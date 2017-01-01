Кто такие протестанты? Что стоит за этим словом? На чем зиждется их вера? Как и Кому они молятся? Какова их история?

С этого номера мы начинаем печатать серию статей, которые позволят читателю лучше узнать евангельских христиан – протестантов. Надеемся, что эта информация позволит разрушить преграду, которая по разным причинам порой встает между христианами различных конфессий.

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Основы веры

Начнем с того, что слово «протестанти́зм» происходит вовсе не от слова «протест». Это просто совпадение в русском языке. Протестанти́зм или протеста́нтство (от лат. protestans, род. п. protestantis) — публично доказывающий, торжественно заявляющий.

В ряду мировых религий протестантизм можно кратко охарактеризовать как одно из трёх главных направлений христианства, наряду с католицизмом и православием. Более подробно остановимся на вопросе: кто такие протестанты с точки зрения богословия.

Начнем с того, что протестанты считают основой своей веры. Это, прежде всего, Библия — Книги Священного Писания. Это непогрешимое записанное Слово Божие. Оно уникальным образом, словесно и полностью, вдохновлено Святым Духом и безошибочно запечатлено в оригинальных рукописях. Библия является высшим и конечным авторитетом по всем затрагиваемым ею вопросам.

Протестантская теология не противоречит богословским решениям Вселенских Соборов. Весь мир знает знаменитые пять тезисов протестантизма:

1. Sola Scriptura — «Только Писание»

«Веруем, учим и исповедуем, что единственным и абсолютным правилом и стандартом, согласно которому должны оцениваться все догматы и все учителя, являются только книги Ветхого и Нового Заветов».

2. Sola fide — «Только верой»

Это учение об оправдании только верой, вне зависимости от совершения добрых дел и любых внешних священнодействий. Протестанты не обесценивают добрые дела; но они отрицают их значение в качестве источника или условия спасения души, считая их неизбежными плодами веры и свидетельством прощения.

3. Sola gratia — «Только благодатью»

Это доктрина о том, что спасение — это благодать, т.е. благой дар от Бога человеку. Человек не может заслужить спасение или как-то участвовать в своем спасении. Хотя человек и принимает Божье спасение верою, вся слава за спасение человека должна быть воздана только Богу.

В Библии сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8,9).

4. Solus Christus — «Только Христос»

С точки зрения протестантов, Христос — это единственный посредник между Богом и человеком, и спасение возможно только через веру в Него.

Писание утверждает: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5).

Протестанты традиционно отрицают посредничество девы Марии и других святых в деле спасения, а также учат, что церковная иерархия не может быть посредницей между Богом и людьми. Все верующие представляют собой «всеобщее священство» и находятся в равных правах и в равном положении перед Богом.

5. Soli Deo gloria — «Только Богу слава»

Это доктрина о том, что человек должен почитать и поклоняться только Богу, так как спасение даруется только и единственно через Его волю и действия. Ни один человек не имеет права на равные с Богом славу и почтение.

Протестанты учат, что первородный грех извратил природу человека. Поэтому человек, хоть он и остаётся вполне способным на добрые дела, не может спастись своими заслугами, а только верой в искупительную жертву Иисуса Христа.

И хотя протестантское богословие этим не исчерпывается, тем не менее по этим признакам принято выделять протестантов из среды других христиан.

По материалам сайта http://grehu.net/