Жизнь после смерти

Что именно происходит с человеком после физической смерти? Библия говорит, что будет воскресение, окон¬чательный суд и вечность: для одних - на небесах, а для других - в аду. Но что происходит в промежутке между смертью и воскресением? Промежуточное состояние — это то, что происходит с человеком после смерти и до воскресения в новом теле. Те, кто находится в этом состоянии, осознают свое положение, понимают, где они, и ощущают ход времени. Это состояние неокончательное, они ожидают воскресения и перехода в вечность в новом бессмертном теле.





Библейское подтверждение реальности промежуточного состояния.



Мы обратим внимание на два главных факта: первый — что после смерти люди действительно продолжают осознанное существование, второй — что в этом состоянии находятся их души, отделенные от тела.



Посмотрим внимательно на некоторые тексты Писания. В Евангелии от Матфея описано преображение Христа: «...и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие» (Мф. 17:2-3). Они беседовали с Иисусом — зна¬чит, они были живы и находились в сознании.



В этом же Евангелии Иисус учит: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф 10:28). Из этих слов ясно следует, что душа (или дух) может быть отделена от тела и что после физической смерти она продолжает существование, независимое от тела.



Так же Христос рассказал притчу о богаче и Лазаре. Оба умерли и, находясь в сознании, продолжали существование. Иисус в этой притче подтверж¬дает реальность промежуточного состояния, в котором умершие пребывают в сознании. «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лук.16:22-24). Упоминание частей тела (глаза, пальца, языка — стихи 23-24) показывает, что даже дух человека имеет вид и форму, схожую с его телом.

В Лк. 23:42-43 приводится просьба разбойника на кресте: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» и ответ Иисуса: «Истин¬но говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Текст свидетельствует о том, что после смерти душа продолжит существование отдельно от тела, осознавая это. Обещание Христа разбойнику свидетельствует о том, что в раю будут находиться отделенные от тела души. На эту мысль наводит то об¬стоятельство, что Сам Христос находился в раю, не имея тела, потому что воскрес Он только на третий день. Значит, и разбойник в раю находился в бестелесном состоянии.

Вскоре после этого обещания разбойнику, перед самой смертью, Иисус, «возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46). Побиваемый камнями Стефан, умирая, также призывает: «Гос¬поди Иисусе! прими дух мой» (Деян. 7:59). Эти тексты свидетельствуют, что дух продолжает существование и после смерти тела.

В Фил. 1:21-24 Павел утверждает, что рад «оставаться во плоти», если таким образом можно послужить Христу в этой жизни. Но что касается собственного желания Павла, то он предпочел бы «разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Фил.1:23). Эту мысль Павел выражает следующим образом: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобре¬тение» (Фил.1:21). С точки зрения грамматики между словами, переведенными как «разрешиться» и «быть со Христом», существует тесная взаимосвязь. Это значит, что в тот же самый момент, когда он (апостол) разрешится, то есть умрет, он будет со Христом.

Еще один очень важный текст — 1 Фес. 4:13-18. Павел пишет, что христианам не нужно скорбеть по тем верующим, которые умерли, потому что когда Иисус вернется, «...то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». При этом «...мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхи¬щены будем на облаках в сретение Господу на воздухе». Из этого текста следуют два очень важных вывода в отношении промежуточного состояния. Во-первых, умершие христиане пребывают в присутствии Христа, так как при Втором Пришествии Бог их «приведет с Ним». Во-вторых, когда верующие умирают и входят в присутствие Христа, они находятся в бестелесном состоянии до Второго Пришествия, во время которого «мертвые во Христе воскреснут», то есть получат но¬вые тела.

Одно из самых ясных упоминаний о промежуточном состоянии содер¬жится в Откр. 6:9-10. Иоанн пишет: «Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возо¬пили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Речь здесь идет, конечно же, о бестелесных духах, которые находятся в полном сознании и ощущают ход времени в ожидании Судного Дня. Иоанн особо упоминает, что это души убиенных, то есть мертвых. Он пишет, что видел не просто людей, а души людей. Они находятся в сознании, о чем свидетельствует то, что они осознают свое состояние, задают Богу вопросы и получают на них ответ (стихи 10-11). Они также находятся во времени; Судный День для них все еще в будущем, что видно из их вопроса: «Доколе?»

Итак, во всех вышеупомянутых текстах из Священного Писания мы видим, что внутренний человек, душа (или дух) человека будет существовать и после смерти тела, осознавая свое состояние и ожидая Судного Дня.





Бестелесность



Главная особенность промежуточного состояния — бестелесность: наши души, или духи, будут существовать без физических тел. Это состояние неестественно для человека, и до грехопадения Адама и Евы было невозможным, которому от сотворения дана вечная гармония тела и духа. Смерть физического тела и его отделение от души стали последствиями греха. Душа (или дух) сохраняет все особенности нашей личности. Поэтому даже вне тела мы обладаем всеми личностными особенностями, которые были до смерти.

Не будем забывать, что хотя ангелы по при¬роде своей бестелесные духи, каждый из них — личность в самом полном смысле этого слова. Бесплотные ангельские духи так же обладают види¬мой формой. «И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом…» (Откр.8:2), «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему» (Откр.22:8).

То, что в промежуточном состоянии будут существовать только наши духи, вовсе не означает, что у нас не будет ни вида, ни формы. Наши органы чувств не позволяют нам видеть духовных существ (то есть анге¬лов), но в своем (духовном) мире ангелы обладают формой и цельностью. Подобно ангелам, каждый из которых имеет свой вид, наши духи тоже будут иметь вид, который, скорее всего, подобен нашему земному телу. Мы не будем аморфными сгустка¬ми энергии или бесплотными разумами, способными только к умственной деятельности. Как духовные существа мы будем существовать в духовном пространстве и сможем общаться со всеми другими его обитателями.

Нужно помнить, что это бестелесное существование — всего лишь промежу¬точное, временное состояние. Во время Второго Пришествия наши души получат тела, пригодные для жизни на новых небесах и новой земле, мы станем совершенными. Но до Второго Пришествия мы новых тел не получим, не следует думать также, что наши умершие близкие уже находятся в новых телах.





Мука или блаженство



Все находящиеся в промежуточном состоянии будут отделены от тел и будут осознавать, что происходит. Но то, что ожидает в промежуточном состоянии спасенных, будет разительно отличаться от участи беззаконни¬ков. Вышеупомянутые тексты ясно свидетельствуют о том, что одних ждет блаженство, а других — мука. Притча Иисуса о богаче и Лазаре не оставляет надежды на то, что люди могут перейти из ада на небеса, после того как они умерли. Хотя богач и взывал из ада: «Я мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16:24), - Авраам ответил ему: «...между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лук.16:26).

Для искупленных же в промежуточном состоянии уготовано блаженс¬тво. «Совершенство» еще не наступило, особенно если учесть, что они все еще находятся в «раздетом» состоянии, то есть души существуют вне тел. Но и это состояние несравненно лучше нынешнего, потому что они пребывают со Христом, в Его присутствии, в общении с Ним. Сейчас мы даже и представить не можем все то, что готовит нам это состояние, но мы знаем, что оно превосходит все наши мечты.

Промежуточное состояние означает блаженство для одних и муку для других.