Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Все, допущенное Богом в нашей жизни, содействует нам ко благу. Написано:. Во всех трудных обстоятельствах жизни Бог всегда пребывает с нами. Он дает силы преодолеть все трудности, утешает и поддерживает нас:. Во время страданий Бог испытывает нас. Мы часто не видим выхода из создавшегося положения. Бог допускает это для того, чтоб мы научились уповать на Него, а не надеяться на свои силы. Бог желает прославиться через нас, когда мы все свои заботы возложим на Него:Бог посылает страдания и скорби часто для того, чтобы испытать нашу веру, чтобы научить нас терпеть, сострадать, быть милосердными, понимать страдания других:Кроме этого, мы нередко согрешаем, и для того, чтобы нас исправить, Бог наказывает нас, как Отец Своих детей: