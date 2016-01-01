Зачем нести тяжелый груз? Прости!



"Прощу. Прощаю..." – слово сказано,

И к миру – тоненькая нить.

Но как простить не только разумом –

От сердца искренно простить?



Отбросить все обиды в прошлое –

Зачем нести тяжелый груз?

Как сердцем помнить лишь хорошее?

Ты научи меня, Иисус.



Хочу простить, но – не прощается:

Я вновь обиды достаю.

Хочу забыть – не забывается,

А не прощая – не люблю.



Простить – нельзя. Какая строгая!

Нельзя простить?! И в сердце – яд.

Господь, а Ты простил мне многое...

Но как же я? Но как же я?



Спешу из сердца горечь выплеснуть –

И задыхаюсь от обид...

Любовь – не так. Любовь – все вытерпит.

Любовь – поймет. Любовь – простит.



Любовь не скажет слова лишнего,

Прощением не упрекнет,

И, мостик перебросив к ближнему,

Глубокий ров перешагнет.



Любовь – прощает. Вот решение.

Ладонью приглушая боль,

Так далеко пойдет прощение,

Как далеко пойдет любовь.



