Внимание! Опасно для жизни!

______________________________________________

______________________________________________

- Дядя, поздравь меня! Я выдержал экзамен на аттестат зрелости!

- Прекрасно, - ответил дядя, - скажи мне, что ты дальше хочешь предпринять?

- Дальше, - говорит юноша, - дальше я буду учиться, я хочу стать юристом.

- Хорошо, - сказал дядя, - а потом?

- Ну, а потом я стану заседателем суда первой инстанции.

- Хорошо, - сказал дядя, - а потом?

- Потом я стану заседателем земельного суда.

- Хорошо, - сказал дядя, - а потом?

- Ну, дядя, потом я женюсь и обзаведусь семьей.

- Хорошо, - сказал дядя, - а потом?

- Да, а потом я, видимо, стану великим человеком, председателем земельного суда или первым прокурором.

- А потом?

- Да, дядя, - юноша начал нервничать, - потом я когда-нибудь состарюсь и пойду на пенсию.

- Хорошо, - сказал дядя, - а потом?

- Ну, тогда я перееду в красивую местность, построю домик и буду разводить землянику.

- Хорошо, - сказал дядя, - а потом?

Юноша рассердился:

- Потом я однажды умру.

- Так, - сказал дядя, - а потом?

Юноша перестал смеяться. Он смертельно испугался:

- Потом я умру, а - потом?

- А потом??? - спросил дядя.

- Дядя, - ответил он, - об этом я еще никогда не задумывался.

– Ты сдал экзамен на аттестат зрелости и так неразумен, что думаешь только от сих до сих? Не должен ли человек, которому Бог даровал разум, думать немного дальше? Что будет потом?

Юноша быстро возразил:

- Дядя, о том, что будет после смерти, никто не знает!

- Это не так, мой мальчик, есть Некто, Кто определенно знает, что будет после смерти, это Иисус. И Он сказал: „Пространен путь, ведущий в погибель, узок путь, ведущий в вечную жизнь». После смерти наступит Божий суд. И можно погибнуть или спастись.

Когда я задумываюсь над этим, мне часто приходит мысль: „Ну что за жизнь, даже спокойно умереть не дадут“. Теперь представьте себе: сегодня в 10 часов с Вами происходит несчастье, и вы умираете. Это ведь вполне возможно. Где Вы тогда будете в 11 часов? Что с Вами будет тогда? Думали ли Вы об этом когда-нибудь?Вам небольшую историю. Один молодой человек пришел однажды к своему старому дяде и говорит:Я должен Вам сказать, что недостаточно строить жизненные планы до гробовой доски. Следует спросить, а что будет после? Если мне нужно отремонтировать пару башмаков, я иду к сапожнику! Но если мой автомобиль потерпел аварию, я иду не к сапожнику, а к автослесарю.То есть я всегда обращаюсь к специалисту. А если мы хотим знать, что будет после смерти, то обращаемся к первому попавшемуся или полагаемся на свои собственные мрачные мысли. Не следовало ли нам с этим важным вопросом обратиться к специалисту?! А это - Сын Божий, который пришел из другого мира. Он умер на кресте и воскрес. Он знает свое дело. И Он сказал: „Ты можешь попасть в ад! Но ты можешь попасть и на небо!“ И если 25 профессоров мне сегодня будут доказывать, что со смертью все кончается, то и тогда я скажу: „Я глубоко уважаю ваши высокие звания, но вы не специалисты этого дела. Вы еще не были на небе. Но я знаю Одного, Кто там был: Иисуса. И Он говорит об этом иначе“.Люди сейчас живут на свой страх и риск, как будто со смертью все кончено, или как будто само собой разумеется, что попадут на небо, если приняли крещение и после их смерти над их мертвым телом произвели обряды и церемонии в церкви. Однажды ад будет кишеть такими людьми! Понимаете ли Вы, что находитесь в острой, серьезной опасности для жизни? Все мы рано или поздно предстанем пред Божьим судом.Я должен Вам открыто признаться, что эта мысль когда-то явилась причиной моего примирения с Богом. Будучи молодым человеком, я никогда не думал, что однажды буду проповедником. Во время Первой мировой войны я был молодым офицером. У нас в полку были очень большие потери. Однажды мы с другом сидели в окопе. Мы ждали приказа о наступлении и рассказывали друг другу пошлые анекдоты. Когда я закончил рассказывать анекдот, мой друг не засмеялся. „Почему ты не смеешься?" - спросил я. Тут он падает, и я вижу, что он мертв. Маленький осколок гранаты угодил ему прямо в сердце. Я стою у трупа друга, и в тот же момент передо мной встает вопрос: „Где же он теперь? Я и сейчас еще вижу себя, стоящим у окопа, когда меня, как бы резким светом, ярче атомного взрыва, осенило: „Он стоит сейчас перед судом святого Бога!“ Следующим открытием было: „Если бы мы сидели наоборот, тогда я бы сейчас стоял перед Божиим судом!“ Перед Богом, Который явил Свою волю и издал законы, которые я все преступил. Так же, как преступили их и все вы!Есть люди, грехи которых вопиют к небу, но они все же говорят: „Я праведник и никого не боюсь!“ Какая ложь! В то мгновение я знал: я преступил все законы Божии. И если выстрел сейчас угодит в меня, то и я предстану пред Богом! Мне стало ясно, что тогда я попаду в ад. И после долгих лет я впервые сложил руки в молитве: «Мой Бог, не дай мне погибнуть прежде, нежели я буду уверен, что не попаду в ад!» Я стал искать, как же можно примириться с Богом. Однажды мне в руки попал Новый Завет. Я просто листал его, потому что был с ним не знаком. Мой взгляд упал на одно единственное предложение: „Иисус Христос пришел в мир спасти грешников". Это было как удар молнии. „Грешник - это я", - этого мне больше объяснять не нужно было. Не хотите ли и Вы, наконец, прийти к тому, чтобы пред Богом и людьми признать себя грешником? Бросьте свои фальшивые оправдания! В тот момент я хотел быть спасенным! Но я не знал точно, что это означает. Я понял одно: быть спасенным - означает освободиться из того состояния, в котором я находился, примириться с Богом. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Если Иисус может это совершить, то мне нужно найти Иисуса! Прошло еще несколько недель. Я пытался найти кого-нибудь, кто бы мне мог показать Иисуса. И тогда я сделал то, что советую и Вам. Мы опять были в наступлении. Я уединился в одном полуразрушенном доме, упал на колени и воскликнул: «Иисус! В Библии сказано, что Ты пришел от Бога спасти грешников, я тоже грешник. Я и на будущее ничего Тебе не могу обещать, потому что у меня вздорный характер. Но я не хочу попасть в ад, если пуля угодит в меня. И поэтому, Иисус, я доверяю Тебе всего себя от темени до подошвы. Соверши со мной то, что Тебе угодно!» При этом ничего чрезвычайного не произошло, но я нашел Господа, которому я и теперь принадлежу. Тогда мне было 18 лет, и с каждым днем мне все больше открывалось, в какой большой опасности для жизни находятся люди. Живут без прощения грехов!Знаете ли Вы о том, прощены Вам грехи или нет? Как Вы хотите предстать пред Божьим судом?! Люди живут без мира с Богом. Живут без желания измениться. Внешне они могут иметь незначительную христианскую окраску, внутри - жалкое, бедное, непримиренное, невозрожденное сердце! Слышите? - Бог не хочет, чтобы мы устремлялись в ад! Бог хочет, чтобы все люди спаслись и познали истину. И поэтому Он послал Своего Сына. Но, друзья мои, тогда мы должны прийти к Иисусу. Тогда мы должны Ему принадлежать.Некоторые люди уверены в своей праведности. Милые друзья, я бы не хотел ссылаться на свою праведность. Напротив, я знаю, что как раз тогда, когда я на нее ссылаюсь, моя жизнь находится в величайшей опасности. Будьте уверены, мы все предстанем пред Божиим судом! И я хотел бы вас предупредить. Мне становится не по себе, когда я думаю, как беспечно идут люди навстречу Божьему суду! Я знаю, что весть о Христе сегодня слушают без желания. Когда я говорю: „Без покаяния пред Иисусом ты попадешь в ад“, - мне с усмешкой отвечают: „Ад - это средневековое понятие. Его не существует!" И они продолжают жить так, как будто никогда не умрут.Бог уже однажды предал землю страшному суду. Тогда спасся только один человек со своей семьей. Его звали Ной. Бог повелел ему строить ковчег прежде, чем исполнится приговор. Знаете ли Вы историю о потопе? Итак, перед исполнением приговора Бог повелевает Ною: „Войди ты и все семейство твое в ковчег!“ Ной вошел, и Бог затворил за ним двери.Мир приближается к Божьему справедливому суду. Но есть ковчег спасения - милость, которая нам предлагается в Иисусе. Он пришел из мира Божьего в наш жалкий мир. Он умер за нас на кресте! Послушайте, если Бог Своему Сыну позволяет умереть ужасной смертью на кресте, то это, наверное, что-нибудь означает! Этим путем приобретено искупление, спасающее самого большого грешника! Он воскрес из мертвых. Иисус - ковчег спасения!Друзья мои, до ковчега спасения всего один шаг! Выйдите из зоны, опасной для жизни, предайтесь в руки Иисуса. Но этот шаг не так уж прост. Он означает разрыв со своим прошлым. Но - слышите ли? Дешевле не обойтись!!!У меня есть друг, он бизнесмен. Недавно его пригласил один фабрикант, у которого была прекрасная вилла в чудесном парке. Там было около сотни гостей. В суматохе праздника мой друг, повстречавшись с хозяином, говорит: „Как хорошо Вам живется! Вы - король! Такое имение! Большая фабрика! Славная жена! Очаровательные дети!“ Хозяин ответил: „Да, Вы правы, мне живется хорошо“. Но вдруг он помрачнел и сказал: „Но только не спрашивайте, как выглядит здесь, внутри. При этом он указал на свое сердце.Когда я прохожу по улицам, я часто думаю: „Если бы люди были хоть немного более честными, то остановились бы и кричали: «Не спрашивайте, как выглядит здесь, здесь, в моем сердце! Там нет мира! Там грех, не дающий покоя душе!»Лишь Один может нас исцелить. Представьте себе! Бог видит наше убогое состояние. Сами по себе мы не можем приблизиться к Богу, но Он по Своей великой любви снизошел к нам в Иисусе: „Ибо так возлюбил Бог этот мир...“ Я бы его не возлюбил, я бы изрубил этот мир, полный грязи, зла и глупостей. Но Бог его возлюбил! Скажите-ка, что Бог еще может сделать большего для Вас, как отдать Сына Своего на смерть, чтобы Вы имели жизнь вечную?!Бог сказал Ною: «Войди в ковчег!» Так и я Вас прошу прийти к Иисусу! Он близко! Вы можете беседовать с Ним, Вы можете излить Ему свою душу, Вы можете получить спасение и жизнь вечную от Него и быть уверенным в завтрашнем дне!