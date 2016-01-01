Инопланетяне??? - Нет, бесы!

Один из исследователей «феномена НЛО» пишет: «Сейчас, когда с начала нынешней эры НЛО прошло более 50 лет, у нас есть в буквальном смысле тысячи сообщений очевидцев, сотни фотографий и видеозаписей, но у нас нет НИ ОДНОГО вещественного доказательства… Напрашивается вывод, что всё это – духовные явления!»

Джо Джордан и Уэс Кларк и другие создали группу CE4 Research Group для изучения случаев похищения людей «инопланетянами». Их заинтересовал тот факт, что «пришельцы», вступая в контакт с людьми, не касаются христиан, которые искренни и тверды в своей вере в Господа Иисуса Христа. Более того, многие люди, знающие о Господе, но отошедшие от веры, при встрече с этими существами призывали Господа на помощь – и контакт немедленно прекращался! Уэс Кларк пишет: «По мере того, как росло число опрошенных, выяснилось, что всякий раз, когда жертва призывала имя Иисуса, контакт прекращался. Было просто невозможно закрыть глаза на эту закономерность!» Все без исключения исследователи в неофициальных беседах признают тот факт, что им известны случаи, когда жертве похищения удавалось остановить «пришельцев» обращением к Иисусу Христу.

Члены исследовательской группы CE4 Research Group стали христианами, они стали открыто говорить о своих выводах, проводят лекции и беседы для тех, кто страдает от последствий «контактов». Результаты их исследований опубликованы на сайте www.alienresistance.org, там же учёные предлагают помощь жертвам таких «контактов». Фактически, при встрече с «пришельцами» люди сталкиваются с демоническими силами. Последствия таких «встреч» могут быть самыми трагическими.

Тот, кто не верит в истину, легко верит в ложь. Христос предупреждал: «…восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матф.24:24).



