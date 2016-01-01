Письмо осужденного на пожизненное заключение

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"Мир вам!Хочу обратиться к себе подобным, можно назвать это криком души:Если бы кто-то в то далекое время остановил меня, показал живой пример, до чего доведет раболепное подчинение соблазну ко всему противозаконному… Я тоже был когда-то молодой, отчаянный. Что говорить, любил хорошую, легкую жизнь. Воровал, не задумываясь над тем, какие будут последствия. Как в том фильме: «Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!» Дальше - больше. Все мало. Дошло до разбоя, убийства. И вот у последней черты… все, конец. Можно ли выразить то ощущение, то чувство, когда слышишь: «Пока живи...»? Откуда это? Зачем? Ведь сам этого хотел. Сам к этому стремился. Всю сознательную жизнь грешил. И дошел до убийства… И вот когда уже почти смирился со своей участью, мне в руки попал Новый Завет. Держу в руках, а внутри как будто кто-то шепчет: «Что? Как пришла расплата, Бога вспомнил?» А я ведь и не знал Его. Потом, много позже понял, что это лукавый нашептывал.Прочел Новый Завет. С первого раза не понял почти ничего. Но потом, при повторном чтении, наткнулся на такие слова:. Так ведь это же обо мне! Я погибаю, уже практически погиб. Возмездие за грех – смерть. А я еще живой. Почему? Зачем? Опять читаю Новый Завет. Оказывается, Господь долготерпит меня по Своей милости. Он не хочет смерти грешника, а говорит:. Со слезами умиления я читал и перечитывал эти слова Священного Писания. А когда прочел обращение Апостола к Римлянам:, - в сердце блеснул лучик надежды. Может, и меня Господь помилует? А прочитав в Деяниях Апостолов:, - понял, что это про меня. Еще родители мне рассказывали, что в младенчестве меня крестили в Православной церкви. Я помнил об этом. Но ведь Иисус Христос был крещен, чтобы исполнить всякую правду, после 30 лет. Опять читаю Писание. И вот:. Вот оно! Это то, что мне нужно! Слава Богу, что нашу колонию посещают христиане. Это Виктор Давидович Техриб и братья Иван Энс, Владимир Киселев, Виталий Новиков. Через их проповеди и служения, которыми они нам доносят Слово Жизни, нам Господь являет Свою великую милость. В 61 год я принял водное крещение. Дал обещание Богу служить доброй совестью. Господь освободил меня от рабства греха. Как описать то чувство радости, которое появилось после осознания того, что мои грехи прощены моим Спасителем. Что Он уже вознес мои грехи на крест, пролил Свою кровь за мои грехи и воскрес для моего оправдания. Для всего этого с моей стороны нужно было лишь уверовать в Спасителя и покаяться. Со слезами я читал о земной жизни Иисуса. Я был практически уже покойник, как физически, так и духовно. Осознавал, что настал конец моей жизни, для меня трагичный конец. Но… нет. Господь дал мне еще один шанс в этой жизни, чтобы я мог это осознать и прославлять Бога до конца дней своих. Слава Богу! Слава Богу! Слава!Оглянитесь, пацаны, парни, мужики и подобные мне старики, еще не поздно… Господь говорит:Посмотрите вокруг, приглядитесь, во всем чувствуется присутствие Божье. Слава Богу!!! И да освятит вас Господь светлым лицом Своим!Остаюсь с Богом – бывший пропащий, а теперь спасенный – Николай Васильевич Соболевский".