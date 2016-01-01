Чего ожидать?

Соединенные Штаты Америки можно назвать христианской страной. Где-то треть всего населения постоянно посещают церковь, хоть раз в неделю. Показательной является фраза на всех монетах и купюрах – «In God We Trust», которая дословно гласит «В Бога мы веруем». Эта фраза считается национальным девизом США. Ежедневное чтение Библии и молитва в общественных школах США (10 стихов из Писания и молитва «Отче наш») были учреждены вместе с системой общественного образования в 1836 году. Точно так же и Конституция США и многие акты отцов основателей содержат обращения к Богу. Но за последние десятилетия многое изменилось...Дочь известного американского проповедника Билли Грэма однажды участвовала в программе, посвященной событиям 11 сентября 2001 года. На вопрос ведущей: «Как Бог мог позволить такому случиться?» Анна Грэм ответила примерно следующее: «Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?»Давайте вспомним… Когда Мэдлин Мюррэй О’Хара заявила, что в школе не место молитве, мы сказали: «Хорошо». (Эта женщина добилась в 1963 году в Верховном Суде США решения о не конституционности молитв в общественных школах).Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию. Библию, в которой сказано: «Не убивай», «Не кради» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»! И мы сказали «Хорошо».Затем доктор Бенджамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к нашим детям, когда они плохо себя ведут, потому что этим мы повредим их маленьким личностям – мы можем испортить их чувство собственного достоинства. И мы сказали: «Он – специалист и знает, о чем говорит». И так мы сказали: «Хорошо».Затем кто-то сказал: «Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям». И мы сказали: «Хорошо». Тогда какой-то «мудрый» член школьного совета сказал: «Мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться, как им угодно».Тогда кто-то сказал: «Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой оценкой красоты женского тела». И мы сказали: «Хорошо». Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет. И мы сказали: «Хорошо, у них есть свобода слова».Затем индустрия развлечений сказала: «Давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и сатанизм». И мы сказали: «Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе».Ещё мы сказали, что однополые браки – это нормально. То, что Бог называет грехом – нормально?! И теперь мы спрашиваем себя, почему Бог допустил всему этому случиться? Почему у наших детей нет совести, почему они не могут отличить плохое от хорошего? Почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя? Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что, как написано в Библии: «Что посеешь, то и пожнешь».