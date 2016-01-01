Тайны истории

«Спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их;

а мы - вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле - тень»

(Иов.8:8,9)

…Украшение, которому почти две тысячи лет, на гробнице китайского полководца Чжоу-Чжу из алюминия, добыча которого требует весьма сложной технологии (алюминий был открыт только в 1854 году французским учёным Анри Этьеном Сент-Клер Девилем)… Сложнейший «антикитерский механизм», найденный на древнегреческом корабле, подобный современным аналоговым счётным устройствам… Карта Пири Рейса, возраст которой измеряется многими столетиями, а ведь на ней береговые линии материков, в том числе и свободной от льда Антарктиды, прорисованы с поразительной точностью, словно это съёмки со спутника… Древние водопроводы и системы вентиляции… Следы уникальных медицинских операций, обнаруженные на древних скелетах людей… Эти и многие другие археологические находки называют «неуместными артефактами». С точки зрения современной общепринятой исторической науки, такие находки действительно «неуместны», ведь многие привыкли считать, что древние люди, якобы происшедшие от обезьян, во многом уступали нам, современным «результатам эволюции». Однако факты опровергают такой подход. Библейский взгляд прямо противоположен – Бог сотворил первых людей совершенными, но грехопадение стало причиной деградации человечества, и древние люди были часто физически крепче нас, нередко более нравственными, чем мы, даже более искусными во многих областях человеческой деятельности.

Самым большим, в буквальном смысле, «неуместным артефактом» являются хорошо известные египетские пирамиды. Даже происхождение пирамид – загадка для археологов, потому что они являются сложнейшими сооружениями и отражают высокий уровень технического развития на всех стадиях постройки. И при этом, как отмечают исследователи: «Нет совершенно никаких свидетельств какого-либо технического развития… Все инструменты и технологии, которые использовали строители пирамид, уже существовали задолго до времени строительства». Более того, самыми совершенными являются более древние пирамиды, более поздние пирамиды построены почему-то значительно хуже!

Вот некоторые удивительные данные, свидетельствующие о способностях строителей пирамид:

• Современные приборы показали, что погрешность уклона от горизонтального уровня, допущенная при строительстве фундамента пирамиды, составляет 2,2 сантиметра на 5 гектаров. Даже разметка такой точности требует применения сложных оптических приборов, а что говорить о технологиях постройки такого огромного и ровного фундамента?

• Пирамида Хеопса состоит более чем из 2 миллионов каменных блоков, десятки тысяч из них весят более 15 тонн, самые большие – их около сотни – более 70 тонн, вес некоторых достигает 200 тонн. «Небольшие» блоки в среднем весят около двух с половиной тонн. Как и за какое время возможно построить сегодня такую пирамиду с погрешностью кладки в три миллиметра?

«Нисходящий коридор», состоящий из построенных и выдолбленных в скале частей, имеет кривизну несколько миллиметров при длине коридора 105 метров.

• Один из исследователей пирамид, Кристофер Данн, обнаружил следы обработки камней. Вот что он пишет: «Данные указывают на высокую вероятность того, что строители пирамид пользовались моторизованными машинами для разрезания гранита, найденного внутри пирамиды Хеопса и пирамиды Хафры». Обнаружены детали из очень твёрдых пород, подвергавшиеся токарной, фрезерной обработке, сверлению, со следами режущих инструментов удивительных свойств. Некоторые данные указывают даже на использование ультразвука!

• В туннелях под Ступенчатой пирамидой найдены «сундуки» из гранита и базальта, идеально отполированные внутри и снаружи. Вес каждого из них – 65 тонн, длина – примерно 4 метра, ширина – 2,3 метра, высота – 3,4 метра. Никто из современных специалистов по резке гранита не может вырезать такого рода предмет из цельного камня. Тем более – передвинуть в узком коридоре…

Фактически, мы просто не знаем, как возможно было построить пирамиды. Некоторые спрашивают: как мог в древности быть построен Ноев ковчег, гигантский корабль, на котором несколько человек и множество животных спаслись от потопа, покрывшего всю планету? Основатель Египта, Мицраим, был внуком Ноя. Если пирамиды были построены при его жизни, как предполагают некоторые, то что удивительного в том, что его дед мог построить грандиозный корабль? Загадкой для отрицающих Библию остаются и многие другие достижения древних людей, эти «неуместные артефакты», свидетели подлинности Библейской истории.

Некоторые исследователи, пытаясь поддержать шаткое основание теории эволюции, предложили другую версию, будто бы все подобные тайны – дело рук инопланетян. Но эта фантастическая версия является необоснованной попыткой избежать признания простого факта – древние люди не были отсталыми дикарями! И если признать, что «в начале сотворил Бог небо и землю» (так начинается Библия), то всё становится на свои места: не было эволюционного развития ни человека, ни природы. Наоборот – за тысячи лет существования Земли многие знания утрачены, многие виды животных вымерли, человечество всё больше погружается в безбожие, невежество и безнравственность. Современные военные технологии по своей жестокости и разрушительности действительно превосходят всё, когда-либо бывшее в истории. Электронные и космические достижения создают иллюзию мощного развития цивилизации, но, всё дальше удаляясь от истины о Боге, человечество забывает слова, сказанные пророком Авдием почти три тысячи лет назад: «Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: "кто низринет меня на землю?" Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь» (Авд.1:3,4).

Бог по Своей великой милости в наши дни приоткрывает удивительные тайны истории, которые подтверждают истинность Библии – не для того ли, чтобы ещё многие могли задуматься о своей душе? «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим" (Иер.6:16).