Настоящая свобода

Настоящая свобода


          История, которую я хочу вам рассказать, не обо мне, и не о том, какой я – это свидетельство славы Божией, явленной в моей жизни. И рассказать её я хочу для того, чтобы прославить Его! Путь, который привел меня к Богу, был не прост.

         Меня зовут Дмитрий. Мне 25 лет. Родился и вырос я в Пензе, в полноценной и благополучной семье. Мои родители уверовали в Бога, когда мне было всего несколько лет. Почти всё моё детство прошло в Евангельской Церкви, среди христиан. Мне нравилось в воскресной школе, нравилось дружить с другими детьми из верующих семей.  Я с детства знал о Господе Иисусе Христе, читал Библию, обращался к Богу в молитвах. Но в тринадцать лет я перестал ходить в воскресную школу и оставил и Церковь, и веру.

         Почему? Трудно сказать. Тяжело было плыть против течения, быть «белой вороной» в школе и на улице. Хотя именно «белой вороной» и надо было быть… Хотел жить как все, иметь ничем не ограниченную свободу, удовольствия, авторитет – в школе, во дворе, на улице. Но тогда я не видел и не знал тех страшных последствий этой «свободы», не слушал близких людей, умудрённым печальным опытом. Я был молод, горяч и амбициозен. Мне казалось, что передо мной открыты все двери. И мне не нужен был Бог.

         Когда я подрос, стало больше возможностей и я этим воспользовался. Вначале всё было очень даже неплохо: я начал  подрабатывать. Но полученные средства не приносил домой, а тратил на свои «развлечения». У меня появилось много друзей, я почувствовал внимание со стороны девушек, увидел радужные перспективы. Но вместе с тем я почувствовал и вкус нечестных денег, в моей жизни появились сигареты, алкоголь. Следом за этим я попробовал наркотики, начал участвовать в «разборках», окунулся в разврат. Появились проблемы с законом. О Боге почти не вспоминал. Но в самые трудные моменты обращался к Нему, как к «лампе Алладина», а получив помощь, забывал о Нём опять. А Он обо мне не забывал, и нес на Своих руках! Только теперь я осознаю, сколько раз Он меня спасал от гибели! Сколько раз меня беспощадно били, откуда я только не падал и не прыгал, как я только не разбивался! Меня хотели отвезти в лес для расправы; бывало, что доставляли в больницу и зашивали ножевые ранения. У меня были серьёзные травмы головы и позвоночника; было, что я терял память и способность говорить… Сколько раз я мог умереть от наркотиков. Чего только не произошло со мной за это время...  Но Господь хранил меня. Многие мои знакомые просто не выдержали такой жизни: кто разбился, кто утонул, кто повесился, кто пропал, кто умер от наркотиков, у кого остановилось сердце… И когда я однажды осмотрелся вокруг себя, я был шокирован. Мне было 23 года. Что я делаю на этих развалинах?! Что будет дальше?!..

         Тогда я принял решение вернуться в Церковь, попытаться всё изменить. Я стал посещать все служения, ездил на молодёжные конференции. Но здесь меня подстерегали другие проблемы, такие, к которым я не был готов. Чем больше я пытался приблизиться к Богу, тем больше враг человеческих душ меня обвинял. Чувство вины просто сжигало меня изнутри, и я ничего не мог с этим поделать. Как я мог подойти к пастору Церкви, который знал меня с детства, и исповедоваться во всех беззакониях, о которых я никогда никому в жизни не собирался рассказывать?! Я не мог открыться никому из людей, а в прощение Христово я уже почти не верил. У меня была куча масок, и я утопал во лжи. Пытался забыться и уйти от реальности. Я был рабом греха. Мир меня не отпускал…

         Так я оказался на перепутье, где решалась моя судьба. Мне и раньше предлагали поехать в христианский реабилитационный центр, но я всегда отказывался, считая, что это не для меня. Но в то время я был в такой ситуации, что у меня практически не оставалось выбора – мне грозила тюрьма. Я буквально возопил к Богу, я сказал Ему, что готов поехать в реабилитационный центр, если Он даст мне такую возможность. И Он помог мне! Он дал мне возможность поехать в Воронежский реабилитационный центр.

         Бывает, что после тяжелой болезни человек заново учится ходить. Так же и я в ребцентре заново учился нормально жить, общаться с людьми, верить в Бога. Здесь я нашел настоящую свободу – свободу от греха, от вины, от стыда. Я понимаю, что в жизни ещё может быть много трудностей и проблем. Но я больше не собираюсь опускать руки и плыть по течению, ведь надо не только принять это Божье спасение, но и сохранить его. Однажды я был впечатлен призывом апостола Павла, прозвучавшим ко мне со страниц Нового Завета: «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр 12:4).

         Надеюсь, что это свидетельство поможет кому-то, оказавшемуся в подобной ситуации. Свобода есть, но она есть только у Бога! Свобода от греха, от вины, от стыда – это и есть настоящая свобода!


 

 

 

Д. Маттис

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ВЫПУСК 55 2014\3