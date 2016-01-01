Великая перемена

Великая перемена

 

          Наш мир постоянно меняется. Плохие, разрушительные перемены происходят как бы сами собой, а хорошие, нужные перемены чаще всего достигаются трудом, затратами и большими усилиями. Судите сами: автомобили ломаются «сами», а вот отремонтировать их - порой непростая задача. Наше здоровье уходит от нас легко, а вот сохранить и восстановить организм сложно, иногда просто невозможно. Мы стремимся к тому, что кажется нам наилучшим и это часто забирает все наши силы!

          Мы работаем для перемен: учителя и воспитатели стремятся что-то поменять в учениках, политики – изменить к лучшему наше общество. Почти все профессии нацелены на то, чтобы произвести перемены к лучшему или поддержать, сохранить уже достигнутые перемены – в себе, в других, вокруг нас. Но порой все наши усилия кажутся тщетными!

         Иисус пришел на землю, чтобы произвести в человеке великую перемену, освободить от груза вины и греха и дать Свою Божественную чистоту и святость. Не случайно именно с Его приходом буквально началась новая эра в истории человечества. Он есть истинный Свет, который изгоняет тьму из наших сердец. И Он есть ответ на твою великую нужду в перемене, дорогой читатель. Тоска по хорошим переменам, тоска по счастью, прекрасной жизни - это тоска по Богу, по Его Царству. Мы все согрешили и ушли от Него каждый на свою дорогу. Но Он не забыл нас и не отвернулся от нас. Господь Сам пришел на землю, чтобы взять всю вину, все проклятие, все возмездие, весь позор за мои и твои грехи на Себя. Он был пригвожден ко кресту и умер вместо меня и тебя, дорогой друг. Страдая в страшных муках, в последних словах Иисус произнес: «Свершилось», - и отдал Свой Дух Богу Отцу. Он уже совершил наше спасение и в подтверждение этого в третий день воскрес! Слава Ему за это!

          «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). Чем вы ответите на Его любовь? Готовы ли вы принять Его как своего Спасителя и своего Господа, чтобы Он изменил вашу жизнь? Обратитесь к Нему прямо сейчас: Дорогой Иисус Христос! Прости мне все мои грехи и войди в мое сердце и в мою жизнь и произведи в ней Свою великую перемену, как хочешь Ты.

          Дорогой друг, ты можешь доверить свою жизнь Тому, Кто умер за тебя, за твои грехи и увидишь, как она наполнится смыслом. В твое сердце войдет Сама Жизнь и Истина, и увидишь Путь, по которому надо идти.

 

 

 

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ВЫПУСК 55 2014\3