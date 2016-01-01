Из тинистого болота…

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Рассказывает Константин:

Рассказывает Татьяна:

Рассказывает Константин:

Рассказывает Татьяна:

Рассказывает Константин:

Родился и вырос я в Заречном, в одном и том же доме, в одной и той же квартире прожил все свои без малого пятьдесят лет. В детстве был я самым обычным мальчишкой. Пока были помладше – играли в индейцев в лесу, в другие детские игры. Стали постарше – начали пробовать курить, выпивать. О будущем особо не задумывался – отучиться, отслужить в армии, жениться. Но ко времени возвращения из армии выпивка была уже привычным делом, как и у многих моих товарищей. Сейчас-то я понимаю, что было много ситуаций, когда я мог просто погибнуть в пьяном угаре, но Бог хранил меня. Например, однажды на свадьбе, пока ждали молодых, выпили «лишнего» и пошли куда-то гулять. Очнулся я в болотной трясине, что недалеко от ГПЗ-24 в Пензе. Меня медленно засасывала жижа. Откуда только силы взялись, зацепился за какую-то лодку, насилу вылез, так и пришёл на свадьбу весь грязный, мокрый, в тине… Было несколько подобных случаев. В канун 1985 года я поехал к родственникам на Украину и там встретил свою будущую жену.Я родилась и выросла на Украине, в Луганской области. В десять лет я заболела сахарным диабетом в очень тяжёлой форме, была на грани смерти. С тех пор стала инвалидом второй группы по этому заболеванию. Встретились мы с Костей и познакомились в 1985-м году в новогоднюю ночь. А через год, после переписки и встреч, он сделал мне предложение и вскоре мы поженились. Потом мы переехали в Пензу.Следующие девять лет были самыми трудными годами моей жизни. Тяжёлая болезнь, разлука с близкими, одиночество и постоянное пьянство мужа терзали меня. Костя всё больше и больше пил. Меня спрашивали – как же ты всё это терпишь? Но я не хотела его оставить, жалела его, пропадёт один. Так-то, когда трезвый, он очень хороший, добрый, заботливый, но как только выпьет – как подменили. Часто просил прощения, обещал бросить пить, но не мог. Его увольняли, он попадал в милицию, несколько раз чуть не погиб. Однажды мы ехали в поезде, и за пять минут до отправления он вдруг решил выйти на станции, прогуляться. Я почувствовала неладное, пыталась отговорить, но бесполезно. Он вышел, а я с вещами осталась одна в поезде. Когда поезд тронулся, то, не имея никаких сил, в сердце своём, стала взывать и вопить к Богу: «Господи, помоги мне. Я устала. Я ничего не могу сделать. Пусть всё будет так, как сделаешь Ты. Я больше не могу!» Через насколько минут, когда поезд уже набрал скорость, Костя вернулся. Мне этот случай никогда не забыть!Тогда я еле успел запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Сейчас я понимаю, что легко мог сорваться с тех маленьких ступенек вагона под колёса, но тогда во многих ситуациях мне было «море по колено». Пьянство вело к безрассудству, глупости и никчёмности. Таня меня жалела, она понимала, что если она меня оставит – я погибну совсем.Именно в те годы я начала в сердце своём обращаться к Богу за помощью. Несколько раз слышала об Иисусе Христе. В 1993 году попала на евангелизационное собрание и, когда пригласили к покаянию, покаялась в своих грехах пред Богом. Слёзы текли из моих глаз, а я не понимала, что происходит. Вместе с этим мы пытались обращаться к модным в то время «целителям» и экстрасенсам. Но однажды я ясно поняла в сердце своём: никто не поможет, только Бог. Стала молиться за Костю постоянно, с надеждой. Узнала, что у нас в городе тоже есть евангельские христиане, и что Костина родственница, Лена, ходит на собрания верующих. В конце января 1995 года мы договорились встретиться и вместе пойти на домашнее общение. Лена испекла пирог, и я попросила Костю донести его и проводить нас. А там дружелюбные хозяева предложили и ему зайти вместе с нами!Общение с верующими Косте нравилось. Мы читали Евангелие, молились, пели, разговаривали. Костя стал постоянно ходить со мной, уже без повода в виде пирога. По мере знакомства с истинами Евангелия, становилось понятно, что живём мы неправильно. Мы стали ездить на богослужения в Пензенскую Церковь. В конце одного из богослужений священнослужитель пригласил выйти вперёд для молитвы тех, кто хочет попросить у Бога прощения за свои грехи и помощи для освобождения от них. Мы вышли вперёд, и за нас молилась вся Церковь! Я долго ещё боялась, что всё вернётся. Молилась: «Господи, пусть рядом с ним будет хоть океан спиртного, только бы Костя не сделал ни глотка!» Но Костя больше не пил, и я испытывала огромное облегчение.Обратившись к Богу, поверив в Иисуса Христа, я стал испытывать отвращение к спиртному. Какое-то время ещё мог, по просьбе друзей, принести алкоголь из магазина для друзей, но потом понял, что и это – неправильно. Отказался совсем. Однажды был на поминках. Когда мне налили, стал колебаться – такая ситуация, неудобно отказываться. Взял в руку стакан, вдруг чувствую, что руку свело, и я испугался. И не стал!С тех пор у нас всё переменилось. Вскоре Господь крестил нас Духом Святым. Несмотря на болезнь и инвалидность Тани, Господь дал нам в 1998 году сына, Сергея. Врач тогда называл чудом, что Татьяна смогла самостоятельно выносить и родить здорового ребёнка. А мы благодарили Бога! Бог восстановил нашу семью, скоро уже 28 лет со дня нашей свадьбы. Сейчас мы вместе с женой трудимся в Церкви, посещая собрания в разных населённых пунктах области. Труда много, надо всё успевать – и для дома, и для других. Работаю на заводе, все знают, что я – непьющий, христианин. Мои пока ещё неверующие знакомые удивляются – что со мной произошло? А я рассказываю им о Господе Иисусе Христе, Который и сегодня спасает людей от греха и погибели! Слава Богу!