Зачем нести тяжелый груз? Прости!

Зачем нести тяжелый груз? Прости!


"Прощу. Прощаю..." – слово сказано,
И к миру – тоненькая нить.
Но как простить не только разумом –
От сердца искренно простить?

Отбросить все обиды в прошлое –
Зачем нести тяжелый груз?
Как сердцем помнить лишь хорошее?
Ты научи меня, Иисус.

Хочу простить, но – не прощается:
Я вновь обиды достаю.
Хочу забыть – не забывается,
А не прощая – не люблю.

Простить – нельзя. Какая строгая!
Нельзя простить?! И в сердце – яд.
Господь, а Ты простил мне многое...
Но как же я? Но как же я?

Спешу из сердца горечь выплеснуть –
И задыхаюсь от обид...
Любовь – не так. Любовь – все вытерпит.
Любовь – поймет. Любовь – простит.

Любовь не скажет слова лишнего,
Прощением не упрекнет,
И, мостик перебросив к ближнему,
Глубокий ров перешагнет.

Любовь – прощает. Вот решение.
Ладонью приглушая боль,
Так далеко пойдет прощение,
Как далеко пойдет любовь.

 

 

 

Любовь Васенина

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ВЫПУСК 56 2015\1