собой на богослужение, и на удивление всем… он согласился пойти. Там он впервые услышал об Иисусе! И уверовал. Вся жизнь его обновилась. Там, где раньше были слышны ругательства, теперь звучали песни об Иисусе. Старых друзей больше не было, зато приходили новые. И однажды этот шахтер сказал священнику: «Я скоро умру, я это чувствую. И тогда, пройдя через врата, я предстану пред Богом, паду ниц и буду благодарить за то, что Он сломал мне позвоночник. Да, я знаю, что говорю. Если бы этого не случилось, если бы Бог оставил меня на безбожном пути, то я бы пришел прямо в ад, в вечную погибель. Поэтому Богу в Своей любви пришлось круто вмешаться в мою жизнь для того, чтобы я мог найти Его Сына, Иисуса, через Которого я стал счастливым дитем Божиим. За это я хочу Его благодарить! Лучше быть парализованным и принадлежать Иисусу, ставши дитем Божиим, чем с двумя здоровыми ногами бежать в ад!»Вы видите? Нам не следует спрашивать: «Почему? - а напротив. - Для чего?» Порой трудности в нашей жизни существуют для того, чтобы Бог мог остановить нас на путях зла и через Иисуса привлечь к Себе!В Библии в Ветхом Завете в некоторых местах Священного Писания рассказывается о настоящем Божьем молчании. Когда беззакония народа израильского переполняли чашу терпения Божьего, Он оставлял их:. И с этой поры Бог больше не слышал или не отвечал! Тогда уже можно было молиться, браниться - Он больше не ответит. Это молчание – самый страшный приговор Бога!!! Но с приходом Иисуса Христа на землю все изменилось. Милость Божия простирается к каждому человеку до конца его жизни. И даже если уже на смертном одре кто-то обратится к Богу, Бог не оставит его!В Библии сказано:. Это очень убедительные слова, говорящие о том, что нам, людям, порой не дано до конца понять, почему Бог допустил то или иное горе на земле или страдание невинных. И здесь нам нужно просто довериться Ему. Маленькие дети не всегда понимают, что делает их отец, но они доверяют ему: «Отец все сделает правильно!» Когда человек находит мир с Богом у креста Иисуса, когда он становится дитем Божиим, то так же доверяется своему Небесному Отцу: «Он все совершает верно!» Итак, Бог не молчит, Бог зовет Вас к Себе: