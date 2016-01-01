Молись и трудись

Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака:

- Быстрее, я опаздываю на работу!

И тут он увидел, что на одном из вёсел написано «молись», а на другом — «трудись».

- Зачем это? — спросил пассажир.

- Чтобы не забыть, что нужно молиться и трудиться, — ответил рыбак

- Ну, трудиться, понятно, всем надо, а вот молиться (человек махнул рукой) — это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем же терять время на молитву?

- Не нужно? — переспросил рыбак и вытащил из воды весло с надписью «молись», а сам стал грести одним веслом.

Лодка закружилась на месте.

- Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся и никакого движения вперёд. Так же и в жизни - чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, нужно крепко держать в руках оба весла: молиться и трудиться.