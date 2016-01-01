Белая ворона

Вороны чёрным цветом говорят: «Ты белая.

О, как не современен твой наряд — ты смелая.

Вороной белой быть и стыд, и смех — ты странная.

И перья у тебя не как у всех — все равные.

Ты хочешь отличаться от других — ишь важная.

Вороны чёрные тебе враги — не страшно ли?

Они и засмеют и заклюют, запачкают

И перья белые твои помнут — заплачешь ты.

Как все, вороной чёрной стань, не мучайся.

Ты с крыши сажу чёрную достань - получится.

Ты сажей этой крылья перекрась до пёрышка.

Тогда без страха в стаю чёрных влазь — ты чёрная.

И не посмеют клюнуть и толкнуть — ты равная».

-- «Вам никогда меня не обмануть — я странная.

Над крыльями смеются? Ну и пусть! Да, белые!

Клюют за белый цвет — я не боюсь, я смелая!

Кому-то режет глаз взмах белых крыл, не нравится.

Меня Бог птицей белой сотворил — я радуюсь!

Чужая, знаю, средь вороньих стай и лишняя,

Но не хочу вороной чёрной стать, всё ближе мне —

Вот этот чистый-чистый белый цвет, роднее цвета не было и нет».

Вечерний час и солнышко зашло. Не верится:

Мелькнуло чьё-то белое крыло и светится.

Ещё, ещё я вижу белых птиц - все в воздухе.

Взлетаю к ним. О, сколько милых лиц! Мы к Господу!





