Наука о теории эволюции

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К примеру, учёные давно исследуют способы движения насекомых с целью совершенствования робототехники. Разнообразие способов их передвижения поражает. Пауки и мухи ходят по стенам и по потолку. Некоторые насекомые бегают по поверхности воды. Учёные обнаружили, что независимо от количества ног, они всегда соединены с телом так, чтобы приходящаяся на них нагрузка была минимальной. Многие насекомые меняют способ передвижения в зависимости от ситуации. Высокоскоростная съёмка показала, что тараканы, спасаясь от опасности, убегают только на двух задних ногах, развивая скорость до полутора метров в секунду!А велико ли сходство между мозгом слизня и человека? Обнаружено, что слизень обучаем! С помощью неприятных вкусовых добавок его можно научить держаться подальше от любимой пищи, картофеля. Слизень, как и улитка, способен запоминать простую последовательность событий. Исследователи доказали, что запоминание и хранение информации у слизней происходит посредством тех же химических процессов, что и у млекопитающих. То есть, мозг слизня устроен не проще мозга кошки или собаки.Открытия при исследовании бактерий так же поразительны. Некоторые бактерии подплывают к предметам, которые им нравятся и уплывают подальше от тех, которые им неприятны. Но как они плывут? Бактерии E. coli плавают при помощи жгутиков. Шесть или восемь жгутиков, поворачиваясь одновременно против часовой стрелки, образуют подобие пропеллера со скоростью вращения до 140 оборотов в секунду! Это позволяет ей плыть по прямой, но время от времени она меняет направление вращения жгутиков, плывя в нужном ей направлении. Очевидно, что бактерия умеет находить то, что её привлекает, у неё есть органы чувств и память.Энтомологи из Тель-Авивского университета, изучая восточных шершней, обнаружили, что кожа шершня работает как солнечная батарея: нагреваясь на солнце, она вырабатывает электричество. Напряжение достигает нескольких сотен милливольт, а сила тока – несколько десятых ампера. Соединив проводками шесть шершней, исследователи смогли включить электронные часы! Выяснилось, что эта биологическая солнечная батарея лучше всего работает при температуре, оптимальной для жизни шершней. Учёные признают, что не могут объяснить, каким образом кожа шершня накапливает и передаёт электроэнергию и как эта энергия преобразуется.За сто пятьдесят лет, прошедших со времен Дарвина, наука и техника преодолели гигантский путь развития. Ученые, наконец, исследовали и структуру клетки, которую Геккель называл “простейшим соединением альбумина (или белка) и углерода”, и с удивлением обнаружили, что устройство её вовсе не такое простое, как считалось ранее. Оказалось, что клетка представляет собой сложнейшую систему, которую во времена Дарвина даже представить себе было невозможно.Известный молекулярный биолог Майкл Дентон для описания структуры клетки использует такую аналогию: «Чтобы постичь реальность жизни так, как это позволяет сделать молекулярная биология, мы должны увеличить клетку в тысячи миллионов раз, пока она не достигнет двадцати километров в диаметре и не станет напоминать гигантский лайнер размером с Лондон или Нью-Йорк. То, что откроется нашим глазам, по своей сложности и устройству не имеет аналогов. На поверхности клетки мы можем разглядеть миллионы отверстий, похожих на иллюминаторы огромного космического корабля, которые то открываются, то закрываются, позволяя бесконечному потоку веществ проникать или покидать клетку. Если бы нам довелось проникнуть внутрь через одно из таких отверстий, мы попали бы в мир высочайших технологий и невероятно сложного устройства» (Майкл Дентон, “Эволюция: кризис теории”, Лондон, BurnettBooks, 1986, стр. 328).Эти и тысячи других примеров показывают, что не существует «простых» организмов, каждый из них устроен удивительным, порой чрезвычайно сложным образом. И невозможно говорить о развитии «от простого к сложному»! От мельчайших клеток и микроорганизмов до гигантских представителей флоры и фауны мы наблюдаем гениальные инженерные решения, свидетельствующие о мудрости Сотворившего всё. Более того, люди, «подсматривая» гениальные технологии устройства живых существ, тем самым учатся у Творца!