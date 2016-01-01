Джанна Джессен: “Я родилась во время аборта”

Джанна Джессен: “Я родилась во время аборта”



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       Справка: Как производится солевой аборт
       По книге: The facts of life. Human Life International, 1997 LCCN96-80003
       Автор: Brian Clow, известный деятель в защиту жизни, отец шестерых детей.

       Солевой аборт производится при беременности на поздних сроках.
       Около 200 мл околоплодной жидкости с помощью иглы выкачивается и заменяется раствором соли. Ребенок оказывается погруженным в едкий раствор. Так как его глаза, кожа, слизистые оболочки носа, рта и др. сжигаются, его движения становятся отчаянными и резкими, он бьется в утробе, заходится в конвульсиях. Дитя медленно и мучительно умирает в течение нескольких часов в неизъяснимых муках от отравления, дегидратации, кровоизлияния в мозг, химического ожога. Кожа такого ребенка оказывается сожженной и ярко-красной. Извлечение трупа из утробы «матери» происходит через 24-48 часов после смерти.
       Одна из причин, по которой эта разновидность аборта используется реже, чем другие, состоит в том, что иногда, в очень редких случаях, особо выносливые дети выживают, оставшись инвалидами. Вид живого ребенка, который выглядит так, как будто его окунули в кипяток, повергает в шок «маму», которая впоследствии имеет серьезные психологические проблемы. Аборционисты предпочитают использовать те методы, которые гарантируют смерть ребенка, например хирургический аборт, сопровождающийся расчленением.
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       Моей биологической матери было 17, как и моему биологическому отцу.

       Моя мать решила пойти в «Planned Parenthood» (Планируемое Родительство) - самый большой абортарий в США, на седьмом с половиной месяце беременности, и ей посоветовали сделать солевой аборт на позднем сроке. Моя мать согласилась на этот аборт и в течение 24 часов должна была родить мертвого ребенка.

       Я родилась через 18 часов, но к всеобщему величайшему удивлению и шоку, я родилась не мертвой, а живой. Это произошло 6 апреля 1977 года в клинике Лос-Анджелеса. Я должна была быть слепой, я должна была быть обожженной, я должна была быть мертвой, но этого не произошло!

       Самое фантастическое в факте моего рождения заключается в том, что врач-аборционист не заступил еще на смену, поэтому у него не было даже возможности дальше осуществлять свои планы на меня — то есть умертвить…

       Позднее я собирала сведения о хозяине заведения, в котором делали аборт моей матери. Его клиники являются самой большой сетью клиник в США, их доход составляет 70 миллионов долларов в год.

       Он говорил в одном своем обращении пару лет назад, что «я абортировал более миллиона младенцев, и я считаю это своей страстью».

       И великое чудо заключается в том, что именно этот аборционист, чьей профессиональной обязанностью и человеческой страстью было убивать, вместо оформления документов о смерти, должен был подписать мое свидетельство о рождении. Желавшие мне смерти не поймали меня. Немой холокост не победил меня. Сообщу скептикам, которые меня слушают, в моей медицинской карте так и указано «родилась во время солевого аборта», можете проверить.

       Итак, медсестра вызвала скорую и отправила меня в больницу, что само по себе совершенно чудесно. Обычной практикой того времени (до 2002 года в моем регионе) — было прекращать жизнь выжившего в результате аборта ребенка. Сдавить горло, удушить, оставить умирать или выбросить его. Это только сравнительно недавно, 5 августа 2002 года президент Буш подписал «Акт о защите детей, рожденных живыми», чтобы покончить с убийствами абортированных.

       После всего этого меня отдали на срочное временное удочерение в семью. Когда я выросла, узнала о том, что меня в этом доме не любили.

       Так получилось, что я была ненавидима с момента зачатия самыми близкими людьми. Почему вы не любили меня, мама и папа? В последствии жизнь показала мне и тех людей, кто любил меня. Но был Тот, Кому я была дорога всегда. Это Бог – мой Небесный Отец.

       Я Его дитя. Не обижайте Божьего ребенка, ведь мой Отец – мой Заступник.



       Знаю, что в наше время не принято произносить имя Иисуса Христа, потому что от Его имени людям становится ужасно неудобно. Но я выжила не для того, чтобы всем было удобно. Я выжила для того, чтобы разбудить, чтобы растормошить и заставить задуматься о проблеме абортов.

       Итак, меня забрали из плохого дома и поместили в другой дом, прекрасный дом, дом Пенни. Пенни говорит, что к этому времени мне было 17 месяцев, во мне было 14 кг «мертвого» веса, и у меня был диагноз, который я считаю даром, – церебральный паралич. Церебральный паралич был непосредственно вызван недостаточным снабжением мозга кислородом в процессе аборта.

       А сейчас я просто вынуждена сказать это: если аборт является одним из прав женщин, где было моё право на жизнь в тот момент? Не нашлось ни одной радикальной феминистки, которая бы поднялась и завопила о том, что были нарушены мои права, и что моя жизнь фактически приносилась в жертву во имя прав женщин. У меня не было бы церебрального паралича, если бы не аборт.

       Поэтому когда я слышу отвратительный аргумент, что должны быть аборты, только лишь потому, что, может быть, ребенок будет инвалидом — ужас наполняет мое сердце.

       Есть вещи, которым вы сможете научиться только с помощью более слабых. Когда вы уничтожаете слабых, проигрываете именно вы. Господь позаботится о слабых, но именно вы будете страдать вечно. И как страшно слышать речи о том, что сильные должны подавлять слабых, должны определять, кому жить, а кому умирать.

       Какое в этом высокомерие… Разве не понимаете, что не вы заставляете ваши сердца биться? Это милость Господня поддерживает вас и дает вам жизнь, даже если вы ненавидите Его.

       Врачи сказали Пенни: «Из Джанны никогда ничего не выйдет». Но она решила не слушать их и занималась со мной три раза в день, и я начала держать голову. Ей говорили – Джанна никогда не будет делать то, не сможет иное… Но вопреки всем, я стала ходить к трем с половиной годам с ходунками и фиксаторами на ногах…

       Я хожу сегодня с легкой хромотой, но без фиксаторов и ходунков.

       Иногда я падаю грациозно, а иногда совсем не грациозно, в зависимости от ситуации. Но я считаю то обстоятельство, что я хожу сама – великим Божьим благословением. Видите, я слабее, чем многие из вас, но я обращаюсь сегодня к вам, чтобы передать вам слова ободрения и надежды.

       Надежды на то, что все во власти Божией и Бог может сделать прекрасными многие печальные вещи.

       Я встречалась со своей биологической матерью. Я простила её. Я христианка.

       Она надломленная жизнью женщина. Она пришла на мероприятие, которое я проводила, сразу после того, как оно было объявлено, и сказала: «Здравствуйте, я Ваша мать».

       Это был очень тяжелый день, и да, я терпела все это, вы, наверное, считаете меня глупой, но я сидела там и думала: "Я не принадлежу тебе, я принадлежу Христу. Я Его дитя, и я Его принцесса… Поэтому неважно, что ты, мама, сейчас говоришь в своем гневе и надломленной бесцельной ярости, я не отвечу злом и не буду нести обиду". Так я успокаивала себя.

       Очень кратко я хотела обратиться к мужчинам.

       Мужчины, вы созданы для величия. Вы созданы для того, чтоб встать и быть мужчинами.

       Вы созданы защищать женщин и детей, а не бездействовать. Если вы знаете, что убийство - это преступление, неужели ничего с этим не будете делать?

       Вы созданы не для того, чтобы использовать женщин и оставлять их одних. Вы созданы быть добрыми, великими, милостивыми и сильными. Вы должны защищать то, что правильно и хорошо.

       Бог да поможет вам.


Опусти секиру, мама, не руби!
Мое крохотное тело не губи!
Я – дыханье, я – пушинка, я – роса,
Я – твоя грустинка, мама. Я – слеза.
Седину твою поглажу в час ночной,
Слово доброе скажу тебе родной,
На твои страданья, мама, отзовусь!
Я Данилкой, Я Наташенькой зовусь!





Материал подготовил М. Швецов

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