Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Вопрос: Добрый день! Человек, желающий обрести познание истины, наталкивается на чрезвычайное разнообразие учений. Предположим, что из всего разнообразия верований человек остановился на христианстве. Но тут обнаруживается еще большая сложность. Все указывают на одну и ту же Библию. А этих "всех" десятки и сотни разных толкований. Все ли христианские конфессии одинаково равны или есть исключительная, единственно истинная? Так куда же идти?



Ответ: Ответ на Ваш вопрос следует начать как раз с того предположения, которое Вы сделали. Ведь самое главное состоит в том, почему человек остановился именно на христианстве. Предположим, человек выбрал христианство из-за того, что книга Библия, являющаяся священной для христиан, говорит истину. Священное Писание учит, что Истина - это не голое знание (Гнозис) или учение о чем-либо. Но Истина - это Сам Бог «Я есмь Путь, Истина и Жизнь» (Иоан.14:6), так говорил о Себе Иисус Христос. И потому, говоря о поисках Истины, мы должны понимать, что мы, прежде всего, говорим о своем желании построений отношений с Живым Богом. А сидеть и листать "каталог" с предложенными фотокарточками "богов", как минимум, легкомысленно.

Бог Библии никогда не рекламирует Себя, Он полновластно заявляет об одном единственно возможном Боге, то есть о Самом Себе! «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня...» (Ис.45:5). Итак Истина - это Сам Господь Иисус Христос. И поиски Истины - это как раз поиски Самого Иисуса. И Его желание в этом и состоит, чтобы каждый человек на этой земле, в первую очередь, познал Его Самого, а не только стал членом той или иной общины. Господь милостиво позаботился о каждом ищущем Его человеке, чтобы тот не погиб среди этих "джунглей учений". Для этого Господь дал нам Свое непогрешимое, авторитетное, достаточное и при этом вполне понятное Слово - БИБЛИЮ! И когда мы пытаемся сбросить с себя груз ответственности, ища того, кто бы объяснил нам это Слово, не вникая в Него сами, мы, конечно же, приходим к проблеме правильности этих изъяснений. Вот и встает "извечный" вопрос: кто виноват и что делать?

Всякий выход из сложной ситуации находится на страницах все того же Божьего Слова:

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16 ).

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39).

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,и познаете истину, и истина сделает вас свободными» ( Иоан.8:31-32)...

Библия стих за стихом направляет нас к личному изучению Слова Божьего и своего сердца. И именно Священное Писание - Библия является мерилом правильности и полноты учения той или иной конфессии. Поэтому крайне необходимо личное ознакомление с текстом Писания! У христиан есть основополагающие истины (догматы), то есть те истины, которые, безусловно, влияют на спасение. Это:

1. Вера в Богодухновенность Священного Писания.

2. Вера в Троицу (Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа).

3. Вера в Сверхъестественное зачатие Сына Божия и рождение Христа как нашего Спасителя.

4. Вера в воскресение Иисуса Христа.

5. Вера в исключительную жертву Христа.

Если такие фундаментальные вопросы трактуются иначе, то такое учение не может вообще быть названо христианским. Если человек не исповедует Троицу, то его нельзя назвать христианином. Так что отвечая на ваш вопрос: "...Есть ли исключительная, единственно истинная конфессия? И куда же идти?", - скажу так: исключителен только Сам Бог, открывшийся нам в Своем Единородном Сыне, и Его Записанное Слово - Библия! И Он призывает всех людей к личному знакомству с Ним через Писание. Так что идите к Нему, пусть Его Слово поможет Вам увидеть верный путь среди множества тропинок. Обратите внимание не только на изучение Священного Писания, но и на его исполнение. Благослови Вас Бог!



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Вопрос: Здравствуйте. У меня есть проблема. Я верующий человек, стараюсь жить по Слову Божьему. Но иногда я спотыкаюсь и совершаю один и тот же грех... Подскажите, как мне победить его. Спасибо.



Ответ: Здравствуйте! Для преодоления греха никто не придумал ничего лучше, чем то, что уже описано в Слове Божьем. Если кратко, то наш совет состоит в исполнении следующих важных моментов:

1. Чтение мест Писания, упоминающих Ваш грех: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя" (1Тим.4:16).

2. Анализ причин этого греха: надо найти корень греха. К примеру, обида может быть из-за зависти. Гнев из-за гордости. И бороться необходимо не столько с самим грехом, сколько с причиной его возникновения.

3. Ежедневная молитва Богу о победе над грехом. Не просто молитва покаяния, а именно: просьба об укреплении в борьбе с грехом и о победе над ним; молитва признания своего бессилия и просьбы об изменении сердца. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс.31:2-5), « Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем» (Пс.37:18,19), «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня» (Пс.50:12,13).

4. Постоянное посещение церковных собраний, которые будут Вас укреплять и освящать. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:25).

5. Исповедание перед Богом в присутствии священнослужителя. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1Иоан.1:9). Смысл исповедания не только в том, чтобы признаться в грехе, но и в том, чтобы получить совет у духовного человека по вопросу победы над грехом. Исповедание также даст Вам помощника, ходатайствующего перед Богом за Вас. Именно Ваш служитель, знающий Вас, сможет дать более правильный в Вашей ситуации совет по данному вопросу. Храни Вас Бог!

На вопросы отвечали:

М. Швецов, Д.Малков, И Мартынова

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