Причина многих разводов

Мужчины и женщины, которые возлагают всю вину за житейские неурядицы на партнера по браку - это духовные калеки. Мы сами разрушаем наши взаимоотношения, потому что живем под влиянием лжи. Мы внушили себе, что имеем право на счастье и что наш партнер по браку обязан заботиться о нашем счастье. Опасность такого взгляда состоит в том, что в случае потери счастья и удовлетворенности ответственность за это мы возлагаем на других.Многие браки сегодня разрушаются потому, что мужчины и женщины не находят в браке ожидаемого счастья. Один такой разведенный муж сказал мне: " Пусть Господь благословит мою дорогую жену. Она действительно много старалась. Я отдал ей три лучших года моей жизни и надеялся, что она научится понимать меня и помогать мне, по-настоящему чувствовать во мне мужа. Но она просто этого не могла. Она не знала, как сделать меня счастливым".Возможно, этот мужчина женится еще пару раз и каждый раз будет надеяться, что новая жена создаст ему то, чего не смогли другие. Так они в отчаянии пытаются найти партнера, которому удастся сделать их счастливыми, как они этого ожидают. Однако, это удается редко.Ваше разочарование и неудовлетворенность будут возрастать с каждым новым партнером. В действительности ни один человек на земле не может сделать вас совершенно счастливым. Благодаря тому, что Бог делает в вашей жизни, вы должны понять ценность вашей личности.Христианский брак состоит не из двух полуличностей, которые пытаются стать одной целой личностью, но из двух самостоятельных личностей, связанных посредством Духа Святого. Каждый из двух партнеров должен найти в Иисусе Христе свою собственную неповторимость, свое собственное назначение и свою собственную жизнь, иначе брак не будет продолжительным, как должно.Почему вы даете другому человеку разрушить вашу жизнь?Почему вы должны позволять, чтобы другие своими поступками похищали ваш мир и радость?Почему бы вам не стать личностью, противостать жизненным обстоятельствам и сказать: "Я не стану падать духом из-за того, что делают другие. Я хочу по милости Божьей стать самостоятельной личностью и найти осуществление моей жизни в Иисусе Христе. Я не стану больше в других людях искать смысл своей жизни. Я хочу иметь такую удовлетворенность, которая не разобьется вдребезги, если другие меня разочаруют".