Бетани Гамильтон: история однорукой серфингистки

Бетани Гамильтон: история однорукой серфингистки

 

          «Люби Бога, люби людей и поменьше думай о себе» – это жизненное кредо молодой Бетани, спортсменки, которая потеряла руку в 13 лет, но путем неимоверных усилий продолжила заниматься серфингом. И самое главное — не прекращала верить в Бога и верить Богу…

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Потрясение
          “…Она появилась буквально из ниоткуда. Ничто не предвещало беды — ни малейшего знака опасности на горизонте! Волнения почти не было, я просто качалась на волнах, лежа на доске и болтая левой рукой в прохладной воде. Помню, как думала: «Когда же доску удастся поднять на волну?»
          Все произошло во мгновение ока. Я ощутила, как на меня обрушилось что-то очень тяжелое, и затем — несколько резких рывков. А потом я в ужасе увидела, как вода вокруг меня окрашивается в ярко-красный цвет. Тем не менее каким-то чудом мне удалось сохранить спокойствие. Левой руки не было по самое плечо. Вместе с рукой акула отхватила большой кусок моей серфинговой доски…»
          Так описывает нападение акулы Бетани Гамильтон. Когда девушку вытащили из воды, она была в сознании. По пути в больницу потеряла очень много крови, но выжила… В свои 13 лет она была подающей надежды серфингисткой…

Становление
          «Я хорошо запомнила, как врач „скорой“ шепнул мне на ухо: „Бог никогда не оставит и не бросит тебя“. Он был прав», — вспоминает Бетани.
          Теперь элементарные вещи приходилось учиться делать заново: резать овощи, одеваться, переносить какие-то вещи, читать книги — все одной рукой. Специально для Бетани изготовили искусственную руку, не отличающуюся на первый взгляд от настоящей. Но после первой же примерки девочка отказалась от этой идеи и стала привыкать к своей новой особенности: раз протез никак не помогает — он ей не нужен!
          Отец придумал для нее доску несколько другой конструкции, прикрепил петлю для руки, чтобы дочь не соскальзывала с доски, ныряя под волну. Самым сложным было научиться вставать на борд в ожидании волны, не опираясь на две руки, как обычно, а при помощи одной правой. Потихоньку Бетани стала снова выходить в океан — меньше чем через месяц после трагедии сделала свою первую попытку. У нее далеко не сразу стало снова получаться держаться на серфинге, после первых пробных местных соревнований она хотела все бросить. А теперь Бетани профессионально занимается серфингом и соревнуется с лучшими спортсменами в мире в этом виде спорта. Хотя это не главное…

Вера
          «Я верю в Бога. Никто и никогда не принуждал меня верить. Да и не думаю, что вообще возможно заставить кого-то во что-то поверить. Хотя родители с детства читали мне библейские истории, но это был мой выбор — стать верующей. Мне кажется, к вере каждый должен прийти самостоятельным решением. Некоторые люди не задумываются о таких вещах, пока с ними не произойдет что-то ужасное, или задумываются только с годами, как это было с моими родителями. Но я помню, что еще совсем крохой доверилась Богу. Меня ничто не может поколебать: если Бог любит меня, если Он ведет меня по жизни, никакая акула, никакие, самые слабые и обидные, результаты соревнований не могут выбить меня из колеи. Верить — все равно, что стоять на камне».

Вдохновение
          Однажды после разрушительного цунами в Таиланде Бетани решила поехать туда добровольцем помогать. Взяла с собой доску. Стала потихоньку учить детишек кататься на доске, не бояться океана. И оказалось, что она нужна многим. Потом было много поездок, масса телевизионных и печатных интервью, автобиография, в прокат вышел фильм, основанный на истории Бетани, — «Серфер души».
          „Я смотрю на свою жизнь сейчас - из этого испытания вышло столько всего хорошего. Я могу вдохновлять и поддерживать стольких людей! Как верующий человек я понимаю: даже если ты не можешь постичь смысла произошедшего с тобой, Кто-то держит твою жизнь в Своих руках, и все происходящее не случайно. Это дает огромное облегчение, когда ты можешь положиться на Господа, — словно камень падает с плеч.
          Со всеми случаются неприятные вещи. Это жизнь! Вот мой совет: не возлагайте свои надежды и не опирайтесь на то, что может легко и внезапно обратиться в прах. И если быть честными, это значит — ни на что в этом мире. Единственное, что никогда не подведет, не исчезнет, не померкнет, — это Бог и вера в Него. Все, что я могу сказать: Он дает твердое основание всему, что я делаю в жизни“.

 

 

 

В. Михайлова

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