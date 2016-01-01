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Сам Праймнат считает, что спасен только Божьей милостью. Его захватывающая история описана в книге “Выхваченный из огня” (Plucked from the Fire).Праймнат родился в Гайане. В детстве мать заставляла его ходить в церковь, но мальчик не хотел и бунтовал. Переехав в Америку, он, однако, стал посещать церковь и вскоре (в 1983 году) пережил возрождение свыше.Через несколько лет Праймнат женился и начал карьеру в “Фудзи Банке” (Fuji Bank). Через несколько лет он заведовал всеми банковскими операциями на 81 этаже Всемирного Торгового Центра (южная башня). Среди сотрудников были в основном буддисты и синтоисты. Христиан была незначительная горсточка. Праймнат пытался свидетельствовать своим коллегам, но немногие хотели его слушать.Когда самолет врезался в северную башню, Праймнат поднимался лифтом в свой кабинет. Поэтому ничего не видел и не слышал. Не успел он, однако, войти в свой офис, как посыпался град звонков. Все спрашивали, все ли с ним в порядке. Это его очень удивило. Затем он взглянул в окно… и обомлел – с северной башни сыпались охваченные пламенем обломки. Внизу их была целая гора. В северной башне находился главный офис Фудзи Банка. Праймнат пытался дозвониться до своего босса, но безуспешно. Однако ему и в голову не пришло, что в соседнюю башню врезался самолет, и она скоро рухнет.Праймнат хотел выйти из здания, но охрана остановила его. “Здание безопасно, – сказали ему. – Возвращайтесь на свое рабочее место. Сразу же по двусторонней связи объявили: “Опасности нет. Никакой эвакуации не будет”.Через минуту Праймнат поднимался на лифте. С ним ехали его сотрудники. Люди смеялись, шутили. Праймнат вышел из лифта. Он не знал, что видит этих людей в последний раз. Только он зашел в свой офис, как ему позвонила какая-то женщина из Чикаго: “Стэн! Срочно выбирайся из здания! Срочно!” Праймнат попытался успокоить ее: “Со мною все в порядке”.Разговаривая по телефону, он взглянул в окно и вдруг увидел огромный самолет, летящий прямо на него. Он мог видеть на хвосте самолета букву U. Это был “United flight 175”. Хотя до самолета было еще довольно далеко, он в своем звуконепроницаемом кабинете мог слышать вибрацию от рева его моторов. “Этот звук постоянно в моих ушах”, – признается Праймнат.В отчаянии он выкрикнул: “Господи, я ничего не могу сделать. Только Ты можешь!” – и нырнул под свой письменный стол. Самолет врезался в здание с неимоверной силой. Нижняя часть крыла прорезала офис Праймната и застряла в семи метрах от него.Из крыла вылетало пламя огня. Все стены были разрушены. В некоторых местах обвалился потолок. Сохранился только стол, под которым спрятался Праймнат. Везде висели обрывки кабелей, в разных местах трещало короткое замыкание. Праймнат боялся, что может обрушиться потолок, что его может убить электричеством, или что в любой момент может взорваться горящее крыло самолета. Где-то сверху бушевал пожар. Но Праймнат лихорадочно благодарил Бога: “Это чудо! Он сохранил меня под сенью Своих крыл”.Праймнат не знал, что пошел фатальный отсчет времени. Через час южная башня полностью развалится. Но выбраться из ловушки он не мог. Крыло самолета полностью заблокировало выход.

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Записала Алина Горобец

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Отчаяние снова завладело Праймнатом. “Господи, пошли кого-нибудь мне на помощь! – молился он. – Я не хочу умирать. Что будет с моей женой и моими двумя детьми?”Его голос услышал Брайан Кларк, который заведовал противопожарной техникой и у которого был фонарик. В это время он находился с несколькими людьми этажом ниже. Они хотели спуститься вниз по единственной уцелевшей лестнице, но женщина-охранник убедила их подняться на крышу, чтобы не задохнуться от гари.Кларк, однако, не поднялся выше 81 этажа. По его словам, он словно прирос там. Его “не отпускала” жалобная мольба Праймната. Ему казалось, что вокруг его головы находится наполненный кислородом шар, хотя все другие жаловались на гарь и едва не задыхались. В итоге все, кто поднялись выше, погибли. Они не знали, что дверь на крышу в тот роковой день оказалась заперта.Наконец, Кларк увидел через дыры в стене Праймната. Он позвал его, но бедняга полностью оглох. Праймнат, однако, увидел огонек фонарика и стал ползти в его сторону, понимая, что если “человек с фонариком” уйдет – он погиб.Праймнат прополз через три офиса и оказался перед трехметровой уцелевшей стеной. Все тело бедняги было опухшим, черным и посиневшим. За стеной он услышал голос Кларка: “Прыгни со стены. Я поймаю тебя на другой стороне”. “Я не могу”, – простонал Праймнат. Он попытался подпрыгнуть, но у него ничего не получилось. Из-за его прыжка обрушилась часть потолка. Он поднял руки, чтобы защититься от падающих обломков, и через его ладони прошли два двухдюймовых шурупа. Он крикнул от боли, почувствовав, что испытывал на кресте его Спаситель.С большим трудом Праймнат освободил ладони от шурупов. Руки сразу же распухли. Кларк убеждал его за стеной продолжать попытки перебраться через стену, но Праймнат чувствовал, что не сможет этого сделать. “Господь, если Ты хочешь, чтобы я умер, почему позволил мне выжить в моем кабинете?” – молился он. Его молитву слышал через стену Кларк.Из-за дыма и газов Праймнат начал задыхаться. Он был на волоске от смерти. Наконец, он напряг все силы и прыгнул так высоко, как только мог. И, о чудо! Он смог дотянуться до верхней части стены и даже ухватиться за край противоположной стены. Его руки сразу же схватил подпрыгнувший Кларк. Он так резко потянул его на себя, что оба кубарем покатились по лестнице. “Остановились” только этажом ниже.Одни с трудом поднялись на ноги. Кларк взглянул Праймнату в глаза и сказал: “У меня никогда не было брата. Теперь ты будешь моим кровным братом”. Они пожали друг другу руки… окровавленные руки.По пути они увидели несколько жутких сцен. Один умирающий, с переломанным хребтом и ужасной раной в голове, просил их: “Скажите моей жене, что я очень ее люблю. Мы только поженились”.В другом месте они хотели помочь одному человеку выбраться из завала, но охранник остановил их. “Сейчас прибудет спасательная команда”, – сказал он. Он не знал, что здание скоро рухнет, что не будет никакой спасательной команды. Охранник мог спастись, но остался с беднягой до конца, принеся в жертву самое ценное – свою жизнь.Праймнату и Кларку удалось добраться до холла на первом этаже. Он был полон полицейскими, врачами скорой помощи и пожарниками. Им крикнули: “Бегите на улицу Свободы! Срочно!”Однако оба побежали к церкви Троицы. Не успели они добежать, как почувствовали страшный гул и землетрясение. Обернувшись, они увидели, как обрушилась южная башня. Вихрь пыли и обломков накрыл их. Они потеряли друг друга из виду….Когда обессиленный, окровавленный Праймнат добрался до офиса жены, ее там не оказалось. Она была уже дома, уверенная в самом худшем. Поэтому, когда он позвонил ей, она не сразу ему поверила. “Не шутите так, – сказала она. – Мой муж мертв”.“Ты был в раскаленной печи, как друзья Даниила, – сказала она ему позже. – Уверена, что Бог очистил тебя от всякой скверны”.“Я не знаю, почему Бог не всегда отвечает на молитвы, но тогда, в южной башне, Он ответил невероятным образом, – свидетельствует Праймнат. – Мы узнали потом, что в последний момент самолет сделал небольшой крен. Это спасло мне жизнь. Я верю, что это произошло по моей молитве и молитве моей жены”.