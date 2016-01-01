Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»





Вопрос: Здравствуйте. Если можно, ответьте на следующий вопрос. Я живу с женщиной, у которой есть ребенок, зачатый ей от другого мужчины в гражданском браке (то есть официально они не были женаты). Разошлись они, потому что ее мужчина начал ей изменять. Вопрос: есть ли в моем действии какой-либо грех или неправильность с точки зрения христианства?



Ответ: В Вашем вопросе непонятно, что значит "живу с женщиной" - создали ли вы семью и расписались в загсе, или у вас так называемый "гражданский брак"? Жениться на женщине с ребенком Вы имеете полное право. Она жила до Вас с мужчиной без регистрации брака, и это называется в Библии блудом. Когда мужчина и женщина "живут", не заключая брак и не создавая семьи, они грешат. В четвертой главе Евангелия от Иоанна описана беседа Иисуса Христа с женщиной, живущей в "гражданском браке": "...Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала" (Ин 4:16-18). Проблемы "гражданского брака" в непослушании Богу и гордости сердца, ложной "независимости" и эгоизме. Семейный союз, согласно Библии, должен быть совершенно чист, законен и построен на взаимной любви и благословлён Богом. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр.13:4).



Поэтому если у вас сейчас зарегистрированный брак и ребёнок Вашей жены стал вашим общим ребёнком и Вы любите его и воспитываете его в наставлении Господнем и сами веруете, то можно только порадоваться за Вас!



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Вопрос: Если человека по тем или иным причинам отчисляют от церкви, либо он сам добровольно отошёл по каким-то причинам, вычеркивается ли он из книги жизни? Как я понимаю, в книгу жизни записывает только Бог, значит ли это, что Бог записывает и вычеркивает приходящих, уходящих, вновь вернувших и т.д.?



Ответ: Давайте разделим понятия исключения из Церкви и отлучения от Церкви. Исключение из поместной Церкви может происходить по разным причинам. К примеру, по причине смены места жительства и переезда человека в другой город или в виду перехода в другую поместную общину, в которой он теперь будет состоять членом Церкви. Главная составляющая исключения - это отсутствие греха как причины наложения взыскания на человека. При исключении человека больше не считают членом поместной Церкви, и он уходит как правило в другую Церковь или в группу верующих людей. И если нет греха, то и из Книги жизни человек не может быть вычеркнут. «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из Книги Жизни» (Откр.3:5). Но если человек, как Вы пишете, ушел добровольно из Церкви и не примкнул ни к какой другой Церкви и не ходит на богослужения, (в таком случае, скорее всего, у него есть или обида, или какой-то грех), то он через короткое время совсем ослабеет в вере, вернется к мирской жизни и, как следствие, может потерять и спасение.



Отлучение от Церкви – это нечто иное, это один из видов церковного взыскания, накладываемого на человека, который согрешил грехом достойным отлучения. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас» (1Кор.5:11-13).



Данное место Священного Писания говорит о том, что если человек грешит грехом к смерти, то Церковь не просто имеет право, а обязана осудить поступок «внутреннего», т.е. члена Церкви.



Таким образом решение Церкви об отлучении, является следствием греха в жизни человека. Отлучение от Церкви или «извержение из среды», это вынужденный шаг, который делается ради нераспространения греха в Церкви и ради вразумления и порицания самого грешника, который не оставляет грех.



Церковь не берет на себя полномочий распоряжаться вечностью души. Это право принадлежит исключительно Богу. Но пребывающий в грехе человек предоставляется суду со стороны Бога - «внешних же судит Бог».

Подводя итог, скажу, что именно греховная жизнь является причиной двух последующих действий:

Первое действие - это изглаживание Богом имени человека из Книги Жизни «Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей» (Исх.32:33).

Второе действие - решение общины об отлучении от Церкви. «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас» (1Кор.5:13).





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Вопрос: Добрый день. Вчера на моих глазах погибла девочка. Я поехал в церковь, чтоб поставить за нее свечку, при покупке свечи в храме мне сказали, что если она была некрещенной, то ты будешь гореть в аду, если поставишь за нее свечку. Итак, МОЖНО ли ставить свечку за погибших некрещеных? И можно ли некрещеному ставить свечу?



Ответ: Эти представления не соответствуют истине Библии. В Новом Завете написано так: "Человекам положено однажды умереть, а потом суд" (Евр.9:27).



Это и другие места Писания говорят о том, что место обитания человека после смерти определяется ДО смерти, пока человек жив. Библия вполне определённо учит, что люди не верующие в искупительную жертву Иисуса Христа, и Его Евангелие, не раскаивающиеся в своих грехах - погибнут. Верующие - спасены будут. Это можно сравнить с судебной амнистией. Да, все люди виновны перед Богом в своих грехах, но те, кто осознают это и просят прощения, и ищут выхода - получат прощение и найдут выход. Поэтому в Евангельских Церквях во всем мире не совершают молитвы или ритуалы за умерших - в этом просто нет смысла. О детях Господь наш Иисус Христос сказал так: "пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное" (Матф.19:14). Из этого и некоторых других мест Писания можно сделать вывод, что погибающие в раннем возрасте дети будут приняты Господом. Без нашей "помощи".





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Вопрос: Однажды я задумался, что такое счастье. В Библии, слово "счастье" упоминается всего 3 раза.... А как стать счастливым?



Ответ: Стать по-настоящему счастливым без познания Господа невозможно, ведь именно Бог сотворил мир и людей, а значит, Он и вложил цель и смысл существования. Всякий знающий Господа может стать счастливым, независимо от обстоятельств жизни. Даже, порой, им вопреки. Счастливый человек – это довольный человек. Именно недовольство жизнью или обстоятельствами, в которых живем, делает нас несчастными. Писание говорит: «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным» (1Тим.6:6).



Некоторым верующим нелегко бывает приобретать это качество характера - «довольство» (причиной может быть характер, сформированный под влиянием неблагоприятной среды, в которой воспитывался и рос до уверования). Порой проходят годы следования за Господом, когда Бог меняет человека, учит доверять Ему, смиряться, учит жить не по плоти, а по духу, прежде чем появляется положительный результат. Умение быть счастливым ПРИОБРЕТАЕТСЯ, ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ. И здесь обязательно нужно наше участие. Нужно учиться быть счастливым, нужно сознательно самому менять свой образ мыслей плотского человека на образ мыслей духовного, с помощью Господа, конечно. Мы часто идем на поводу наших плохих эмоций, тогда как сами должны учиться господствовать над ними, подчинять плотские проявления духовным. Мы позволяем себе постоянно гневаться, разочаровываться, раздражаться, хотя призваны к другому. Короче говоря, если хочешь быть счастливым, готовься к битве с самим собой. Только так вырастает в человеческом сердце плод духа – мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание, любовь, вера и т.д. И когда эти прекрасные качества начинают расти, человек сам вкушает от них благо. Мы не можем быть счастливы, не имея внутреннего мира и покоя, мы не можем быть счастливы, не имея радости, не имея смирения и т.д. Стать счастливым возможно. Об этом свидетельствуют многие-многие христиане, которые прошли путь за Господом и которых изменил Господь (при их участии, конечно). Да благословит Господь и Вас! То есть, даст и Вам стать счастливым в Господе!

На вопросы отвечали:

М. Швецов, Д.Малков, И Мартынова

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