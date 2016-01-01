Праведный верою жив будет

Имя Мартина Лютера известно многим. Его называют выдающимся церковным реформатором, христианским богословом, ведущим переводчиком Библии на немецкий язык, жившим в 15-16 веках. Но не всем известно, какой сложный путь в исканиях Бога пришлось пройти Мартину, чтобы прийти к правильному пониманию библейских истин и настоящим, живым отношениям с Богом-Творцом.

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Мартин Лютер всем сердцем желал войти в Царство Небесное. Его учили, что для того, чтобы угодить Богу и завоевать Его благодать, человек должен "стремиться изо всех сил делать добро". Лютер стал монахом, надеясь таким образом завоевать благорасположение Господа. Он морил себя голодом, холодом и бдением и довел себя до того, что из цветущего юноши превратился в скелет, обтянутый кожей.

Лютер писал: "Я был хорошим монахом и соблюдал свой обет так строго, что мог бы сказать, что если какому-либо монаху и дано было с помощью монашеской дисциплины достичь небес, то этим монахом был я. Все мои собратья по монастырю могли подтвердить это". Однако плотские вожделения возвращались снова, совесть осуждала его, и он не был уверен, угодны ли его подвиги Господу.

Лютер делал все, чтобы освободиться от грехов, получить мир в сердце хоть на какое-то время. Он исповедовался так часто, как мог. Он проводил долгие часы, анализируя свои мысли и поступки, и чем больше он этим занимался, тем больше отыскивал в себе грехов. Он исповедовался иногда по шесть (!) часов, рассказывая о своих грехах в свете десяти заповедей, молитвы "Отче наш", семи смертных грехов, но и через шесть часов исповеди все же не был уверен, что не забыл какой-то грех. Бывали случаи, когда, уже выйдя из исповедальни, он вспоминал о грехе, в котором не покаялся. Еще одна мысль приходила на ум: может быть, Бог считает что-то грехом, о чем он никогда и не думал? Тогда его охватывало чувство тревоги и отчаяния.

Духовник Лютера, который был сыт по горло его признаниями, сказал: "Лютер, в следующий раз, когда придешь на исповедь, говори только о серьезных грехах: богохульстве, блуде, убийстве. Не надо утруждать себя мелочами".

Но Лютер понимал: проблема не в величине греха. Самый маленький грех может разделить с Богом. Вопрос в том, прощены ли, исповеданы ли все грехи?

Лютер знал, что Бог праведен, и мысль о Божьей праведности превратилась для него в угрозу. Обещание Бога оправдать грешника было реальностью, но условия, которые с ним связывались, делали его невыполнимым. Это было похоже на то, как если бы Бог обещал слепому миллион долларов при условии, что он прозреет. Лютер признавался: "Я ненавидел фразу "правда Божия", которую я был научен понимать как праведность, по которой Бог праведен и карает неправедных грешников… Вместо того, чтобы любить праведного Бога, в действительности я ненавидел Его". Как можно любить Бога, зная, что Он требует невозможного?

Все изменилось, когда Лютер начал изучать Библию, а именно Послание к Римлянам. Позже Он написал: "Я стремился понять Павла в его Послании к Римлянам. Я отчаянно стремился узнать, что имел в виду Павел. Наконец, размышляя днем и ночью над словами "В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: "праведный верой жив будет" (Рим. 1:17), я стал понимать эту "правду Божью" как то, посредством чего праведный человек живет даром Божьим (верой)… Я сразу же почувствовал себя заново родившимся, как будто я вошел через открытые врата самого рая. С этого момента я увидел все Писание в новом свете… Теперь ранее ненавидимую мною фразу "правда Божья" я стал любить и превозносить как сладчайшую из фраз, а это место из Павла стало для меня самими вратами рая".

Лютер понял, что когда Христос умер на кресте, Он пострадал за наши грехи, за которые должны были пострадать мы. Бог является не строгим судьей, который вознаграждает людей по их заслугам, а милостивым Богом, который принимает покаяние грешников и наделяет их праведностью в качестве дара.



