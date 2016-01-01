Белая ворона
Вороны чёрным цветом говорят: «Ты белая.
О, как не современен твой наряд — ты смелая.
Вороной белой быть и стыд, и смех — ты странная.
И перья у тебя не как у всех — все равные.
Ты хочешь отличаться от других — ишь важная.
Вороны чёрные тебе враги — не страшно ли?
Они и засмеют и заклюют, запачкают
И перья белые твои помнут — заплачешь ты.
Как все, вороной чёрной стань, не мучайся.
Ты с крыши сажу чёрную достань - получится.
Ты сажей этой крылья перекрась до пёрышка.
Тогда без страха в стаю чёрных влазь — ты чёрная.
И не посмеют клюнуть и толкнуть — ты равная».
-- «Вам никогда меня не обмануть — я странная.
Над крыльями смеются? Ну и пусть! Да, белые!
Клюют за белый цвет — я не боюсь, я смелая!
Кому-то режет глаз взмах белых крыл, не нравится.
Меня Бог птицей белой сотворил — я радуюсь!
Чужая, знаю, средь вороньих стай и лишняя,
Но не хочу вороной чёрной стать, всё ближе мне —
Вот этот чистый-чистый белый цвет, роднее цвета не было и нет».
Вечерний час и солнышко зашло. Не верится:
Мелькнуло чьё-то белое крыло и светится.
Ещё, ещё я вижу белых птиц - все в воздухе.
Взлетаю к ним. О, сколько милых лиц! Мы к Господу!