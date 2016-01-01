Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
ВОПРОС: Почему страдают верующие люди, как и неверующие в Бога? Ведомо ли это Богу? Отчего Пастырь, пасущий стадо свое, не бережет его?
Ответ: Все, допущенное Богом в нашей жизни, содействует нам ко благу. Написано: "Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу… Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас" (Рим 8:28, 35, 37). Во всех трудных обстоятельствах жизни Бог всегда пребывает с нами. Он дает силы преодолеть все трудности, утешает и поддерживает нас: "Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше" (2-е Кор 13-5). Во время страданий Бог испытывает нас. Мы часто не видим выхода из создавшегося положения. Бог допускает это для того, чтоб мы научились уповать на Него, а не надеяться на свои силы. Бог желает прославиться через нас, когда мы все свои заботы возложим на Него: "Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит" (2-е Кор 18: 10).
Бог посылает страдания и скорби часто для того, чтобы испытать нашу веру, чтобы научить нас терпеть, сострадать, быть милосердными, понимать страдания других: "С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого не-достатка" (Иак 1:2-4).
Кроме этого, мы нередко согрешаем, и для того, чтобы нас исправить, Бог наказывает нас, как Отец Своих детей: "Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами" (Евр 12:6-7).