Мудрость или безумие, что ты выбираешь?

Мир и люди в нем как будто поражены безумием. Человек живет одним днем, живет одним желанием – потреблять блага, пользоваться всем, что только можно взять, и, по возможности, не давая ничего взамен. Агрессивный и злобный эгоизм стал характерной чертой общества. Это действительно безумие.



В моей жизни я видел ряд людей, чье злое сердце и богоборчество являлось проявлением безумия в самом его начале и в результате привело их к безумию полному, привело в психиатрическую клинику.



Нынешние безумцы ссылаются на науку, по их мнению наука доказала, что Бога нет. Скажу вам, что даже с точки зрения науки ваши утверждения ложны и безумны – наука не может доказать существование Сущего, но она не может и обратное – доказать, что Его нет. Наука касается естественного, осязаемого мира и не может двигаться в той сфере, где обитает Сверхестественное. Нельзя представить себе Бога в качестве образца под микроскопом, или в качестве небесного тела, и направить на Него телескоп.



«Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Развратились они и совершили гнусные преступления; нет делающего добро» (Пс.52:2).



Попытка отрицать существование Творца не есть следствие работы разума, достигшего высот познания бытия, это следствие безумной гордости, готовой отвергать очевидное. Признать Его существование - означает и необходимость покориться и поклониться Ему, гордость не может с этим согласиться! Она ищет поклонения только себе, поклонение твари вместо Творца!



Бунт, однажды начавшийся на небесах, сегодня продолжается на земле. Первый бунтовщик, дьявол, до своего восстания был совершенным творением «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты» (Иез. 28:12), сегодня это ужасный образ бесконечно безумного зла.



Пожалуйста, прочитайте внимательно следующий текст:



«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:18-32).



Однажды я поехал навестить одного брата во Христе, поехал я к нему в связи с тем, что он уже долгое время болел и не мог посещать Церковь. Впоследствии стало ясно, что эта встреча была у нас с ним последней в этой жизни, вскоре он умер от болезни сердца. И если я верно помню, то было ему тогда около 76 лет.



Он жил в селе, жил с неверующими родственниками: женой, дочерью и внуком – юношей около 20 лет. Приехали они в наши края как переселенцы из Киргизии, вернее сказать беженцы, при переезде они потеряли все, что было нажито за долгие годы. Поэтому жили они очень скромно и бедно, единственным источником их существования была пенсия стариков. Все они помещались в одной комнате половины деревенского домика, еще у них была кухонька и холодный коридор. Есть такое выражение: "веяло нищетой", я думаю, оно вполне подходило к этому жилью.



Внук этого брата учился на коммерческой основе в престижном техникуме на последнем курсе. На оплату его обучения уходила дедушкина пенсия.



Перед уходом я спросил внука о его отношении к Богу и услышал обескураживший меня ответ: "Бога нет!"

- Но каким образом все начало быть, и откуда могла появиться такая целостность и упорядоченность в мире, лишенном Творца?

- Это инопланетяне все придумали!

- Хорошо, пусть инопланетяне, но где начало, они откуда взялись?

- Ну, еще и высший разум существует.

- Так значит, это Высший Разум сотворил всю Вселенную, инопланетян, нашу планету и людей, и сегодня Высший Разум контролирует все, что происходит во Вселенной?

- Ну да!

Я чуть не рассмеялся, вспомнив слова из песни Высоцкого «И высший разум всем руководит!»

- Так зачем лицемерить, давай этот Высший Разум назовем Богом, и все сразу станет на свои места!

- Ну, с натяжкой можно …

- Так если можно, то обратись к Нему!

- Я не хочу ни от кого зависеть, я всего добьюсь сам, получу высшее образование, буду работать, я не буду воровать, у меня будет большой дом, обеспеченная семья, я всего добьюсь сам!

- Не желая зависеть от Него, ты зависим от всего, что помимо Его, ты не свободный человек, ты раб других людей, событий и обстоятельств!

- Я так не думаю…

- Ты знаешь, а я полностью зависим от Него, зависим материально, эмоционально, духовно. И в этом истинная свобода, будучи зависим от Него, я свободен от всего, что меня окружает. Я свободен от колебаний и потрясений экономики, изменения политического курса, состояния погоды и своего здоровья, я свободен даже от ГАИшника, который остановил меня и воспитывает за нарушение правил проезда перекрестка. Я свободен от всего этого, потому что всем этим управляет мой Бог, управляет для моего благополучия!

Через полторы недели мы хоронили его дедушку. С его смертью внук вынужден был оставить учебу, уже много лет он работает грузчиком на складе и по-прежнему живет в ветхом домишке. Семью он так и не создал.



А что выбираешь ты? Ты тоже не хочешь зависеть от Вседержителя, ты тоже утверждаешь, что Он не существует, и в подтверждение своего безумия говоришь о науке? Вот что я скажу тебе от Него:



«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян. 19:30-31).



Это точно, что будет Божий суд! Это так же точно, как точно и то, что Иисус Христос умер за грешных и воскрес для оправдания всех уверовавших в Него. Время последнее, времени уже нет, Он скоро придет судить всю вселенную, где окажешься ты?





