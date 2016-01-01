Воскресение в прославленном теле

Иисус воскрес из мертвых в прославленном человеческом теле, и это тело было совершенным и не было подвержено слабости, болезни и смерти. Он многократно говорил Своим ученикам, что Его тело реальное, физическое: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24:39). Он показывает ученикам, что Он не бестелесный дух. Вот еще одно свидетельство этого факта после воскресения: «Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда; и взяв ел пред ними» (Лк. 24:42). В этом же самом воскресшем человеческом теле Иисус вознесся на небо.

Все эти стихи показывают, что человеческое тело Иисуса до Его воскресения было во всех отношениях подобно нашему и что даже после воскресения оно оставалось человеческим телом с «плотью и костями», однако стало совершенным, таким, какое обретем и мы, когда Христос возвратится и мы воскреснем из мертвых.





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Восхищение Церкви

Писание говорит о том, что Христос вновь вернется. Второе Пришествие Христа — одно из важнейших событий будущего, предсказанных в Новом Завете. Иисус обещал: «Приду и возьму вас к Себе» (Ин. 14:3). Во время Второго Пришествия Христа произойдет чудо: мертвые во Христе воскреснут нетленными, а мы (верующие) изменимся. «…Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фесс.4:16-17). Это событие называется восхищением Церкви, во время которого воскреснут праведники.



Наши новые тела

Какими будут новые тела после воскресения? Как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Они будут подобны прославленному телу Христа. Когда Стефан увидел Христа в Его новом теле, Он сразу же узнал Спасителя (Деян. 7:54-60). Поэтому мы можем смело предположить, что наши новые тела будут иметь ту же самую форму, которой наделил людей Создатель в самом начале. Это значит, что наши тела будут обладать теми же отличительными признаками индивидуальности, которыми мы обладаем здесь. Мы узнаем друг друга на небесах!

О наших новых телах написано в Послании апостола Павла: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» (1Кор.15:42-44).

Что это означает? Первое сравнение проводится между тленным телом и нетленным. Нынешнее тело подвержено процессам разложения. Оно смертно. Ему свойственны болезни, разрушение и гниение. Его ждет смерть и распад на отдельные атомы. Но воскресшее тело будет неподвластно смерти и разложению. Оно никогда не разрушится и никогда не сгниет. «И мертвые воскреснут нетленными… Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление» (1 Кор. 15:52-53). Это значит, что новое тело никогда не испытает ни болезни, ни смерти. Нынешние наши тела обречены на смерть, новые же предназначены к жизни и бессмертию. «...И смерти не будет уже» (Откр. 21:4).

По мере того, как тело стареет, оно становится слабее и все больше и больше подвержено болезням. Но Бог «...уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его» (Фил. 3:21). Это замечательное обетование обращено и к тем, чьи тела пострадали от генетических дефектов, болезней или несчастных случаев. Получив новые тела, слепые будут видеть, а хромые ходить! Исчезнут абсолютно все физические недостатки, потому что спасение означает полное избавление от всех последствий греха, а физические недостатки — это, в конечном счете, последствия греха. Совершенное Христом искупление распространится на всего человека — на всю его душу и на все его тело. Бог очистит от всяких следов греха не только душу, но и тело.

Следующее сравнение — между немощью и силой. Немощны, конечно же, наши нынешние тела. Их возможности сильно ограничены. Немного поработав, мы ощущаем усталость. Чем дольше мы живем, тем сильнее изнашиваются наши организмы. Рано или поздно мы становимся совсем беспомощными и умираем. Но новое тело, которое «восстает в силе», будет совсем другим. В нем не останется ни малейшего следа немощи и бессилия. Оно будет идеально подходить для вечной жизни.

Последнее сравнение проводится между телом душевным и телом духовным. Нынешнее тело называется душевным, то есть принадлежит этой физической среде обитания, а новое тело — «...дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5:1). Оно называется духовным, потому что будет идеально приспособлено к условиям жизни на небесах, к новому мирозданию, в котором мы будем жить.

То, что воскресшее тело называется «духовным», вовсе не означает, что оно будет бесплотным или чем-либо нематериальным. Духовное тело нельзя отождествлять с бытием ангелов, которые по природе своей — духовные существа, не имеющие тел и созданные для обитания в невидимом мире. Наши новые тела будут созданы для «неба» в том смысле, что наш вечный дом будет на новом небе и на новой земле. «Духовные» тела все равно будут телами, а не духами. Они будут зримыми и осязаемыми элементами обновленного видимого мира. Это физическое тело, вознесенное на такую ступень совершенства, для которой Бог первоначально его и предназначал.

Мы не перестанем существовать в физических телах, «...ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему — облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:53).



Преображение живых

Еще одно событие, связанное со Вторым Пришествием Христа, — преображение тел живых. Что будет с верующими, которые будут живы в момент Второго Пришествия? Они не умрут физической смертью. Их нынешние тела преобразятся, изменятся. Прославленные, вечные, совершенные тела верующих будут такими же, как и у тех, кто воскреснет для вечной жизни. Вначале воскреснут мертвые, а затем произойдет преображение, описанное в 1 Кор. 15:51-52: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».



Воскресение грешников

Неверующие также будут воскрешены из мертвых, но при своем воскресении они немедленно пойдут на последний суд перед великим белым престолом. Иисус ясно учит нас, что «делавшие зло» изыдут «в воскресение осуждения» (Ин. 5:29).

Важно отметить, что беззаконники получат новые тела и в этих новых телах проведут вечность в аду. Важно также понимать, что эти тела будут отличаться от тел воскресших верующих. Тела воскресших беззаконников ни в коем случае нельзя назвать искупленными; они не имеют никакого отношения к совершенному Христом искуплению и ни в чем не похожи на прославленное тело воскресшего Христа. В Дан. 12:2 упоминается, что они воскреснут на вечное поругание и посрамление. Возможно, образ этого ужасного состояния передает место Священного Писания: «…ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти» (Ис. 66:24). Главное — то, что души беззаконников обретут тела, полностью соответствующие их вечному наказанию.



Вечность

Воскресение тела — уникальная составляющая христианской веры и надежды. Подлинное человеческое бытие — это неразрывное сочетание духа и тела. Без тел мы не ощущаем полноты бытия, для которой сотворил нас Бог. Поэтому, когда наши тела воскреснут и соединятся с нашими душами (духами), достигшими совершенства, тогда начнется подлинное совершенство, которое будет длиться вечно. И наши новые тела будут соответствовать жизни на новом небе: «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2Пет.3:13). «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).



