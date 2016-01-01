Молись и трудись

Молись и трудись

 

     Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака:

          - Быстрее, я опаздываю на работу!

     И тут он увидел, что на одном из вёсел написано «молись», а на другом — «трудись».

          - Зачем это? — спросил пассажир.

          - Чтобы не забыть, что нужно молиться и трудиться, — ответил рыбак

          - Ну, трудиться, понятно, всем надо, а вот молиться (человек махнул рукой) — это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем же терять время на молитву?

          - Не нужно? — переспросил рыбак и вытащил из воды весло с надписью «молись», а сам стал грести одним веслом.

     Лодка закружилась на месте.

          - Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся и никакого движения вперёд. Так же и в жизни - чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, нужно крепко держать в руках оба весла: молиться и трудиться.

 

 

 

 

 

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ВЫПУСК 56 2015\1