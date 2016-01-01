Спасены ли вы?



Когда человек находится в опасности, он нуждается в спасении от неё. В какой опасности находятся все живущие люди? От чего мы должны быть спасены? О каком спасении говорится в Библии?



«Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (Еккл 7:29). Через грех, через нарушение воли Господней в мир вошла смерть. И единственный путь преодоления смерти, чтобы жить вечно с Богом, - это победа над грехом. Мы не должны умирать, всё внутри нас кричит об этом! Но человек не может прожить жизнь, не согрешив. Что же делать? От этой безысходности, от смерти, от вечной погибели мы и ищем спасения.



Может ли человек сам спасти себя? Какая диета, какие упражнения, какие добрые дела могут повлиять на решение вечного и праведного суда: «Возмездие за грех – смерть» (Рим 6:23)? Человек не может спасти себя самого! Только Бог может дать человеку спасение, прощая его грехи.



Через веру в Сына Божьего, Господа и Спасителя Иисуса Христа, через принятие и исполнение Евангелия, каждый из нас может быть уверенным в прощении своих грехов. Результатом прощения грехов и спасения становится избавление от смерти и жизнь вечная в Царстве Бога и Господа. Избавление от смерти не значит, что верующий человек не умрёт телесно. И верующие умирают, но после смерти они воскреснут в обновленном теле для жизни вечной! Так говорит Библия: «Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор 15:21-23). В этом избавление от смерти, от ада и погибели.



Бог дарит спасение тем, кто осознал свое безнадежное положение и как погибающий грешник просит о помощи. Каждый человек может обратиться к Богу с молитвой о спасении и прощении грехов. Выразить свою просьбу к Господу можно, например, так:





Господь, Иисус! я признаю Тебя Господом и Спасителем, Ты сотворил небо и землю. Прости меня грешного за мои грехи, я сердечно каюсь в них и хочу далее исполнять Твою волю. Я нуждаюсь в Тебе и Твоем спасении! Я открываю Тебе свое сердце, войди в него и живи в нем. Стань моим Господом и Спасителем. Возьми мою жизнь в Свои руки. Сделай из меня такого человека, каким Ты меня хочешь видеть. Веди меня Своею крепкою рукой, и направь меня по Твоему истинному пути. Укрепи мою веру. Благодарю Тебя, Господи, за смерть на кресте и за прощение моих грехов, за дарованную мне вечную жизнь. Я люблю Тебя, моего Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.