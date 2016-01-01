Бог, Который услышал меня



Я хочу рассказать одну историю, историю моей жизни и моего личного знакомства с Богом.



Вырос я в неверующей семье, но это абсолютно не значит, что я не слышал имя Иисуса Христа и не знал о существовании Библии. Более того, еще и отмечал, а не праздновал такие праздники, как Рождество Христово, Пасха, Троица, но никогда не вникал в их смысл.



Все было, вроде, не плохо и на своем месте, но я всегда ощущал внутреннюю необходимость чего-то большего. Чего именно – мне было не понятно и объяснить трудно, но было ясно одно: та жизнь, которой я живу, меня не удовлетворяет. Я всегда находился в каком-то поиске. Это сейчас уже я понимаю, что душа взывала к Богу.



Неудовлетворенность жизнью побуждала меня к поиску себя в различных сферах деятельности, в частности, спорте, путешествиях, развлечениях. Я занимался профессионально пулевой стрельбой. Достигнутый результат опьянял меня на какое-то время, но это не давало никакого чувства удовлетворенности, а побуждало к новым достижениям и результатам. Я достаточно много путешествовал и заметил такую особенность: если я куда-то еду, мне интересно, я воодушевлен новыми встречами и событиями. Но очень быстро поймал себя на мысли, что весь интерес равен лишь пути следования, так как все события и рутинная жизнь в точке «А» абсолютно такие же, как и в точке «Б». В тот момент я понял, почему люди постоянно путешествуют, куда-то рвутся: они в постоянном поиске, ищут чего-то нового и неизведанного, но то удовлетворение, которое они получают, – всего лишь «мыльный пузырь».



Дискотеки, пляжи, кино, бары, выпивка и другие развлечения также не приносили мне удовлетворения, а пользы тем более – от всего этого только болела голова в прямом смысле этого слова. Я не имел покоя, радости и мира в сердце.



В один из вечеров мы с друзьями, выпив спиртного, решили покататься на машине. Выехав в поле и не жалея автомобиля, мы стали испытывать его на прочность. Я находился на заднем правом пассажирском сидении, а два друга сидели спереди. При движении мы периодически выключали свет на автомобиле и ездили в полной темноте на достаточно большой скорости. Никто из нас не задумывался о последствиях, а о смерти тем более. Не потому, что ее никто не видел, а потому, что жить стало скучно – все время нужны были новые порции адреналина.



Став заложником той ситуации, сидя в автомобиле, я стал размышлять: как я живу, какие мои цели, куда иду, и понял, что моя жизнь абсолютно ничего мне не дает. Мне стало противно от того, как я живу и что делаю. В этот момент я обратился к Богу от всего сердца и сказал: «Господи, спаси меня от этой жизни!» Это не было какой-то специальной молитвой или чем-то запланированным. Я сказал то, что чувствовал. После этого я погрузился в СВЕТ. Он не был похож на свет от электрической лампочки, а был живой, и я пребывал в нем. Это грубо можно сравнить с тем, как человек, находясь под водой, ощущает ее всем своим телом, а я ощущал всем своим телом свет. И как человек чувствует температуру воды и ее течение, так и я почувствовал свет и при этом ощутил, что в нем нет боли, разочарования, обиды, ненависти, огорчения, вражды, войны и всего того негативного, что только может пережить человек на протяжении всей своей жизни. Там пребывает блаженство, мир и покой, которые даже невозможно передать словами. Я никогда не испытывал ничего подобного в своей привычной и уже ненавистной жизни. Но самое главное, что я ощутил более всего, – там нет времени. Мы много слышали о том, что есть вечность, но своим человеческим умом понять ее невозможно. Мы ограничены на земле понимаем времени: секунды, минуты, часы, сутки, месяца, года и т.д. Мы рождаемся, учимся, работаем, умираем. При этом мы способны считать время, запоминать даты: когда было то или иное событие в нашей жизни, жизни другого человека, страны и мира в целом. Мы всегда ощущаем на себе время, и никто из нас не может его остановить. Теперь я знаю и понимаю, что Господь явил мне лишь малую часть, тысячную, миллиардную Своей Славы, в которой раскрыл Себя: мир, покой, радость, вечность.



Сколько времени я находился внутри этого света, мне не известно, но когда я вернулся в реальность, меня наполнял мир и покой. В тот миг наша машина упала в обрыв с высоты более трех метров и несколько раз перевернулась. Никто из нас даже не поцарапался, а машина была повреждена почти вся: крылья, бампера, капот, багажник, три двери, крыша. При этом крыша и три стойки были сплющены. Невредимо осталось только одно место – место, где находился я. При этом там были целы дверь, стойка двери и стекло двери, часть крыши (как будто ее накрыли куполом). Это позволяло мне сидеть в полный рост. Это была единственная дверь, которая была способна открываться. Так Господь коснулся моего сердца, и дал мне возможность откликнуться на Его призыв.



В моей жизни это была не единственная авария, но эту отличало от предыдущих то, что я сам призвал Имя Господа и попросил Его о новой жизни. После произошедшего я стал ощущать в себе легкость и покой. Мне уже не хотелось куда-то бежать и покорять мир, доказывать кому-то свою правоту. Я чувствовал, что Господь меня хранит. Также я понял – моя жизнь больше мне не принадлежит, потому что собственными действиями я уже привел ее к концу. То есть моя жизнь теперь не моя, а принадлежит Богу, Который спас меня.



После случившегося моя душа стремилась к Господу, мне очень хотелось пойти в церковь, хотя я и не представлял, что буду там делать. Также я не знал, куда именно идти, но Бог, зная мое сердце, послал мне человека, который привел меня в Церковь Божию. После этого все мои сомнения рассеялись, я уже четко понимал – без Господа жизни нет, и решил посвятить ее Ему.



После моего знакомства с Иисусом Христом, моя жизнь полностью изменилась. Нет, трудности и проблемы не исчезли, но в ней появился Он, дарующий мир, покой и настоящую радость. Христос, Который любит каждого человека совершенной любовью, Который слышит меня всегда и везде и не безразличен к немощам и нуждам каждого человека. Христос, Который утешает, исцеляет, хранит и наставляет. И сегодня я благодарю Бога за то, что Он долготерпелив. Ведь не смотря на все мои поступки, Он всегда ждал и звал к Себе, дал мне покаяние и простил меня через Сына Своего Иисуса Христа. И сегодня, дорогой читатель, я обращаюсь к тебе со всеми вышеизложенными словами, чтобы и ты мог получить спасение через Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь!





